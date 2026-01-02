INCERGO S.A. TREIBT FUSION MIT VISUAL SEMICONDUCTOR DURCH AKTIENEMISSION VORAN UND PRÄSENTIERT BRILLENFREIE 3D-DISPLAYS AUF DER CONSUMER ELECTRONICS SHOW IN LAS VEGAS

LUXEMBURG und FREMONT, Kalifornien, 2. Januar 2026 /PRNewswire/ -- INCERGO S.A. (ICG) gab heute weitere Fortschritte bei der Fusion mit Visual Semiconductor Inc. (VSI) bekannt, darunter die Ausgabe von Aktien zur Unterstützung der Transaktion und die fortlaufende Erweiterung der GF3D™-Plattform von Visual Semiconductor. Von Schwarz-Weiß zu Farbe. Vom flachen 2D zum GF3D™. Die nächste visuelle Revolution ist da.

INCERGO und Visual Semiconductor werden vom 6. bis 9. Januar auf der Consumer Electronics Show (CES) 2026 im LVCC, Central Hall, Stand 21123, Live-Demonstrationen präsentieren, bei denen die Unternehmen Medien, Partnern und Investoren im Rahmen von geplanten und privaten Vorführungen die GF3D™-Brillen-freien 3D-Displays vorstellen werden.

Die CES-Präsentation stellt die GF3D™-Technologie von Visual Semiconductor in den Vordergrund, die ein immersives 3D-Erlebnis ohne Brillen, Schutzbrillen oder datenschutzverletzende Eye-Tracking-Technologien ermöglicht. GF3D™ arbeitet auf Display-Ebene und wandelt Standard-2D-Inhalte in Echtzeit in immersives 3D um.

Das 65-Zoll-8K-Heimdisplay GF3D™ wurde für Großbild-Betrachtungsumgebungen entwickelt und unterstützt die brillenfreie 3D-Darstellung von Filmen, Sport, Konzerten, Streaming-Inhalten und Spielen bei typischen Betrachtungsabständen im Wohnzimmer.

Das GF3D™ 6,58-Zoll-Smartphone-Display wendet dieselbe GF3D™-Technologie auf mobile Geräte an und ermöglicht eine brillenfreie 3D-Darstellung für Streaming-Videos, Spiele, soziale Inhalte, Karten, Benutzeroberflächen, Fotos und Kameravorschauen, ohne dass tragbare Geräte verwendet werden müssen.

Zusammen veranschaulichen diese Demonstrationen die Skalierbarkeit der GF3D™-Technologie über verschiedene Bildschirmgrößen und Anwendungsfälle hinweg und erweitern die brillenlose 3D-Darstellung über Head-Mounted-AR- und VR-Systeme hinaus auf alltägliche Verbraucherbildschirme.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Ära der flachen 2D-Bildschirme vorbei ist und dass GF3D™ einen ebenso bedeutenden Wandel darstellt wie der Übergang der Branche von Schwarz-Weiß- zu Farbbildschirmen.

