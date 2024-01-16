:Xinhua Silk Road خبراء المال يجتمعون لمناقشة الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية ودور تشنغدو كمدينة ريادية في مجال التكنولوجيا المالية

بكين, 16 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- شهد متحف Jiaozi Financial Museum، أحد معالم مدينة تشنغدو عاصمة مقاطعة سيتشوان الواقعة بجنوب غرب الصين، يوم الجمعة الماضي تجمع عدد من الخبراء المعروفين في قطاع الخدمات المالية، وذلك من أجل استكشاف مسار الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية على نحو مشترك، هادفين بذلك نحو تسريع وتيرة تحويل مدينة تشنغدو لمنطقة ريادية في مجال تطوير التكنولوجيا المالية.

وتتمتع مدينة تشنغدو بتاريخ طويل من الابتكار في القطاع المالي فمنذ ما يقرب من ألف سنة، وُلدت في المدينة أقدم عملة ورقية في العالم تُسمى Jiaozi.

Photo shows the Jiaozi Financial Museum, located in Chengdu, capital city of southwest China's Sichuan Province.

قامت مدينة تشنغدو، في السنوات الأخيرة وبهدف بناء مركز مالي غربي في منطقة تشنغدو-تشونغتشينغ جنوب غرب البلاد، بتعزيز صناعة التكنولوجيا المالية لبناء سلسلة قوية، وكذلك تعزيز تطبيق الابتكار في مجال التكنولوجيا المالي، فضلًا عن حرصها المستمر على جمع صناعة التكنولوجيا المالية الممثلة بالبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي (AI) والبلوكتشين وإنترنت الأشياء.

تتمتع مدينة تشنغدو بخلفية قوية في القطاع المالي، مع مناطق نموذجية وطنية على غرار منطقة National Independent Innovation Demonstration ومنطقة National New Generation Artificial Intelligence Innovation and Development Demonstration، إلى جانب موارد علمية وتعليمية غنية تحظى بها المدينة. هذا وقال السيد Liang Qizhou، مدير مكتب الرقابة المالية المحلية في مدينة تشنغدو: "تعتبر المدينة عاصمة أحلام المبتكرين ورجال الأعمال كما أنها مدينة حيوية تساعدهم على إثراء أعمالهم"

وقد احتلت مدينة تشنغدو المرتبة 18 في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم وفقًا لما جاء في الإصدار الأخير من مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI34)، كما أنها احتلت المرتبة الرابعة بين المدن الرئيسية في البر الرئيسي الصيني، وتأتي في المرتبة الثانية بعد كل من شينزين وشانغهاي وبكين، وتحتل المرتبة الأولى في الصين الوسطى والغربية.

كما أن المدينة عملت، من خلال جهودها المستمرة في الآونة الأخيرة، على تحسين نظام وآلية تطوير التكنولوجيا المالية في تشنغدو، وجرى إطلاق المشروع التجريبي الوطني للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. وأضاف Liang قائلًا: إن التكنولوجيا المالية في مدينة تشنغدو تُظهر اتجاهًا تنمويًا جيدًا من النشاط العالي والنمو الجيد والابتكار القوي، حيث يتحسن تأثيرها وانتشارها باستمرار.

ومن جانبه، يعتقد Li Zheng، نائب رئيس جامعة Central University of Finance and Economics، أن مصدر الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية يكمن في منظومة عمل التكنولوجيا المالية نفسها. ويتعين، من أجل تحقيق تحسين شامل لخدمات الأمور المالية للاقتصاد الحقيقي من حيث السرعة والنطاق والدقة، تحسين جودة الأمور المالية بشكل مستمر وخدمة الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل من خلال دمج التقنيات الحديثة على غرار تقنية الذكاء الاصطناعي AI.

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