Accor توسع نطاق تواجدها في غوا من خلال مشاريع فندقية فاخرة جديدة

يستمر زخم Accor في جميع أنحاء الهند من خلال توقيع اتفاقيات جديدة لإنشاء منتجعين جديدين فاخرين لِـ Raffles وFermont في غوا الاستوائية

Atul Dangayach, Managing Director, Dangayach Group (l) and Omer Acar, CEO, Raffles and Fairmont (r) at signing ceremony.

دلهي، الهند، 20 دجنبر/كانون الأول 2024 /PRNewswire/ -- يسر Accor، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الضيافة والتي تمتلك أكثر من 1000 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، أن تعلن عن شراكة مع مجموعة Dangayach لتطوير فندقين فاخرين جديدين في سوق السياحة المزدهر في غوا بالهند. ستقدم فنادق ومنتجعات Raffles خدماتها الأسطورية وروحها الساحرة إلى منتجع Raffles Goa Shiroda، وهو منتجع استثنائي يضم 120 فيلا فاخرة تقع على مساحة تزيد عن 27 فداناً. سيشترك الفندق في نادٍ على شاطئ البحر مع فندق Fairmont Goa Shiroda الذي تبلغ مساحته أكثر من 56 فداناً ويضم أكثر من 400 غرفة، ويتميز بالخدمة المخلصة، والمساحات العامة المذهلة، والمأكولات المستوحاة من المطبخ المحلي التي تشتهر بها فنادق ومنتجعات Fairmont. ومن المقرر افتتاح كلا الوجهتين بحلول عام 2030.

قال عمر أكار، الرئيس التنفيذي لمجموعة Raffles وFermont: "يسعدنا أن نجلب جمالية Raffles الأنيقة وشغف Fairmont بتحويل اللحظات إلى ذكريات مميزة إلى شواطئ غوا النابضة بالحياة، مما يوسع من تواجدنا في الهند ويعزز مكانة Accor كأحد أكبر المجموعات الفندقية العالمية في السوق." "يقدم هذا المشروع الذي يجمع بين علامتين تجاريتين فرصة رائعة لتنمية عروض الضيافة الفاخرة التي نقدمها في المنطقة، والعمل مع مجموعة Dangayach، الشريك الاستثنائي والراسخ. ونحن واثقون من أن هذين المنتجعين الفاخرين الجديدين سيضيفان معاً الإثارة وآفاقاً جديدة للمسافرين والسكان المحليين على حد سواء."

سيقدم كل من فندق Raffles Goa Shiroda وFermont Goa Shiroda تجربة مميزة تعكس كل علامة تجارية على حدة. سيشتمل كلا الفندقين على مزيج متنوع وحيوي من المطاعم والبارات والصالات، بالإضافة إلى أفضل ما في مجال الصحة واللياقة البدنية والسبا وحمام السباحة ومتاجر التجزئة. أما بالنسبة لحفلات الزفاف، والمناسبات، والاحتفالات، والمؤتمرات، فسيتضمن الفندقان قاعات متعددة الأغراض مع قاعات اجتماعات أنيقة وأجنحة للعرائس. سوف يسعد فندق Raffles Goa Shiroda ضيوفه بالعديد من الميزات المميزة للعلامة التجارية، بما في ذلك أماكن الإقامة الفخمة والاستقبال الفخم والتصميم ذو الأهمية الثقافية بالإضافة إلى خدمة الخادم الشخصي التي لا مثيل لها في Raffles. سيربط فندق Fairmont Goa Shiroda الضيوف بالوجهة، حيث سيقدم مجموعة من اللحظات الخاصة والتجارب الشخصية للاحتفال بالمناسبات الاحتفالية للضيوف. سيشترك الفندقان في نادٍ خاص على شاطئ البحر، مما يوفر للنزلاء تجربة فاخرة على الساحل العربي. سيتم تطوير الفنادقان وفقاً لإرشادات Accor الصارمة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الصارمة، وبمجرد افتتاحها، سيلتزم الفندقان بأدوات Accor لإعداد تقارير أداء الطاقة ومعايير الاستدامة وشهادة الطرف الثالث البيئية.

قال أتول دانجاياش، المدير الإداري لمجموعة Dangayach: "لطالما أعجبنا بريادة Accor وابتكارها وروح المبادرة التي تتحلى بها ونحن سعداء بإطلاق شراكتنا مع اثنتين من أشهر علاماتها التجارية، Raffles وFermont." "نحن نعتقد أن غوا تمثل فرصة نمو رائعة، ومن المقرر أن يعيد هذان الفندقان الجديدان تعريف الفخامة ويرسّخان مكانة غوا كوجهة عالمية رائدة لحفلات الزفاف والفعاليات والسفر الترفيهي. توفر ثقافة غوا الغنية وجمال طبيعتها بيئة مثالية لهذا الفصل الجديد من الضيافة. سيجلب منتجعا Raffles وFermont الجديدان الأصالة الثقافية والخدمة ذات المستوى العالمي وتجاربهما الاستثنائية للنزلاء التي لن تسلط الضوء على غوا على المستوى الدولي فحسب، بل ستضفي على المجتمع المحلي إحساساً بالهيبة والهدف والإثارة."

تتمتع غوا بتاريخ طويل في جذب الزوّار لاستكشاف ثقافتها الرائعة وغاباتها الاستوائية المطيرة وساحلها الممتد على طول 131 كم من الشواطئ البكر. تُعرف غوا باسم "الولاية المشمسة" في المنطقة الغربية من الهند، ويساهم تاريخ غوا كمستعمرة برتغالية وقرى الصيد الجذابة في مزيج ساحر ومريح من التراث متعدد الثقافات والجمال الطبيعي. يمثل قطاع السياحة في غوا فرصة كبيرة للنمو، مع ارتفاع ملحوظ في المهرجانات والفعاليات الثقافية وزيارات السفن السياحية والجولات البيئية.

لا يزال التزام Accor بالريادة في السوق والتميز التشغيلي ثابتاً وراسخاً، مما يساهم بشكل كبير في تطور مشهد الضيافة في الهند. تضمن النهج الاستراتيجي للمجموعة للتوسع في جميع أنحاء البلاد افتتاح العديد من الفنادق الجديدة في جميع أنحاء الهند في عام 2024. وشمل ذلك افتتاح فنادق Raffles Jaipur؛ وGrand Mercure Goa Candolim؛ وMercure Chandigarh؛ وibis Styles Mysuru؛ وNovotel Goa.

تدير Accor حاليًا أكثر من 65 فندقًا في الهند عبر مجموعة متنوعة من العلامات التجارية بما في ذلك Raffles وFermont وSofitel وPullman وGrand Mercure وNovotel وMercure وibis وibis Styles.

نبذة عن ACCOR

تُعدّ Accor مجموعة رائدة عالمياً في مجال الضيافة تقدم تجارب في أكثر من 110 دول، مع 5700 منشأة و10000 مكان لتناول الطعام والشراب ومرافق الاستجمام ومساحات عمل مرنة. تمتلك المجموعة واحدة من أكثر منظومات الضيافة تنوعاً في هذا المجال، حيث تضم أكثر من 45 علامة فندقية من الفنادق الفاخرة إلى الاقتصادية، بالإضافة إلى Lifestyle with Ennismore. تركز Accor على قيادة العمل الإيجابي من خلال أخلاقيات العمل والسياحة المسؤولة والاستدامة البيئية والمشاركة المجتمعية والتنوع والشمولية. تأسست مجموعة Accor في عام 1967، وهي مدرجة في بورصة Euronext Paris (رمز التداول في البورصة: FR0000120404) وسوق التداول خارج البورصة (OTC) (رمز التداول:ACCYY) بالولايات المتحدة الأمريكية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة group.accor.com أو متابعتنا على منصة إكس، أوفايسبوك، أولينكد إن، أوإنستغرام، وتيك توك.

للتواصل الاعلامي

إريكا فلينت

المدير العالمي

الاتصالات والعلاقات العامة،

Raffles

[email protected]

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