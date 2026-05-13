AeroCore Technologies تفتتح مقرها الرئيسي العالمي الجديد ومجمّع تصنيع متقدّم في براونسبورغ، إنديانا

منشأة بمساحة 65,000 قدم مربعة ومجمّع على مساحة 5 أفدنة لدعم النمو المتواصل في أسواق الطيران والدفاع والطاقة

براونسبورغ، إنديانا، 13 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت AeroCore Technologies عن افتتاح مقرها الرئيسي العالمي الجديد ومجمّع تصنيع متقدّم على مساحة تزيد على خمسة أفدنة في براونسبورغ، إنديانا، إلى جانب الشركة الشقيقة ReNu Technologies.

65,000-square-foot Brownsburg campus marks a new chapter for AeroCore Technologies as global demand grows across aviation, defense, and energy markets.

تمثل المنشأة المُصمَّمة خصيصًا، البالغة مساحتها 65,000 قدم مربعة، أحدث محطة بارزة في مسيرة توسع AeroCore. تطورت الشركة خلال السنوات الخمس الماضية من العمل في مساحة مشتركة مع موردين رئيسيين إلى مجمّع أمريكي الصنع بالكامل، مُهيأ هندسيًا لدعم حضور عالمي متسارع. تُورَّد جميع الأجزاء وتُجمَّع داخل الولايات المتحدة، بما يضمن ما يتطلبه العملاء والشركاء من سلامة التصنيع المحلي والامتثال الأمني.

أسهم النمو السريع في الطلب على تقنية AeroCore للرغوة المنوَّاة (™Nucleated Foam Technology) الحاصلة على براءة اختراع في دفع توسع الشركة. ومن خلال استعادة أداء محركات الطائرات على الجناح، حظيت التقنية باعتراف عالمي وتواصل التوسع بوتيرة سريعة، إذ يسير حجم الخدمات نحو التضاعف سنويًا، مع التخطيط لإطلاق عمليات خدمة متكاملة في أكثر من 30 موقعًا قبل نهاية العام.

يشكّل المجمّع الجديد مركزًا رئيسيًا لشركة AeroCore لتصميم منصة Total Engine Health™ الخاصة بالشركة وبنائها وتصنيعها وتوسيع نطاقها. وبالاعتماد على تحليلات الأداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، توفر هذه المنصة الرقمية رؤى متقدمة خاصة بكل أسطول، مصممة بما يلائم تحديات المحركات والأصول الخاصة بكل عميل في أسواق الطيران التجاري والدفاع والطاقة.

يدعم المجمّع أيضًا النمو المتواصل لشركة ReNu Technologies، بما يوسّع قدرات الهندسة والإسناد المقدّمة إلى منتجي الطاقة ومنشآت التوربينات الأرضية والعمليات الكيميائية وعمليات التكرير في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

قال Jorge Ivan Saenz، مؤسس AeroCore Technologies: "هذه لحظة تبعث على الفخر. يعكس نموّنا المتواصل الأثر الملموس لفريق AeroCore الاستثنائي وتقنية الشركة في تقديم قيمة للعملاء، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحسين كفاءة الطاقة. ويمنحنا هذا المجمّع الجديد البنية التحتية اللازمة لدعم احتياجاتنا المتعلقة بالتصميم والتصنيع والخدمات، بينما نواصل التوسع عالميًا".

نبذة عن AeroCore Technologies

تُعد تقنية الرغوة المنوَّاة (™Nucleated Foam Technology) من AeroCore Technologies، الحاصلة على براءات اختراع عالمية، عملية تنظيف المحرك على الجناح التي تستعيد أداءه خلال ساعات. تخدم الشركة شركات الطيران التجارية والقوات المسلحة الأمريكية من خلال حلول متكاملة لاستعادة أداء المحركات.

