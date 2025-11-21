AIRS Medical تواصل توسّعها السريع في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

ميونيخ، 20 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- تُعدُّ AIRS Medical، المعروفة بحلها المتقدم في التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) والمعزّز بالذكاء الاصطناعي، SwiftMR™ ، والحائز على جوائز، إحدى أسرع الشركات العالمية صعودًا في مجال ابتكار تقنيات التصوير التشخيصي. أسهم حل SwiftMR، بفضل جودة الصور المحسّنة وسرعة الفحص الأعلى، في تعزيز كفاءة العمل في أكثر من 1,300 مركز تصوير طبي في أكثر من 40 دولة حول العالم.

استنادًا إلى هذا النجاح المتواصل في التوسع، واصلت الشركة تعزيز حضورها من خلال إقامة شراكات جديدة في مختلف أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

SwiftMR: إلى أوروبا وما بعدها

تأسست شركة AIRS Medical Europe GmbH في عام 2024، ومنذ ذلك الحين وهي تعمل على نشر مزايا SwiftMR الكبيرة في تعزيز الكفاءة وجودة الصور عبر سوق الرعاية الصحية الأوروبي.

نجحت AIRS Medical بالفعل في تأسيس عدة شراكات استراتيجية في أوروبا، منها:

تسعد AIRS Medical اليوم بالإعلان عن توسّع نطاق حضورها بشكلٍ أكبر. فقد أصبح للشركة عملاء في المملكة المتحدة، والبرتغال، والنرويج، واليونان، وبولندا، والمجر، والإمارات العربية المتحدة، وجنوب أفريقيا، مع توقع انضمام المزيد من الشركاء الجدد في القريب العاجل. ويعكس هذا الزخم النجاح الكبير لحل SwiftMR وانتشارها الواسع عبر بيئات الرعاية الصحية المتنوعة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA).

وفي المستقبل، تعمل AIRS Medical بنشاط على التحضير للتوسع في أسواق جديدة، مستهدفةً تعزيز الموثوقية والإنتاجية والقيمة في مراكز التصوير الطبي عبر هولندا، ورومانيا، ودول البلقان.

صرَّح Jayden Jung، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة AIRS Medical Europe GmbH قائلاً: "تقنية SwiftMR تُحدث تأثيرًا ملموسًا أينما وُجدت، حيث تندمج بسلاسة مع مجموعة واسعة من بيئات الرعاية الصحية". "نحن متحمسون لمواصلة تقديم حلنا المعزَّز بالذكاء الاصطناعي في مجال التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لشركاء جدد في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) وحول العالم".

صور محسّنة دون انتظار طويل

يُعدُّ حل SwiftMR من تقنيات التعلُّم العميق التي تعيد تشكيل الصور بسرعة تصل إلى 50%1 من عمليات الفحص التقليدية مع تحسين جودة الصور بدلاً من المساس بها. كما يندمج بسلاسة ضمن سير العمل الحالي ويتوافق مع جميع مورّدي أجهزة الرنين المغناطيسي ( MRI) الرئيسيين، مما يجعله حلاً شاملاً يناسب المؤسسات بجميع الأحجام وأساطيل الأجهزة بكافة قوة المجالات2.

مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يقدّم حل SwiftMR سرعات فحص أسرع وجودة صور أعلى، مما يحقق مجموعة من المزايا المؤثرة لمراكز التصوير التشخيصي:

عمليات مبسَّطة وجدول زمني أكثر مرونة

تحسين راحة المرضى ، خصوصًا لأولئك الذين يعانون من الألم أو الرهاب من الأماكن المغلقة

تحديث الأجهزة القديمة وأجهزة المجالات المنخفضة

تحقيق فرص إيرادات محسّنة بفضل زيادة عدد المرضى الذين تم فحصهم

نبذة عن AIRS Medical

تُعدّ AIRS Medical شركة رائدة ومعترف بها عالميًا في مجال التصوير التشخيصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وقد تم تصنيفها كواحدة من أفضل شركات الصحة الرقمية في العالم. حصل المنتج الرائد للشركة، SwiftMR، على عدة جوائز تقديرية4,3 لسرعته الفائقة في الفحوصات بالرنين المغناطيسي (MRI) ، كما تم الاحتفاء بالفريق المسؤول عنه باعتباره من المبتكرين في مجال الذكاء الاصطناعي . مدفوعةً بمهمتها لتوسيع الوصول إلى الرعاية الصحية الوقائية، تتصدر AIRS Medical مشهد كفاءة أجهزة الرنين المغناطيسي (MRI)، مما يمكّن مراكز التصوير من خدمة عدد أكبر من المرضى وتقديم الرعاية الأساسية لمجتمعاتهم.

لمعرفة المزيد عن AIRS Medical، تفضَّل بزيارة https://airsmed.com/en/ .

Ashley Guidace

AIRS Medical

نائبة الرئيس للتسويق العالمي

[email protected]

1 قد تختلف مدة الفحص الفعلية بحسب نوع جهاز الفحص، والتسلسل التصويري، والبروتوكول السريري المتبع.

2 قد تختلف الأجزاء المدعومة من الجسم، وتسلسل النبضات، وقوة المجال المغناطيسي، وفئة المرضى، والشركة المصنعة لأجهزة الرنين المغناطيسي (MRI) بحسب كل دولة.

3 حصلت AIRS Medical على تقدير من Frost & Sullivan لتقنيتها SwiftMR، التي أسهمت في تقليل أوقات الانتظار لإجراء الفحوصات بأجهزة الرنين المغناطيسي (MRI) بشكل ملحوظ 4 أفضل شركات الصحة الرقمية في العالم لعام 2024

