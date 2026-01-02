.INCERGO S.A تحرز تقدماً في عملية الاندماج مع Visual Semiconductor من خلال إصدار أسهم وتستعرض شاشات ثلاثية الأبعاد بدون نظارات في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس

لوكسمبورغ وفريمونت، 2 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة INCERGO S.A. (ICG) عن استمرار التقدم في عملية اندماجها مع شركة Visual Semiconductor Inc. (VSI)، بما في ذلك إصدار أسهم دعماً للصفقة، إلى جانب التوسع المستمر في منصة GF3D™ التابعة لشركة Visual Semiconductor. من الأبيض والأسود إلى الألوان. من العرض ثنائي الأبعاد المسطح إلى GF3D™. الثورة البصرية القادمة قد بدأت.

ستقدم INCERGO وVisual Semiconductor عروضاً توضيحية حية خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2026، الذي يُقام في الفترة من 6 إلى 9 يناير في مركز مؤتمرات لاس فيغاس (LVCC)، القاعة المركزية، الجناح رقم 21123، حيث ستستعرض الشركتان شاشات GF3D™ ثلاثية الأبعاد بدون نظارات أمام وسائل الإعلام والشركاء والمستثمرين، من خلال عروض مجدولة وخاصة.

تسلط هذه المشاركة في معرض CES الضوء على تقنية GF3D™ الخاصة بشركة Visual Semiconductor، التي تتيح تجارب ثلاثية الأبعاد غامرة بدون الحاجة إلى نظارات أو نظارات واقية أو تقنيات تتبع العين التي تنتهك الخصوصية. تعمل تقنية GF3D™ على مستوى الشاشة، إذ تقوم بتحويل المحتوى القياسي ثنائي الأبعاد إلى محتوى ثلاثي الأبعاد غامر في الوقت الفعلي.

وقد صُممت شاشة GF3D™ المنزلية مقاس 65 بوصة بدقة 8K لبيئات المشاهدة ذات الشاشات الكبيرة، حيث تدعم العرض ثلاثي الأبعاد بدون نظارات للأفلام والرياضة والحفلات الموسيقية ومحتوى البث والألعاب، وذلك من مسافات مشاهدة معتادة في غرف المعيشة.

كما تطبق شاشة الهواتف الذكية GF3D™ مقاس 6.58 بوصة التقنية ذاتها على الأجهزة المحمولة، ما يتيح العرض ثلاثي الأبعاد بدون نظارات لمقاطع الفيديو المتدفقة، والألعاب، والمحتوى الاجتماعي، والخرائط، وواجهات المستخدم، والصور، ومعاينات الكاميرا، دون الحاجة إلى أجهزة قابلة للارتداء.

وتُظهر هذه العروض مجتمعةً قابلية توسيع تقنية GF3D™ عبر أحجام شاشات متعددة وحالات استخدام متنوعة، ما يوسّع نطاق العرض ثلاثي الأبعاد بدون نظارات ليتجاوز أنظمة الواقع المعزز والواقع الافتراضي المثبتة على الرأس، ليصل إلى شاشات المستهلك اليومية.

وتؤمن الشركة بأن عصر الشاشات المسطحة ثنائية الأبعاد قد بلغ نهايته، وأن GF3D™ تمثل تحولاً مفصلياً لا يقل أهمية عن انتقال الصناعة سابقاً من الأبيض والأسود إلى الألوان.

للتواصل مع وسائل الإعلام والعروض التوضيحية

[email protected]

[email protected]

[email protected]

تابع Visual Semiconductor

https://www.snapchat.com/add/visualsemi :Snapchat

https://www.tiktok.com/@visualsemi :TikTok

https://www.instagram.com/visualsemiconductor/ :Instagram

https://www.facebook.com/visualsemiconductor :Facebook

https://www.linkedin.com/company/visualsemi :LinkedIn

https://x.com/visualsemi :X

تابع .INCERGO S.A:

:Xhttps://x.com/IncergoPlc

https://www.linkedin.com/company/incergo/ :LinkedIn