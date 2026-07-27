AG&P Industrial تضع حجر الأساس لمنشأة متقدمة لتطوير الوحدات المعيارية في سان باسكوال، باتانجاس، بالفلبين على مساحة 85 هكتاراً

سيتمّ بناء المنشأة الحديثة خصيصاً لتوفير مجموعة من الحلول المعيارية سهلة التركيب والتشغيل، تتضمن الحلول القياسية والحلول عالية الدقة، على مستوى العالم، لقطاعات الطاقة المتنوعة (الغاز الطبيعي المسال، والبترول، والوقود النظيف والمتجدد)، والطاقة الكهربائية، والتكرير، وصناعة المواد الكيميائية، والبنية التحتية الرقمية والصناعية، بما يساهم في إزالة القيود التشغيلية التي تعترض سلاسل التوريد وخفض البصمة الكربونية، مع تحسين التكاليف وجداول التسليم.

باتانجاس، الفلبين, 27 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت AG&P Industrial ، (Atlantic, Gulf & Pacific Company of Manila, Inc.)، الشركة الرائدة في مجال حلول تطوير البنية التحتية، بما في ذلك خدمات الهندسة، والتوريد، والتصنيع، والإنشاء، والتركيب، والتشغيل التجريبي (EPFCIC)، وخدمات التشغيل والصيانة (O&M) والخدمات الفنية، أنها وضعت حجر الأساس لبناء منشأة متطورة لتطوير الوحدات المعيارية في سان باسكوال، باتانجاس، بالفلبين بتاريخ 24 يوليو 2026. ستتمتع المنشأة الجديدة بطاقة تصنيع سنوية تصل إلى 80 ألف طن متري، ما يؤهلها لتلبية الطلب العالمي على تصنيع وتسليم الوحدات والمنشآت لدعم مشاريع قطاع الطاقة (بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، والنفط، والوقود النظيف والمتجدد)، فضلاً عن قطاعات الكهرباء، والتكرير، والصناعات الكيميائية، والبنية التحتية الرقمية والصناعية. وقد حضر مراسم وضع حجر الأساس نخبة من كبار القيادات التنفيذية في شركة AG&P Industrial، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الحكومة المحلية.

(L-R) Mr. Noel Nocon, VP HSE, ESG & Compliance, AG&P Industrial; Ms. Anupam Ahuja, Managing Director, AG&P Industrial; Mr. Roberto Juanchito Dispo, Chairman, AG&P Industrial; Hon. Roumel Aguila, Vice Mayor, Municipality of San Pascual, Batangas; Mr. Alex Gamboa, President & CEO, AG&P Industrial; and Mr. Sven Eikmeier, VP Supply Chain, Yard Management & Equipment Maintenance, at the groundbreaking ceremony of AG&P Industrial’s 85-hectare fabrication facility in San Pascual, Batangas

على مدى أكثر من 40 عاماً، شكّلت منشأة باتانجاس للتصنيع الثقيل (Batangas Heavy Fabrication Yard) التابعة لشركة AG&P Industrial في باوان، باتانجاس، القلب النابض لعمليات الشركة وأنشطتها، حيث نجحت في تنفيذ وتسليم بعض من المشاريع المعيارية ومشاريع البنية التحتية الأكثر تعقيداً على مستوى العالم. ومع تحول موقع باوان إلى جزء أساسي من مبادرات تطوير البنية التحتية الوطنية الداعمة للأجندة الاقتصادية الشاملة لجمهورية الفلبين، يأتي قرار شركة AG&P Industrial بالانتقال إلى منشأتها الجديدة في سان باسكوال متوافقاً مع المرحلة المقبلة من مسيرة نمو الشركة وتوسعها، مدعوماً بمنشأة متطوّرة وعالية السعة الإنتاجية.

ستسمح منشأة سان باسكوال الجديدة، المتطوّرة والمصمّمة خصّيصاً لتلبية متطلبات المستقبل، بتعزيز مستويات الإنتاجية والسلامة ومعايير الجودة في مجال الإنشاءات الصناعية، مع توفير حلول فعّالة للتغلّب على القيود التشغيلية التي تواجه سلاسل الإمداد، لدعم الشركة على الاستجابة للطلب المتزايد في القطاعات الصناعية سريعة التطور. هذا وسيعتمد المرفق الجديد على منهجية Modstruction™، وهو نظام التنفيذ المبتكر والخاص المملوك لشركة AG&P Industrial الذي يساهم بخفض تكاليف المشاريع بشكل كبير وتسريع الجداول الزمنية للتسليم، من خلال نقل جزء من أعمال الإنشاء الميداني التقليدية إلى بيئة تصنيع خاضعة للرقابة، تتيح للفرق والكوادر الماهرة تنفيذ المشاريع بموجب المعايير الدولية المعتمدة على مستوى العالم. تضمّ المنشأة رصيفاً بحرياً خاصاً، ومناطق تجميع متقدّمة، فضلاً عن تجهيزات متخصصة للتحميل والنقل، مع إمكانية إضافة مرفق الحوض الجاف مستقبلاً. تتيح هذه الميزات للمنشأة تنفيذ المشاريع بأعلى مستوى من الموثوقية والكفاءة، مع الحفاظ على المرونة اللازمة للتعامل مع المشاريع العالمية ذات الطبيعة المعقدة والاستثمارات الرأسمالية العالية.

وفي هذا السياق، قال أليكس جامبوا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة AG&P Industrial: "يمثّل هذا الإنجاز فصلاً جديداً ومهماً في تاريخ AG&P Industrial، وتتويجاً لإرثنا العريق من التميز والخبرة يمتد لأكثر من 126 عاماً. تشكّل منشأتنا الجديدة عالمية المستوى في سان باسكوال استثماراً استراتيجياً في مستقبل شركتنا، تتيح لنا تنفيذ مشاريع بقيمة تزيد قيمتها عن نصف مليار دولار سنوياً في مختلف الأسواق والقطاعات حول العالم. ومن خلال تطبيق منهجيتنا الحصرية Modstruction™، تواصل AG&P Industrial ترسيخ مكانتها كشريك عالمي مفضل لمواجهة تحديات وقيود تسليم المشاريع، إلى جانب ضمان أعلى مستويات التميز التشغيلي وجودة الأداء، وفق أرقى معايير السلامة والأمان. وسنبقى ملتزمين بدعم النمو طويل الأمد للقطاعات التي نخدمها والمساهمة في دفع التنمية المستدامة في المجتمعات التي نعمل فيها."

من جانبه، قال أنوبام أهوجا، المدير الإداري لشركة AG&P Industrial: "يعدّ استثمارنا في منشأة تصنيع الوحدات المعيارية في سان باسكوال نقطة تحول استراتيجية ومحطة بارزة في مسيرة الشركة، في الوقت الذي نسعى فيه لتوسيع قدراتنا العالمية في مجال التسليم، مستندين إلى مؤهلاتنا القوية وإرثنا الراسخ في القطاع. من خلال الجمع بين أحدث التقنيات الصناعية، والكوادر البشرية الماهرة التي تعمل وفق ثقافة راسخة في مجال السلامة والجودة، إلى جانب مرافق البنية التحتية الثقيلة المهيأة لعمليات التحميل والنقل المتقدمة في هذه المنشأة الجديدة، فإننا نعزز بشكل كبير قدرتنا على خدمة القطاعات الصناعية عالية القيمة حول العالم، وتأمين سلاسل التوريد، وتعزيز مكانتنا بصفتنا الشريك المفضل لتطوير البنية التحتية العالمية المعقدة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات."

من المتوقع أن تنطلق أعمال الإنشاء قريباً، على أن يتمّ تحقيق مستوى الجاهزية المستهدف للتصنيع بحلول نهاية الربع الرابع من 2026، يليها إطلاق عمليات الرصيف البحري المقررة في الربع الرابع من عام 2027.

لمحة عن شركة AG&P Industrial:

تعدّ Atlantic, Gulf and Pacific Company of Manila, Inc. (AG&P Industrial) شركة رائدة في مجال تطوير البنية التحتية، تقدم باقة متكاملة ومتنوعة من الحلول الصناعية عبر دورة حياة الأصول بالكامل، تشمل خدمات الهندسة، والتوريد، والتصنيع، والإنشاء، والتركيب، والتشغيل التجريبي (EPFCIC)، إلى جانب خدمات التشغيل والصيانة (O&M). تساهم منهجيتها الحصرية Modstruction™ بتمكين الشركة من تنفيذ مشاريع البنية التحتية المعيارية ذات المتطلبات الفنية المعقدة، بما في ذلك محطات الغاز الطبيعي المسال (LNG)، ومصافي التكرير، ومنشآت الصناعات البتروكيماوية، ومرافق الخدمات العامة، والبنى التحتية الرقمية، وأنظمة الطاقة المتجددة لصالح طيف من العملاء البارزين في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وأوروبا، وأستراليا، وآسيا، وإفريقيا. واستناداً إلى إرث تشغيلي يمتد لأكثر من قرن، تتمتع شركة AG&P Industrial بخبرة عريقة تتيح لها توفير على مستويات السرعة واليقين التشغيلي وقابلية التوسع، مع الالتزام بأفضل المعايير العالمية في السلامة والجودة، واعتماد نهج يركز على خفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم تطوير حلول صناعية أكثر نظافة واستدامة، تلبي متطلبات المستقبل.

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