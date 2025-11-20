AIRS Medical poursuit son expansion soutenue en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

MUNICH, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- AIRS Medical, reconnu pour sa solution primée d'IRM pilotée par l'IA, SwiftMR™ , s'est rapidement imposée comme un acteur mondial de premier plan en matière d'innovation dans le domaine de l'imagerie diagnostique. La qualité d'image renforcée et les vitesses de numérisation accélérées de SwiftMR ont permis d'améliorer les opérations dans plus de 1 300 centres d'imagerie dans plus de 40 pays.

Forte de cette expansion réussie, l'entreprise a continué à développer de nouveaux partenariats en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

SwiftMR : en Europe et au-delà

Créé en 2024, AIRS Medical Europe GmbH n'a cessé de diffuser les améliorations significatives de SwiftMR en termes d'efficacité et de qualité sur l'ensemble du marché européen de la santé.

AIRS Medical a déjà noué plusieurs partenariats en Europe, notamment :

Aujourd'hui, AIRS Medical a le plaisir de vous annoncer que son champ d'action s'élargit encore. L'entreprise compte aujourd'hui des clients sur au Royaume-Uni, au Portugal, en Norvège, en Grèce, en Pologne, en Hongrie, dans les Émirats arabes unis et en Afrique du Sud, et prévoit d'accueillir bientôt d'autres partenaires. Cette dynamique souligne le succès généralisé de SwiftMR dans divers environnements de soins de santé à travers la région EMEA.

Pour l'avenir, AIRS Medical prépare activement son expansion sur de nouveaux marchés, dans le but d'optimiser la fiabilité, la productivité et la valeur des centres d'imagerie aux Pays-Bas, en Roumanie et dans les pays des Balkans.

« SwiftMR a un impact tangible partout où il est utilisé, s'intégrant de manière fluide dans une grande variété d'environnements de soins de santé« », note Jayden Jung, vice-président et directeur général d'AIRS Medical Europe GmbH. « Nous sommes ravis de continuer à présenter notre solution d'IRM pilotée par l'IA à de nouveaux partenaires potentiels dans la région EMEA et dans le monde entier. »

Une imagerie optimisée, sans attente

SwiftMR est une technologie d'apprentissage en profondeur qui reconstruit les images jusqu'à 50 % plus rapidement1 que les scanners conventionnels, tout en améliorant la qualité de l'image au lieu de la sacrifier. Il s'intègre facilement dans les flux de travail existants et est compatible avec tous les principaux fournisseurs d'IRM, ce qui en fait une solution universelle pour les institutions de toutes tailles et les flottes de tous types2.

Grâce à l'IA, les temps de balayage plus rapides et la meilleure qualité d'image de SwiftMR apportent plusieurs avantages significatifs aux centres d'imagerie diagnostique :

des opérations rationalisées et une planification assouplie

et une planification assouplie une amélioration du confort pour les patients ; particulièrement utile pour les personnes souffrant de douleurs ou de claustrophobie.

pour les patients ; particulièrement utile pour les personnes souffrant de douleurs ou de claustrophobie. une modernisation des anciennes machines et des machines à champ faible

des anciennes machines et des machines à champ faible des opportunités de revenus optimisés grâce à l'augmentation du nombre de patients

À propos d'AIRS Medical

AIRS Medical est un chef de file reconnu dans le domaine de l'imagerie diagnostique optimisée par l'IA et a été désigné comme l'une des meilleures entreprises de santé numérique au monde . Le produit phare de l'entreprise, SwiftMR, a été récompensé à plusieurs reprises3,4 pour sa vitesse en IRM , et l'équipe à l'origine de ce produit a été reconnue comme innovatrice en matière d'IA . Animé par la mission d'élargir l'accès aux soins de santé préventifs, AIRS Medical est à l'avant-garde de l'efficacité des IRM, permettant aux centres d'imagerie de servir plus de patients et de fournir des soins essentiels à leurs communautés.

Pour en savoir plus sur AIRS Medical, veuillez consulter https://airsmed.com/en/ .

1 La durée réelle de l'examen varie selon le modèle de scanner, la séquence et le protocole clinique.

2Les parties du corps prises en charge, la séquence d'impulsion, l'intensité du champ, la population de patients et les fabricants d'IRM peuvent varier selon les pays.

3 AIRS Medical salué par Frost & Sullivan pour avoir réduit les temps d'attente des examens des équipements d'IRM grâce à sa technologie SwiftMR

4 Meilleures entreprises mondiales de santé numérique 2024

