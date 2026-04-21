Alamar Biosciences، الرائدة في البروتيوميات الدقيقة، تُدرج في بورصة ناسداك

شنغهاي، 21 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أُدرجت Alamar Biosciences، وهي شركة من شركات المحفظة لدى Qiming Venture Partners ورائدة عالميًا في البروتيوميات الدقيقة، بنجاح في بورصة ناسداك بتاريخ 17 أبريل 2026، بتوقيت بكين. طرحت Alamar (NASDAQ:ALMR) أسهمها بسعر 17 دولارًا للسهم، وافتُتح التداول عليها عند 22.6 دولارًا للسهم، لتبلغ قيمتها السوقية نحو 1.5 مليار دولار.

قادت Qiming Venture Partners جولة التمويل من الفئة A لشركة Alamar في عام 2020، وواصلت تمويل مسيرة تطور الشركة في جولتي التمويل اللاحقتين من الفئة B والفئة C. قبل الاكتتاب العام الأولي للشركة، امتلكت Qiming Venture Partners حصة تبلغ نحو 19.2% في Alamar، وكانت أحد أبرز المستثمرين المؤسسيين فيها.

تأسست Alamar في عام 2018، وهي شركة تعمل في مجال البروتيوميات وقد بلغت المرحلة التجارية، وتكرس جهودها لتطوير تقنيات البروتيوميات وتسويقها، وإرساء المعيار الذهبي في الكشف عن البروتينات وتحليلها. تتجاوز تقنية NULISA™، التي طورتها Alamar ذاتيًا، القيود التصميمية لأدوات البروتيوميات الحالية، إذ توفر حساسية فائقة، ونوعية عالية، ومرونة في الكشف متعدد المؤشرات للبروتينات، ونطاقًا ديناميكيًا واسعًا، وأتمتة سلسة للكشف عن المؤشرات الحيوية البروتينية عند تركيزات منخفضة للغاية، بما يسد فجوة حاسمة لم تتمكن طرق الكشف الأخرى عن البروتينات من تغطيتها سابقًا.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح نظام ARGO™ HT الآلي بالكامل وعالي الإنتاجية، الذي طورته الشركة ذاتيًا، سير عمل آليًا من العينة إلى النتيجة، مما يسرّع وتيرة اختراق المنتج للسوق. حتى نهاية عام 2025، بلغت القاعدة المثبتة لنظام ARGO™ HT أكثر من 100 جهاز، يخدم أكثر من 300 عميل في 25 دولة. منذ بدء تسويق منصتها، تجاوز عدد المقالات العلمية المنشورة استنادًا إلى تقنياتها ومنتجاتها 100 مقال.

وقال William Hu، الشريك الإداري في Qiming Venture Partners: "نهنئ Alamar على إدراجها الناجح. نؤمن إيمانًا راسخًا بأن البروتيوميات فائقة الحساسية ستُحدث تحولًا مبتكرًا في مستقبل الفحص المبكر للأمراض والتشخيصات الدقيقة". وأضاف: "استنادًا إلى هذه الرؤية الاستثمارية الأصلية، يسعدنا أننا دعمنا Alamar في مرحلة مبكرة وساندنا الشركة طوال مسيرة نموها. نتطلع إلى أن تواصل Alamar البناء على منصة البروتيوميات الرائدة عالميًا لديها، لتقديم تشخيصات دقيقة في وقت أبكر، وبدرجة أعلى من الدقة، وبإتاحة أوسع، ودفع تقنيات الرعاية الصحية المتطورة إلى الممارسة السريرية بما يعود بالنفع على الجمهور، وخلق قيمة طويلة الأجل للمرضى حول العالم ولنظام الرعاية الصحية".

نبذة عن Qiming Venture Partners

تأسست Qiming Venture Partners في عام 2006. تدير Qiming Venture Partners حاليًا أحد عشر صندوقًا بالدولار الأمريكي وسبعة صناديق بالرنمينبي، بإجمالي رأس مال مُجمّع قدره 9.5 مليار دولار. منذ تأسيسنا، استثمرنا في شركات متميزة ضمن قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية في المراحل المبكرة ومرحلة النمو.

منذ انطلاقتنا، دعمنا أكثر من 580 شركة سريعة النمو ومبتكرة. حققت أكثر من 210 شركة من شركات محفظتنا عمليات التخارج من خلال الاكتتاب العام الأولي في بورصة نيويورك أو بورصة ناسداك أو بورصة هونغ كونغ أو بورصة شنغهاي أو بورصة شنتشن، أو عبر عمليات الاندماج والاستحواذ أو وسائل أخرى. كما أن أكثر من 80 شركة من شركات محفظتنا بلغت مكانة يونيكورن أو سوبر يونيكورن.

تُعد العديد من شركات محفظتنا اليوم من بين أكثر الشركات تأثيرًا في قطاعاتها، ومنها Xiaomi، وMeituan، وBilibili، وZhihu، وRoborock، وHesai Technology، وUBTech، وWeRide، وHyperStrong، وInsta360، وUnisound، وBiren Technology، وZ.ai، وGan & Lee Pharmaceuticals، وTigermed، وZai Lab، وCanSino Biologics، وSchrödinger، وAPT Medical، وSanyou Medical، وAmoyDx، وSinocellTech، وInsilico Medicine، وAusperBio، وYuanxin Technology، وMedilink Therapeutics، وLaNova Medicines، وStepFun، وغيرها كثير.