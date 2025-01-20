AIKO تشارك لأول مرة في معرض أبوظبي للطاقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 يناير/كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- في الفترة من 14 إلى 16 يناير/كانون الثاني، ظهرت شركة AIKO، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة الجديدة، لأول مرة بمنتجاتها عالية الكفاءة من سلسلة ABC من النوع N في القمة العالمية السابعة عشرة لطاقة المستقبل (WFES).

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وباعتبارها إحدى الشركات المصنعة لوحدات الطاقة الشمسية من المستوى الأول في مؤسسة BNEF، كانت AIKO أول شركة في العالم تحقق إنتاجًا ضخمًا على مستوى GW من وحدات BC من النوع N. وقد احتلت وحدات ABC من النوع N من شركة AIKO المرتبة الأولى في قائمة كفاءة الإنتاج الضخم للوحدات العالمية من TaiyangNews لمدة 22 شهرًا متتاليًا، ووصلت كفاءة التسليم مؤخرًا إلى 24.6%.

تتمتع أبو ظبي بمناخ صحراوي نموذجي مع ندرة هطول الأمطار ووفرة أشعة الشمس على مدار السنة، حيث تتمتع بأعلى مستويات الإشعاع في العالم مع درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية في الصيف. تتفوق وحدات ABC من النوع N من شركة AIKO في معامل درجة حرارة أفضل بنسبة -0.26%/ ℃، وتحسين التظليل الجزئي وتقييد درجات الحرارة العالية، مما يقلل بشكل كبير من تأثير درجات الحرارة المرتفعة، ويقلل من مخاطر فقدان الطاقة والنقطة الساخنة الناجمة عن الانسداد، ويضمن التشغيل المستقر في ظروف مختلفة.

من خلال تحسين التظليل الجزئي وتجربة مقاومة التشققات الدقيقة في الجناح، أظهرت وحدات ABC من النوع N من AIKO أداءً رائدًا مقارنة بوحدات TOPCon، حيث أظهرت إنتاج طاقة أعلى في ظروف التظليل بالإضافة إلى مقاومة أفضل للتشققات الدقيقة وفقدان أقل للكهرباء عند تعرضها لنفس التأثير.

وفي المعرض، منحت شركة TÜV Rheinland، وهي منظمة مستقلة رائدة دوليًا ورائدة في مجال الاختبار والفحص وإصدار الشهادات والتدريب والاستشارات من طرف ثالث، لشركة AIKO شهادة المستوى A لمقاومة عوائق الظل في حفل منح الشهادات، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في اختبار الوحدات وابتكارات تكنولوجيا الشهادات ووضع المعايير، وتعزيز تطوير التكنولوجيا الكهروضوئية بشكل مشترك.

تمت دعوة الدكتور Christian Peter، المدير الإداري لمختبر AIKO للطاقة الشمسية، من قبل القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، حيث قدم عرضاً بعنوان "تقنية الطاقة الكهروضوئية المتطورة تُعَزز التحوُّل نحو الطاقة الخالية من الكربون"، وناقش مسيرة البحث والتطوير لتقنية BC وقابلية التكيُّف الممتازة لتقنية ABC من النوع N من شركة AIKO في منطقة الشرق الأوسط، مُسلطاً الضوء على مهمة AIKO في دفع عجلة تطوير المجتمع الخالي من الكربون من خلال الابتكار.

خلال هذا الحدث، نجحت شركة AIKO في توقيع اتفاقيات توزيع وطلبات مشاريع مع كبرى شركات الهندسة والمشتريات والبناء والموزعين في تونس، مما أدى إلى توسيع السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والتزامًا منها بدفع عجلة التحول إلى طاقة خالية من الكربون، ستواصل شركة AIKO التركيز على متطلبات العملاء والحلول المتميزة لتعزيز تطوير صناعة الطاقة الشمسية والتحول في مجال الطاقة في الشرق الأوسط، والمساهمة في تحقيق مجتمع خالٍ من الكربون مع تحقيق التحويل النهائي للطاقة الشمسية.

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