Xinhua Silk Road: 3TREES تحرز رقماً قياسياً عالمياً في غينيس للأرقام القياسية لأكبر صالة عرض للطلاءات في الصين

بكين، 20 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- كشفت 3TREES، الشركة الصينية الرائدة في إنتاج الطلاءات، في 16 يوليو عن صالة عرض للطلاءات في بوتيان، بمقاطعة فوجيان في جنوب شرقي الصين، تبلغ مساحتها قرابة 20,000 متر مربع، وقد صدّقت غينيس للأرقام القياسية عليها بوصفها أكبر صالة عرض للطلاءات في العالم.

في حفل إطلاق 3TREES Quality Homes Technology Experience Center، كشف كل من هونغ جي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة 3TREES، ولوه تشيونغ، محكِّم لدى غينيس للأرقام القياسية، معاً عن اللوحة التذكارية. شارك في الحفل ما يقرب من ألف شخص، من بينهم ممثلون عن مختلف فئات المجتمع وشركاء أعمال وموظفون.

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يهدف مركز التجربة إلى إرساء نظام متكامل لتقديم حلول لمساكن المستقبل عالية الجودة، بما يلبي بصورة أفضل تطلعات الناس إلى حياة أفضل، ويدفع القطاع نحو الارتقاء المتوازن بجودة المنتجات والخدمات، ويعزز التنمية الصناعية عالية الجودة.

أُعيد تأهيل الموقع، الذي كان ورشة صناعية يزيد عمرها على 20 عاماً، باستخدام مواد صديقة للبيئة طورتها 3TREES. وفيما يحتفظ المكان بملامح الحقبة الصناعية التاريخية، تمنح المواد المبتكرة وتقنيات البناء الذكي الفضاء بأكمله حيوية عصرية.

صممت المركز أبرز مؤسسات وخبراء التصميم في العالم، ويُقدَّم بوصفه صالة عرض عملاقة متكاملة بطابع صناعي ومكانة دولية. ويجمع المركز بين عرض العلامة التجارية، والحفاظ على الإرث الثقافي، وتقديم تجارب غامرة قائمة على السيناريوهات. كما يعتمد تصميماً قائماً على السيناريوهات ورقمياً ومراعياً لاحتياجات الإنسان، ويعرض بصورة شاملة حلولاً تغطي مختلف السيناريوهات عبر قطاعات 3TREES للبيع بالتجزئة والهندسة والطلاءات الصناعية والبناء الذكي والطلاء التقليدي وتحسين جودة المعيشة.

ويحافظ التجديد على الإطار الإنشائي الرئيسي الأصلي للورشة، وهو ما يشكل دليلاً واضحاً على استقرار جودة منتجات 3TREES وقدرتها الموثوقة على التنفيذ في الموقع.

والمركز مفتوح أمام الجهات الفاعلة في مراحل الصناعة السابقة واللاحقة، ويعمل منصةً لإبراز ثقافة 3TREES وقدراتها، ويسهّل مواءمة العرض والطلب والابتكار التكنولوجي المشترك وتبادل الموارد.

ويجسّد المركز كذلك التزامات 3TREES الاجتماعية المتمثلة في تطوير مواد البناء الخضراء، ودعم التجديد الحضري، وتسريع الإحلال المحلي للطلاءات الصناعية المتطورة.

وتتصدّر الورشة المتجددة هذا القطاع في ثلاثة جوانب: الحجم، وبناء السيناريوهات، وتكامل سلسلة الصناعة. وتقدم بذلك نموذجاً قابلاً للتكرار والترويج لتجديد المصانع القديمة. وتمثل هذه الورشة ممارسة استكشافية نموذجية تجمع بين التجديد الحضري والسياحة الصناعية.

ويبرهن إحراز الرقم القياسي العالمي من غينيس للأرقام القياسية لأكبر صالة عرض للطلاءات في العالم على أن العلامات التجارية الصينية للطلاءات تخطو إلى الساحة العالمية برؤية دولية أوسع وثقة ثقافية أقوى، مقدمةً للعالم نموذجاً متكاملاً مبتكراً يجمع بين التصنيع الذكي الأخضر والجماليات المكانية.

الرابط الأصلي: https://en.imsilkroad.com/p/351375.html

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