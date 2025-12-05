AeroCore تُكمل عملية الغسل رقم 10,000 لمحركات الطائرات بالرغوة مع تسارع وتيرة التبنّي العالمي للتقنية

إنديانابوليس، 5 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أكملت شركة AeroCore Technologies عملية الغسل رقم 10,000 لمحركات الطائرات باستخدام تقنية Nucleated Foam Technology™ الحاصلة على براءة اختراع لتنظيف المحركات بالرغوة، مما يمثّل إنجازًا بارزًا في مجال صيانة الطيران. ويؤكد هذا الإنجاز التبنّي العالمي السريع لتقنية AeroCore المبتكرة، إذ تسعى شركات الطيران والمشغّلون العسكريون إلى حلول تستعيد أداء المحركات، وتقلّل ساعات الصيانة، وتمدّد مدة البقاء على الجناح، وتخفض استهلاك الوقود.

على مدار السنوات الثلاث الماضية، ضاعفت AeroCore حجم عمليات غسل المحركات سنويًا، وتتوقّع أن تحقّق المعدّل نفسه مرة أخرى في عام 2026. ويستعيض العملاء بشكل متزايد عن عمليات الغسل التقليدية القائمة على الماء والمنظفات بغسل محركاتهم برغوة AeroCore المعتمِدة على تقنية Nucleated Foam Technology™. النتيجة؟ تحسينات متّسقة وقابلة للقياس في الأداء عبر مجموعة واسعة من أنواع المحركات.

وقال خورخي ساينز، المؤسّس والرئيس التنفيذي للتقنية (CTO) في :AeroCore «كنّا السبّاقين إلى اعتماد تقنية التنظيف الداخلي للمحركات بالرغوة، واليوم يُستخدَم حلّنا الموثوق والملائم لجميع أنواع المحركات على أكثر من %70 من منصّات المحركات حول العالم». «إن عشرة آلاف عملية غسل ليست إلا بداية لما يمكن لهذا الفريق تحقيقه».

تُستخدَم عملية AeroCore التي تُنفَّذ على الجناح في أساطيل تعمل بمحركات GE وCFM وPratt & Whitney وRolls-Royce. وهي عملية تنظيف تستغرق ساعة واحدة ويمكن تنفيذها عند بوابة الطائرة، بما يعيد المحرك إلى حالته الصحية دون الحاجة إلى تفكيكه، ويساعد المشغّلين على إعادة الطائرات إلى الخدمة التجارية أو إلى حالة الجاهزية للمهمة بصورة أسرع.

وقال كيفن بورك، الرئيس التنفيذي لشركة :AeroCore «إن عمليات الغسل التقليدية بالماء والمنظفات لا يمكنها ببساطة تلبية متطلّبات المحركات الحديثة». «توفر تقنيتنا الآمنة والقابلة للتكرار نتائج لا مثيل لها، إذ توفّر الوقت، وتقلّل استهلاك الوقود، وتُعظِّم الكفاءة. وأنا فخور للغاية بفريقنا الذي جعل هذا الإنجاز ممكنًا».

تعمل AeroCore في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

للمزيد من المعلومات عن AeroCore، يرجى زيارة https://aerocore.com أو التواصل عبر البريد الإلكتروني .[email protected]

تُستخدم تقنية Nucleated Foam Technology™ من AeroCore أيضًا في قطاع النفط والغاز من خلال مشروعها المشترك ReNu Technologies، الذي يركّز على المبادلات الحرارية المبرّدة بالهواء، والتوربينات الأرضية، والمحركات المشتقة من محركات الطائرات، وأنظمة مولّدات بخار استعادة الحرارة، والتوربينات البخارية، وأصول ومرافق الغاز الطبيعي المسال، ومعدات توليد الطاقة الأخرى. لمزيد من المعلومات حول ReNu Technologies، يُرجى زيارة www.renutech.com أو التواصل عبر البريد الإلكتروني .[email protected]

Cleanest on the ground, longest in the sky™.

(أنظف على الأرض، وأطول بقاءً في الجو.)

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2593110/AeroCore_logo.jpg