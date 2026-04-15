:True Global Ventures ترخيص تاريخي للعملات المستقرة في هونغ كونغ بالشراكة مع أنيموكا براندز يمهّد الطريق أمام اقتصاد وكلاء الذكاء الاصطناعي

Anchorpoint Financial Limited، الكيان المشترك الذي تشارك فيه أنيموكا براندز، واحدة من جهتين فقط حصلتا على ترخيص لإصدار عملات مستقرة من بين 36 جهة تقدمت بطلب في أبريل 2026.

سنغافورة، 15 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- تهنئ True Global Ventures (TGV)، وهو صندوق عالمي رائد لرأس المال الجريء في قطاع التكنولوجيا، شركة أنيموكا براندز، إحدى شركات محفظته الاستثمارية، على إنجاز تنظيمي بارز. فقد حصلت Anchorpoint Financial Limited ("Anchorpoint")، وهي مشروع مشترك أسسه بنك ستاندرد تشارترد (هونغ كونغ) المحدود ("SCBHK") وشركة هونغ كونغ تيليكوم ("HKT") وأنيموكا براندز، رسمياً على ترخيص لإصدار العملات المستقرة من سلطة النقد في هونغ كونغ ("HKMA") بموجب قانون العملات المستقرة الصادر حديثاً.

وستصدر Anchorpoint عملة HKDAP، أي HKD At Par (دولار هونغ كونغ بالقيمة الاسمية)، وهي عملة مستقرة منظَّمة ومدعومة بدولار هونغ كونغ، بالاستناد إلى نموذج من شركة إلى شركة إلى المستهلك (B2B2C). وتجمع وسيلة التبادل الجديدة هذه بين المعايير التنظيمية الصارمة في هونغ كونغ وبين السرعة والكفاءة والشفافية التي تتيحها تقنية سلسلة الكتل العامة.

التقاء وكلاء الذكاء الاصطناعي والعملات المستقرة

تمثل الموافقة على عملة HKDAP المستقرة أكثر من مجرد تطور في المدفوعات التقليدية، إذ تشكل محطة محورية في البنية التحتية عند تقاطع سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي. ومع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي من نماذج توليدية أساسية إلى وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين، مثل OpenClaw وNVIDIA NemoClaw، قادرين على تنفيذ سير عمل معقدة بصورة ذاتية، بات هؤلاء الوكلاء بحاجة إلى وسيلة تبادل قابلة للبرمجة وفورية وعالية الأمان تمكّنهم من إجراء معاملات للقيمة عبر الإنترنت مباشرة.

وشدّد دوشان ستويانوفيتش، الشريك المؤسس في True Global Ventures، أخيراً على هذا التحول البنيوي في السوق، مشيراً إلى أن إصدار العملات المستقرة المنظمة يمثل اللبنة الأساسية لصعود التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي:

"يُعد هذا الترخيص لعملة مستقرة مرتبطة بدولار هونغ كونغ محطة كبرى، ليس فقط لأنيموكا براندز ومنظومة الأصول الرقمية في هونغ كونغ، بل للاقتصاد الإقليمي في آسيا ككل. نحن نقترب سريعاً من مستقبل يعمل فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي نيابةً عنا، فيتفاوضون ويسددون المدفوعات بشكل مستقل مقابل القدرة الحاسوبية والأصول الرقمية واستعلامات البيانات والخدمات في العالم الحقيقي. فقنوات المدفوعات المصرفية التقليدية ببساطة لم تُصمَّم للمعاملات عالية الوتيرة التي تتم بين الآلات.

وتوفر العملات المستقرة المنظمة، مثل HKDAP، طبقة التسوية الآمنة والقابلة للبرمجة والفورية التي يحتاج إليها وكلاء الذكاء الاصطناعي كي يعملوا بسلاسة. ونحن نتابع هذا التقاطع بين الذكاء الاصطناعي وWeb3 منذ عام 2018، لكنه كان مبكراً جداً في ذلك الوقت. أما اليوم، فنشهد ظهور قنوات مدفوعات بين وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام العملات المستقرة."

وأضاف ستويانوفيتش: "ما يبعث على حماس خاص هو إمكان ربط ذلك بالموجة التالية، كما في منصة الذكاء الاصطناعي الوكيل التابعة لأنيموكا «Animoca Minds»، حيث لا يكتفي الذكاء الاصطناعي بالمساعدة، بل يبادر إلى اتخاذ الإجراءات وتنفيذ المهام وتنسيق سير العمل، وصولاً إلى إتمام المعاملات."

ريادة الاقتصاد الرقمي المستقبلي

وبفضل البنية التحتية ذات المستوى المؤسسي والحوكمة الصارمة لدى ستاندرد تشارترد، والمنظومة الرقمية والاتصالية الواسعة لدى HKT، وابتكارات أنيموكا براندز في سلسلة الكتل وحقوق الملكية الرقمية، تتمتع Anchorpoint بموقع فريد يتيح لها وصل التمويل التقليدي بالاقتصاد اللامركزي الجديد. وتهدف عملة HKDAP المستقرة إلى إعادة تشكيل الأسواق المالية، وتعزيز كفاءة المدفوعات، وتبسيط المعاملات العابرة للحدود، وفتح فرص جديدة كلياً لتحقيق الإيرادات للشركات.

نبذة عن True Global Ventures

تستثمر True Global Ventures (TGV) في شركات المراحل المبكرة التي تجاوزت مرحلة ما قبل الإيرادات وتعتمد أساساً على الذكاء الاصطناعي أو الذكاء الاصطناعي الوكيل. وتضم محفظة TGV حالياً شركات Prezent وCOVU وJus Mundi وCoding Giants وObligo وLedger وغيرها الكثير. وتتمركز معظم شركات المحفظة في كاليفورنيا أو تتوسع باتجاهها. ولدى TGV حضور في سان فرانسيسكو ونيويورك وباريس ولندن وستوكهولم ودبي وسنغافورة وهونغ كونغ، ويُصنَّف صندوقها للمراحل المبكرة لعام 2021 ضمن أفضل 1% من صناديق رأس المال الجريء أداءً على مستوى العالم، وفقاً لبيانات PitchBook وCarta.

