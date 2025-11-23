بوابة Xinhua Silk Road: منتدى التعاون الثاني لـ "خطوط السكك الحديدية الصينية السريعة" يطلق قائمة بأكثر من 100 عملية تسليم في شيان ، شمال غرب الصين

بكين ، 22 نوفمبر، 2025 /PRNewswire/ -- خلال منتدى التعاون الثاني لـ "خطوط السكك الحديدية الصينية السريعة" الذي عقد في شيان ، شمال غرب الصين يوم الثلاثاء ، تم عرض قائمة طويلة تحتوي على 111 من مخرجات التعاون العملية للجمهور.

أشارت هذه النتائج التي تشمل 145 كيانًا تعاونيًا من 20 دولة ومنطقة إلى النقل الفعال، والسلامة والحوكمة والممرات المتنوعة والتنمية المبتكرة لـ "خطوط السكك الحديدية الصينية السريعة" (CRE).

The Second China Railway Express Cooperation Forum is held under the theme of "Connecting Asia and Europe for a Shared Future" in Xi'an, capital of Shaanxi Province in China on Nov. 18, 2025. (Xinhua/Shao Rui)

ومن بين المخرجات، تجدر الإشارة إلى 10 نتائج تمثيلية ، بما في ذلك مبادرة تم توقيعها بين الصين وخمس دول من آسيا الوسطى لتعميق تعاون قطارات الشحن الصينية الأوروبية (الأسيوية) المتعلقة بـ "خطوط السكك الحديدية الصينية السريعة".

وفي الوقت نفسه ، أثارت الدفعة الرابعة من قطارات "خطوط السكك الحديدية الصينية السريعة" ذات الجداول الزمنية المحلية والأجنبية الكاملة أيضًا اهتمامًا واسعًا من الحضور بعد إطلاقها من قبل مجموعة السكك الحديدية الحكومية الصينية ("تشاينا ريلواي" [China Railway]).

تمت إضافة سبعة طرق جديدة مثل تلك التي تربط بين تشنغتشو في الصين وهامبورغ في ألمانيا للحزمة الرابعة من هذه القطارات "خطوط السكك الحديدية الصينية السريعة" ، مما يجعل المجموع يصل إلى 17 طريقًا والرحلات السنوية ذات الصلة تتجاوز 1000 طريق.

شاركت بيلاروسيا في تعاون "الحزام والطريق" منذ أن تم نقل الدفعة الأولى من الحاويات عبر "خطوط السكك الحديدية الصينية السريعة" وفي الوقت الحالي ، أصبحت "خطوط السكك الحديدية الصينية السريعة" كعلامة تجارية مرادفة للجودة العالية والكفاءة ، حسبما قال "أليكسي لياخنوفيتش"، وزير النقل والاتصالات في بيلاروسيا.

من خلال التعاون الدولي الوثيق وتنظيم النقل الأمثل ، أصبحت أحجام الشحن في رحلات "خطوط السكك الحديدية الصينية السريعة" الخارجية والداخلية متوازنة بشكل أساسي ، كما أشار "جو سوشوايي"، رئيس مجلس إدارة "تشاينا ريلواي".

وبالمقارنة مع الماضي ، وصل معدل الحاويات الشاملة المحملة بالكامل من "خطوط السكك الحديدية الصينية السريعة" إلى 100 في المئة الآن وانخفضت أسعار الشحن في الأقسام المحلية والأجنبية أيضًا بأكثر من 40 في المائة ، مما أدى إلى خفض تكاليف الخدمات اللوجستية الدولية ذات الصلة بشكل فعال ، كما أضاف "جو".

وسط الجهود المشتركة من أطراف متعددة ، أكملت قطارات "خطوط السكك الحديدية الصينية السريعة" ما يقرب من 120،000 رحلة ، مما شكل شبكة نقل دولية واسعة تربط بين 128 مدينة صينية مع 232 مدينة في 26 دولة أوروبية و 100 مدينة من 11 دولة في آسيا ، وفقًا لـ "جو".

