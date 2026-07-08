51Talk تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة عشر مع ترقية المناهج الدراسية العالمية لتعزيز مهارات الأطفال في التواصل باللغة الإنجليزية

الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 7 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم 51Talk ، وهي منصة عالمية لتعلم اللغة الإنجليزية عبر جلسات فردية حيّة على الإنترنت ، عن ترقية شاملة للمنهج الدراسي العالمي للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشر لها. تعكس هذه المبادرة، التي تمثل أكثر من مجرد ترقية للمنتج ، التزام 51Talk الدائم تجاه التعليم العالمي؛ من خلال تمكين الأطفال من التواصل بثقة عبر الثقافات ، والتواصل مع العالم ، وجعل أصواتهم مسموعة.

A student attends a live online 1-on-1 English lesson on the 51Talk app. 51Talk student representatives deliver speeches in English at the United Nations COP30.

تأسست 51Talk في عام 2011 ، وهي تخدم الآن الأسر في أكثر من 50 دولة ومنطقة ، مع وجود قوي في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشرق آسيا. من خلال دروس اللغة الإنجليزية الحيّة الفردية ومسارات التعلم المنظمة ، ساعدت المنصة الأطفال باستمرار على تطوير الثقة في التحدث من خلال الممارسة المنتظمة والتفاعل الغامر.

ترقية متكاملة للمنهج الدراسي

بدءًا من يوليو ، ستقوم 51Talk بإطلاق منهجها الجديد لتعلم اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت ، والذي يحمل عنوان "متحدثون يتواصلون عالميًا" (Global Communicator). بناءً على التميز الأكاديمي والأهمية في العالم الحقيقي ، يوفر المنهج الدراسي المحدّث محتوى دولي ، ومسارات تعلم شخصية ، وتجربة تعليمية تفاعلية للغاية مصممة لتطوير مهارات متحدثين يتواصلون عالميًا بثقة.

يتضمن المنهج الدراسي مواد دورات دراسية مصرح بها من قبل شركة "أوكسفورد يونيفرسيتي برس" (Oxford University Press)، والتي تم تكييفها للطلاب الصغار وتتماشى مع معايير الكفاءة الإنجليزية المعترف بها دوليًا. يقوم نظام التعلم التكيّفي المدعوم بالذكاء الاصطناعي بتحليل أداء الطلاب وتعديل صعوبة الدروس في الوقت الفعلي ، مما يتيح تجربة تعلم مخصصة فعلاً. مدعومًا بمحرك تفاعلي متقدم ، يحاكي المنهج الدراسي سيناريوهات الحياة الحقيقية الأصيلة ، مما يساعد الطلاب على تطوير الثقة والمهارات للتواصل بشكل طبيعي وفعال باللغة الإنجليزية.

قالت "لوسي كو"، نائب رئيس الأكاديميين في 51Talk: "كان هدفنا دائمًا مساعدة الأطفال على تطبيق مهاراتهم في التواصل باللغة الإنجليزية بثقة في المواقف اليومية". "تعزز هذه الترقية بشكل أكبر كيفية تقديم التعلم التفاعلي والمتجاوب والمركز على التواصل".

أصوات حقيقية: من الفصول الدراسية إلى المشهد العالمي

منذ عام 2023 ، دعمت 51Talk مبادرات التحدث العام للشباب في المناسبات الدولية مثل "مؤتمر الأطراف لتغير المناخ التابع للأمم المتحدة" (COP) ، ما مكّن الطلاب من التعبير عن وجهات نظرهم حول قضايا العالم الحقيقي.

نجحت "لي باو نيهي" من فيتنام ، التي كانت تتردد في التحدث ، في التعبير عن نفسها من خلال دروس 51Talk وتحدثت في نهاية المطاف في "مؤتمر الأطراف لتغير المناخ التابع للأمم المتحدة" (COP30). وقالت: "لقد عانيت سابقًا من كوني خجولة وخائفة من ارتكاب الأخطاء". الآن ، أصبحت فخورة بالتواصل مع الناس في جميع أنحاء العالم باللغة الإنجليزية. يجب أن نؤمن بأن الأيدي الصغيرة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا." شهد "شادي الحارثي" من المملكة العربية السعودية أيضًا تحولاً ملحوظًا بعد التحدث في "مؤتمر الأطراف لتغير المناخ التابع للأمم المتحدة" (COP30)، مشيرًا إلى أن "التحدث باللغة الإنجليزية بثقة فتح لي عالمًا أكبر بكثير".

أشار أحد المعلمين أصحاب الخمسة نجوم في 51Talk إلى أن الثقة تنمو من خلال الممارسة المتسقة في بيئة تعليمية داعمة ، مما يمكّن الطلاب من التعبير عن أنفسهم بحرية باللغة الإنجليزية. قال المعلم: "مهمتنا تتجاوز تعليم اللغة الإنجليزية". "من خلال التوجيه والصداقة المستمرين ، نأمل أن يتمكن كل طفل من التحدث باللغة الإنجليزية بثقة في مواقف الحياة الحقيقية".

التطلع إلى النسخة القادمة

مع تحقق هذا الإنجاز الذي استمر 15 عامًا ، لا تزال 51Talk تكرس جهودها لتعزيز تجربة تعلم اللغة الإنجليزية عبر جلسات فردية حيّة على الإنترنت. بدعم من المعلمين المتحمسين ونظام التعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي ، ستواصل المنصة مساعدة المزيد من الأطفال على تطوير مهارات التواصل واكتساب الثقة في التواصل مع العالم. تتطلع 51Talk إلى رؤية المزيد من المتعلمين الشباب ينجحون في التعبير عن أنفسهم ويتألقون في إطار المشهد العالمي.

لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة موقع الويب : www.51talk.com