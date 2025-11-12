True Global Ventures تحتفل بإنجازين تاريخيين في 72 ساعة فقط … لحظة فارقة في المشهد الأمريكي!

استحواذ عملاق على Forge Global مقابل 660 مليون دولار، وخطة إدراج Animoca Brands في ناسداك يمثلان نقطة تحول لصناديق True Global Ventures رقم 4 و5.

سنغافورة، 12 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- تحتفل شركة True Global Venture (TGV) ، وهي شركة رأس مال استثمارية عالمية تستثمر في شركات تقنية الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين، بأسبوع تاريخي في الولايات المتحدة الأمريكية.

Forge Global’s $660 million acquisition and Animoca Brands’ planned Nasdaq listing mark defining moments for the True Global Ventures Funds 4 and 5.

حقق اثنان من استثمارات TGV الرائدة — وهما Forge Global Holdings (الرمز في بورصة نيويورك: FRGE ) و Animoca Brands Corporation Limited إنجازات تحولية بارزة تسلط الضوء على التزام الصندوق طويل الأمد بدعم رواد الأعمال أصحاب الرؤى الذين يشكلون مستقبل التمويل والأصول الرقمية.

استحواذ Charles Schwab على Forge Global مقابل 660 مليون دولار

اتفقت شركة Charles Schwab Corporation على الاستحواذ على Forge Global مقابل ما يقرب من 660 مليون دولار أمريكي، مما يقدر قيمة الشركة بنحو 45 دولارًا أمريكيًا للسهم.

كانت Forge Global شركة رائدة في إنشاء البنية التحتية الرقمية التي تتيح السيولة في أسواق الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري، حيث تربط المستثمرين والمساهمين والشركات الخاصة في واحدة من أسرع "النظم البيئية للأسواق الثانوية" نموًا على مستوى العالم.

قال دوشان ستويانوفيتش، المؤسس الأصلي لـ TGV وصاحب رؤية تدعم رواد الأعمال الاستثنائيين: "لحظات مثل هذه تذكرنا بسبب استثمارنا على المدى الطويل. لقد أعادت Forge Global تعريف كيفية إنشاء وإدارة السيولة في الأسواق الخاصة. يعكس استحواذ Charles Schwab عليها التسارع في التقارب بين التمويل التقليدي واقتصاد الأسواق الخاصة — وهو المجال الذي استثمرت فيه TGV منذ تأسيسها. ونعتقد أن Forge Global ستواصل الابتكار في مجالات مثل ترميز الأسهم والصناديق الخاصة للشركات"

وأضاف كيلي رودريغيز، الرئيس التنفيذي لشركة Forge Global : "تمثل هذه الشراكة مع Charles Schwab نقطة انعطاف للأسواق الخاصة. لقد تم بناء Forge لإتاحة وصول الجميع إلى الاستثمارات في الشركات الخاصة، وسيعمل توحيد القوى مع واحدة من أكثر المؤسسات المالية الموثوقة عالميًا على تسريع هذه المهمة بشكل كبير. نحن فخورون بالشركاء الذين آمنوا بهذه الرؤية من البداية مثل TGV ".

Animoca Brands تسعى للإدراج في ناسداك عبر Currenc Group Inc .

اقترحت Animoca Brands الاندماج مع Currenc Group Inc . (الرمز في ناسداك: CURR )، ومن المتوقع أن يمتلك مساهمو Animoca حوالي 95% من الكيان المدمج. كما أنه من المتوقع اكتمال الاندماج في النصف الثاني من عام 2026، مما سيؤدي إلى شركة مدرجة في ناسداك.

تعمل Animoca Brands على بناء الطبقة التأسيسية لحقوق الملكية الرقمية الرقمية وتخلق شراكتها مع Currenc تآزرًا محتملاً قويًا عبر المدفوعات العابرة للحدود، والعملات المستقرة، والأصول الرقمية المرمّزة حيث تجمع بين ابتكارات تقنيات Web3 والبنية التحتية المالية للجيل التالي.

علّق يات سيو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Animoca Brands : "يمثل الإدراج في ناسداك عبر Currenc خطوة كبيرة نحو التبني السائد للأصول الرقمية والترميز. إنها تمكننا من جلب فوائد حقوق الملكية الرقمية — بدءًا من الألعاب والتعليم وصولًا إلى التمويل وما بعده — إلى جمهور أوسع."

وتابع قائلاً: "يعكس تعاوننا مع Currenc الجوهر المشترك؛ فكلا المنظمتين تعملان على إعادة اختراع طريقة تحرك القيمة عالميًا. معًا، نهدف إلى تسريع الانتقال نحو اقتصادات رقمية مفتوحة وقابلة للتشغيل المتبادل. لقد كانت True Global Ventures أحد الكيانات التي آمنت بلا تردد بهذه الرؤية منذ البداية."

وعلّق دوشان ستويانوفيتش: "يات سيو هو أحد رواد الأعمال الأكثر بُعداً في النظر في عصرنا. إن قيادته لـ Animoca Brands مستمرة في تشكيل مستقبل حقوق الملكية الرقمية. إن شراكتنا تمتد لأكثر من عقد من الزمان، ورؤية Animoca التي تستعد للإدراج في ناسداك ليست مجرد شهادة على رؤيته، بل على قوة المثابرة والابتكار والتعاون العالمي. إننا فخورون بأننا آمنا بهذه المهمة من مراحلها المبكرة."

أسبوع حاسم لـ True Global Ventures

يمثل هذان الإنجازان — أحدهما في سيولة الأسواق الخاصة، والآخر في البنية التحتية للأصول الرقمية — تجسيدًا لفلسفة TGV الاستثمارية ألا وهي: دعم المؤسسين أصحاب الرؤى، وتسريع التوسع في الولايات المتحدة والعالم، والربط بين التمويل التقليدي وابتكارات الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين.

بعد بضعة أشهر من حصولها على ترخيص شركة إدارة الصناديق المرخصة ( LFMC ) مع ترخيص خدمات أسواق رأس المال ( CMS ) من سلطة النقد في سنغافورة ( MAS )، تحتفل True Global Ventures الآن بنجاحين كبيرين في الولايات المتحدة، مما يضعها بين صناديق رأس المال الاستثماري الأفضل أداءً على مستوى العالم.

نبذة عن True Global Ventures

True Global Ventures هي شركة رأس مال استثماري عالمية تستثمر في شركات تقنية الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين في مراحل النمو والمراحل المتأخرة. تشمل محفظة TGV شركات Animoca Brands، Forge Global، Ledger، The Sandbox، Prezent، Coding Giants، Obligo، COVU، Validation Cloud، SATO، Chromaway، Jus Mundi، BookitnGo، GCEX،Coinhouse وغيرها الكثير. إن جميع شركات المحفظة تقريبًا تتواجد في الولايات المتحدة أو تتطلع للدخول فيها. ومن خلال تواجدها في سان فرانسيسكو ونيويورك وباريس ولندن وستوكهولم ودبي وسنغافورة وهونغ كونغ، تدعم TGV المؤسسين ذوي الرؤى الذين يبنون الجيل القادم من مشاريع التكنولوجيا التحويلية.

تعرف على المزيد بزيارة: https://www.tgv4plus.com /

تواصل مع True Global Ventures : [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2819352/Image.jpg