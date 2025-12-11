AI² Robotics تكشف عن AlphaBot 2 المدعوم بنموذج GOVLA في قمة BRIDGE لتعيد تعريف الروبوتات متعددة الأغراض

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- في قمة BRIDGE، أكبر تجمع للإعلام والإبداع في العالم، كشفت شركة AI² Robotics الصينية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المتجسد، والمُصنَّفة ضمن شركات «اليونيكورن»، عن روبوتها متعدد الأغراض من الجيل التالي «AlphaBot 2» ، في أول ظهورٍ علني له في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى هذه المنصّة العالمية التي تربط بين الإعلام والتكنولوجيا والصناعات الإبداعية، قدّم AlphaBot 2 عرضين تجريبيين يُعدّان الأولين من نوعهما في العالم، هما إعداد القهوة بشكل مستقل تمامًا، وعرض حي لعزف الطبول. ونُفِّذ كلا العرضين باستخدام العتاد نفسه والنموذج نفسه، من دون أي نصوص برمجية جاهزة أو تشغيل عن بُعد أو مكتبات حركة مُبرمجة مسبقًا.

جمعت قمة BRIDGE هذا العام أكثر من 60,000 مشارك من 132 دولة، بما في ذلك 1,200 رئيس تنفيذي و5,000 متخصص في مجال الإعلام، ما رسّخ مكانة هذا الحدث كـ«جسر» عالمي بين الإبداع والتكنولوجيا. وفي هذا السياق، أصبحت AI² Robotics سريعًا واحدةً من أكثر الشركات الصينية جذبًا للأنظار في مجال الابتكار.

والجدير بالذكر أن قمة BRIDGE اختارت أيضًا شركة AI² Robotics شريكًا استراتيجيًا لها في مجال الروبوتات، وتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الشراكة من خلال مذكرة تفاهم وقّعها معالي الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، نائب رئيس BRIDGE، والدكتور ياندونغ قوه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AI² Robotics. وتهدف الشراكة إلى تسريع تبنّي دولة الإمارات للروبوتات متعددة الأغراض، وتعميق تبادل الخبرات التقنية، ودعم عمليات النشر والتطبيق التي تتماشى مع استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي.

خلال العروض الحيّة، انتقل AlphaBot 2 بسلاسة من إعداد القهوة بالكامل إلى عزف الطبول بإيقاعٍ سريع، وذلك على الرغم من الإضاءة المعقّدة، والحشود الكثيفة، وشبكات الاتصال غير المستقرّة. وتمكّن الروبوت من الحفاظ على استقراره بفضل الاستدلال الكامل الذي يُنفَّذ على الجهاز نفسه. وتنبع قدراته متعددة الأغراض من GOVLA، وهو أول نموذج في العالم للرؤية-اللغة-الفعل الشاملة للجسم، يتيح إدراكًا بزاوية 360 درجة، وتحكّمًا كاملًا بالجسم، وقدرةً على الاستدلال في المهام طويلة الأمد والمعقَّدة.

وقد دُعي الدكتور قوه لإلقاء كلمة رئيسية استعرض خلالها مسار الصين في مجال الذكاء المتجسّد. وأكّد أن الروبوتات متعددة الأغراض تتقدّم لتصبح الجهاز الذكي الثوري التالي، بفضل تقارب ثلاثة عناصر رئيسية: الذكاء الاصطناعي، والأجهزة، والسيناريوهات الواقعية. وقال: «بدون الذكاء الاصطناعي، ليس سوى معدن. وبدون الأجهزة، ليس سوى شيفرة برمجية. وبدون السيناريوهات، ليس سوى عرضٍ توضيحي».

ولخّص فلسفتها الهندسية في عبارة: «التطلّع إلى النجوم مع البقاء راسخًا على الأرض». وتعمل الشركة على تطوير ذكاءٍ اصطناعي عام (AGI) موجَّه للعالم المادي، بالتوازي مع نشر روبوتات قابلة للإنتاج على نطاقٍ واسع تتعلّم من الاستخدام في العالم الحقيقي.

ويُجرى نشر AlphaBot 2 بالفعل في قطاعات التصنيع، والتكنولوجيا الحيوية، وأشباه الموصلات، والخدمات العامة في الصين، حيث يزوّد نموذج GOVLA ببيانات من العالم الحقيقي تُعزّز قدراته باستمرار. واختتم الدكتور قوه قائلًا: «سيمتلك الجميع يومًا ما روبوتَه الشخصيّ متعدد الأغراض».

