INCERGO S.A. PROGRESSION DE LA FUSION AVEC VISUAL SEMICONDUCTOR PAR L'ÉMISSION D'ACTIONS ET PRÉSENTATION D'ÉCRANS 3D SANS LUNETTE AU SALON DE L'ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC DE LAS VEGAS

LUXEMBOURG et FREMONT, Californie, 2 janvier 2026 /PRNewswire/ -- INCERGO S.A. (ICG) a annoncé aujourd'hui des progrès constants dans sa fusion avec Visual Semiconductor Inc. (VSI), notamment l'émission d'actions en soutien de la transaction et le développement continu de la plateforme GF3D™ de Visual Semiconductor. Du noir et blanc à la couleur. De l'écran plat 2D au GF3D™. La nouvelle révolution visuelle est en marche.

INCERGO et Visual Semiconductor présenteront des démos en direct au Consumer Electronics Show (CES) 2026, du 6 au 9 janvier, au LVCC, Central Hall, stand 21123, où les entreprises présenteront les écrans 3D sans lunettes du GF3D™ aux médias, partenaires et investisseurs, par le biais de démos programmées et privées.

La vitrine du CES met en avant la technologie GF3D™ de Visual Semiconductor, qui permet des expériences 3D immersives sans lunettes, ni technologies de suivi oculaire portant atteinte à la vie privée. Le GF3D™ opère au niveau de l'écran, convertissant le contenu 2D standard en 3D immersive en temps réel...

L'écran domestique GF3D™ 8K de 65 pouces est conçu pour les environnements de visualisation sur grand écran et prend en charge la présentation 3D sans lunettes pour les films, le sport, les concerts, le contenu en streaming et les jeux à des distances de visualisation habituelles dans un salon.

L'écran GF3D™ de 6,58 pouces pour smartphone applique la même technologie GF3D™ aux appareils mobiles, permettant une présentation 3D sans lunettes pour le streaming vidéo, les jeux, le contenu social, les cartes, les interfaces utilisateur, les photos et les aperçus d'appareil photo, sans utiliser d'appareils portables.

Ensemble, ces démos illustrent l'évolutivité de la technologie GF3D™ dans différentes tailles d'écran et différents cas d'utilisation, étendant la 3D sans lunettes au-delà des dispositifs AR et VR montés sur la tête des écrans grand public de tous les jours.

La société estime que l'ère des écrans plats 2D est révolue et que le GF3D™ représente une transition aussi importante que le passage du noir et blanc à la couleur.

Demandes de renseignements des médias et de démos

[email protected]

[email protected]

[email protected]

