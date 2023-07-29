+CCTV: بينج ليوان تلتقي السيدة الأولى في إندونيسيا

بكين, 29 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- التقت بينج ليوان، زوجة الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم الخميس مع السيدة الأولى الإندونيسية إيريانا جوكو ويدودو في مدينة تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين.

إن السيدة الأولى الإندونيسية ترافق الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي سيحضر حفل افتتاح الدورة الصيفية الحادية والثلاثين للألعاب الجامعية العالمية ويزور الصين.

وقد قدر كل من بينج وإريانا جوكو ويدودو الحرف اليدوية المحلية الرائعة للتراث الثقافي غير المادي. كما شاهدوا عرضًا لفن الشاي.

وفي إشارة إلى اجتماعاتهما السابقة، قال بنيج إن الصين وإندونيسيا تتمتعان بتقارب ثقافي وروابط وثيقة بين الشعبين، معربًا عن أمله في أن يعزز الجانبان صداقتهما.

أشادت إيريانا جوكو ويدودو بحماية الصين وميراثها للتراث الثقافي غير المادي، قائلة إن زيارة تشنغدو عمقت فهمها وحبها للتاريخ والثقافة الصينية.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=StAIggTGFuw

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