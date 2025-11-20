AIRS Medical setzt seine rasche Expansion in Europa, dem Nahen Osten und Afrika fort

MÜNCHEN, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- AIRS Medical, bekannt für seine preisgekrönte KI-gesteuerte MRT-Lösung, SwiftMR™ , hat sich schnell zu einer globalen Kraft im Bereich der diagnostischen Bildgebung entwickelt. Die verbesserte Bildqualität und die schnelleren Scangeschwindigkeiten von SwiftMR haben dazu beigetragen, die Arbeitsabläufe in über 1300 Bildgebungszentren in mehr als 40 Ländern zu verbessern.

Aufbauend auf dieser erfolgreichen Expansion hat das Unternehmen weiterhin neue Partnerschaften in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika aufgebaut.

SwiftMR: Nach Europa und darüber hinaus

Die 2024 gegründete AIRS Medical Europe GmbH hat die signifikanten Effizienz- und Qualitätsverbesserungen von SwiftMR kontinuierlich auf dem europäischen Gesundheitsmarkt verbreitet.

AIRS Medical baute bereits mehrere Partnerschaften in Europa auf, darunter:

Heute freut sich AIRS Medical darüber, dass seine Reichweite noch weiter zunimmt. Das Unternehmen hat jetzt Kunden im Vereinigten Königreich, in Portugal, Norwegen, Griechenland, Polen, Ungarn, den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Südafrika und erwartet, dass bald weitere Partner hinzukommen. Diese Dynamik unterstreicht den weit verbreiteten Erfolg von SwiftMR in verschiedenen Gesundheitsumgebungen in ganz EMEA.

Mit Blick auf die Zukunft bereitet sich AIRS Medical aktiv auf die Expansion in neue Märkte vor, mit dem Ziel, die Zuverlässigkeit, die Produktivität und den Wert in bildgebenden Zentren in den Niederlanden, Rumänien sowie den Balkanländern zu steigern.

„SwiftMR erzielt überall spürbare Wirkung und fügt sich nahtlos in unterschiedlichste Gesundheitsumgebungen ein", erläutert Jayden Jung, Geschäftsführer und Leiter Europa bei der AIRS Medical Europe GmbH. „Wir freuen uns darauf, unsere KI-gesteuerte MRT-Lösung neuen potenziellen Partnern in der gesamten EMEA-Region und weltweit vorzustellen."

Verbesserte Bilder ohne Wartezeit

SwiftMR ist eine Deep-Learning-Technologie, die Bilder bis zu 50 % schneller1 als herkömmliche Scans rekonstruiert und dabei die Bildqualität verbessert, statt sie zu beeinträchtigen. Es lässt sich problemlos in bestehende Arbeitsabläufe integrieren und ist mit allen wichtigen MRT-Anbietern kompatibel, was es zu einer universellen Lösung für Einrichtungen aller Größen und Flotten aller Feldstärken macht2.

Die schnelleren Scanzeiten sowie die höhere Bildqualität von SwiftMR, die durch KI unterstützt werden, bieten diagnostischen Bildgebungszentren mehrere entscheidende Vorteile:

Gestraffte Abläufe und flexiblere Terminplanung

und flexiblere Terminplanung Verbesserter Komfort für Patienten; besonders hilfreich für Menschen mit Schmerzen oder Klaustrophobie

für Patienten; besonders hilfreich für Menschen mit Schmerzen oder Klaustrophobie Modernisierung von älteren und weniger leistungsfähigen Maschinen

von älteren und weniger leistungsfähigen Maschinen Optimierte Einnahmemöglichkeiten dank eines erhöhten Patientendurchsatzes

Informationen zu AIRS Medical

AIRS Medical ist ein anerkannter Marktführer im Bereich der KI-gestützten diagnostischen Bildgebung und wurde zu einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheit ernannt. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, SwiftMR, wurde mehrfach3,4 für seine Geschwindigkeit im MRT-Bereich ausgezeichnet und das Team dahinter als Innovatoren für KI gefeiert. AIRS Medical verfolgt das Ziel, den Zugang zu präventiver Gesundheitsversorgung zu erweitern und ist Wegbereiter in Sachen MRT-Effizienz. Das Unternehmen ermöglicht Bildgebungszentren, mehr Patienten zu versorgen sowie ihren Kommunen wichtige Dienste zu leisten.

Mehr Informationen zu AIRS Medical finden Sie auf https://airsmed.com/en/ .

1 Die tatsächliche Scanzeit variiert je nach Scannermodell, Sequenz und klinischem Protokoll.

2 Unterstützte Körperregionen, Pulssequenz, Feldstärke, Patientengruppen sowie MRT-Hersteller können je nach Land variieren.

3 AIRS Medical wird von Frost & Sullivan für die Reduzierung der Wartezeiten bei MRT-Geräten mit seiner SwiftMR-Technologie gelobt

4 World's Best Digital Health Companies 2024

