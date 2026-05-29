إدراج شركة Viewtrix Technology، الرائدة المحلية في رقائق الشاشات، في بورصة هونغ كونغ

شنغهاي، 29 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أُدرجَت شركة Viewtrix Technology، وهي إحدى الشركات التابعة لمحفظة Qiming Venture Partners ومؤسسة رائدة في تصميم رقائق الشاشات في الصين، بنجاح في بورصة هونغ كونغ، ليشكّل ذلك سادس طرح عام أولي (IPO) لشركة Qiming Venture Partners منذ بداية العام. طرحت شركة Viewtrix Technology (مؤشر بورصة هونغ كونغ 3310.HK) أسهمها بسعر 20.81 دولار هونغ كونغي للسهم، وافتتحت التداول عند 25.48 دولار هونغ كونغي للسهم، بقيمة سوقية بلغت 10.9 مليار دولار هونغ كونغي.

وفي وقت مبكر من عام 2019، قادت Qiming Venture Partners جولة التمويل من الفئة جـ لشركة Viewtrix Technology، كما واصلت دعم تطوير الشركة خلال جولة التمويل اللاحقة من الفئة د.

تأسست شركة Viewtrix Technology عام 2012، وتلتزم بتقديم حلول موثوقة وعالية الأداء لرقائق تشغيل الشاشات لصالح العلامات التجارية للإلكترونيات الاستهلاكية. تتبنى الشركة نموذج أعمال Fabless، حيث توفر رقائق تشغيل شاشات اموليد (AMOLED) المخصصة بشكل رئيسي للهواتف الذكية، إضافة إلى اللوحات الخلفية/رقائق التشغيل الخاصة بشاشات ميكرو اوليد (Micro-OLED) والمستخدمة بشكل رئيسي في أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز (VR/AR). بفضل سنوات من التراكم التقني والتطوير المستمر للمنتجات، رسخت Viewtrix Technology مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة رقائق تشغيل الشاشات. ولا تُعد الشركة الأولى فقط من البرّ الرئيسي الصيني التي تحصل على اعتماد لرقائق تشغيل شاشات اموليد ‏(AMOLED DDICs) من الشركات المالكة للعلامات التجارية، بل أيضًا الوحيدة التي تجاوزت شحناتها إلى هذه الشركات حاجز 10 ملايين وحدة.

دخلت رقائق تشغيل شاشات اموليد ‏(AMOLED DDICs) الخاصة بشركة Viewtrix Technology مرحلة الإنتاج والتوريد بكميات كبيرة لعدد من كبرى شركات الهواتف الذكية عالميًا، حيث استُخدمت في أكثر من 10 سلاسل مختلفة من المنتجات. وتستحوذ هذه الشركات المصنعة للهواتف الذكية مجتمعةً على أكثر من ربع الحصة السوقية العالمية. وفقًا لتقرير صادر عن Frost & Sullivan، جاءت Viewtrix Technology في المرتبة الخامسة عالميًا، والأولى بين الشركات القائمة في البرّ الرئيسي الصيني، في سوق رقائق تشغيل شاشات اموليد ‏(AMOLED DDICs) للهواتف الذكية من حيث حجم المبيعات خلال عام 2024. إضافةً إلى ذلك، فإن Viewtrix Technology هي مورد رئيسي في مجال اللوحات الخلفية/رقائق تشغيل شاشات ميكرو اوليد (Micro-OLED)، حيث احتلت المرتبة الثانية عالميًا من حيث حجم المبيعات، كما تُعد أيضًا أكبر مورّد مستقل مقره في الصين في هذا القطاع.

قال Alex Zhou، الشريك الإداري في Qiming Venture Partners: "في عام 2019، كانت صناعة أشباه الموصلات في الصين تدخل مرحلة من النمو السريع، كما كانت صناعة الهواتف المحمولة الصينية قد رسخت مكانتها الرائدة عالميًا. ومن خلال تتبع سلسلة التوريد تصاعديًا انطلاقًا من الطلب على الأجهزة الطرفية النهائية، وجدنا أن قطاع رقائق الشاشات يتمتع بأساس صناعي قوي وإمكانات نمو واعدة. في ذلك الوقت، كانت Viewtrix Technology تركز على أعمالها الأساسية في رقائق تشغيل الشاشات، وهو ما انسجم بدرجة كبيرة مع أطروحتنا الاستثمارية، ومثّل قطاعًا متخصصًا كنا متفائلين جدًا بشأنه. وخلال سبع سنوات من الشراكة مع Viewtrix Technology، وقفت Qiming Venture Partners إلى جانب الشركة بعقلية استثمارية طويلة الأجل، ودعمتها حتى وصولها إلى الاكتتاب العام. واليوم، تتبنى Qiming Venture Partners إستراتيجية استثمارية أكثر تركيزًا، مع الالتزام بمجالات خبرتنا المثبتة والتنفيذ المستمر لخططنا الاستثمارية. وفي قطاع الاستثمار التكنولوجي، تلتزم Qiming Venture Partners منذ فترة طويلة بمحورين استثماريين أساسيين: الأول، أن الذكاء الاصطناعي، باعتباره تقنية عامة الأغراض، سيعيد تشكيل جميع الصناعات بلا شك. والثاني، أن القدرات الصينية ذات المستوى العالمي في تصميم المنتجات، والبحث والتطوير الهندسي، والتصنيع المتقدم، تمنحها قدرة تنافسية عالمية. وانطلاقًا من هذين المحورين، سنركز على مجالين رئيسيين: تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا صعبة التطوير (Hard Tech)".

نبذة عن Qiming Venture Partners

تأسست Qiming Venture Partners في عام 2006. تدير Qiming Venture Partners حاليًا أحد عشر صندوقًا بالدولار الأمريكي وسبعة صناديق بالرنمينبي، بإجمالي رأس مال مُجمّع قدره 9.5 مليار دولار. منذ تأسيسنا، استثمرنا في شركات متميزة ضمن قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية في المراحل المبكرة ومرحلة النمو.

منذ انطلاقتنا، دعمنا أكثر من 580 شركة سريعة النمو ومبتكرة. حققت أكثر من 210 شركة من شركات محفظتنا عمليات التخارج من خلال الاكتتاب العام الأولي في بورصة نيويورك أو بورصة ناسداك أو بورصة هونغ كونغ أو بورصة شنغهاي أو بورصة شنتشن، أو عبر عمليات الاندماج والاستحواذ أو وسائل أخرى. كما أن أكثر من 80 شركة من شركات محفظتنا بلغت مكانة يونيكورن أو سوبر يونيكورن.

كما أن العديد من شركات محفظتنا ضمن أكثر الشركات تأثيرًا اليوم في قطاعاتها المختلفة، بما في ذلك: Xiaomi، وMeituan، وBilibili، وZhihu، وRoborock، وHesai Technology، وUBTech، وWeRide، وHyperStrong، وInsta360، وUnisound، وBiren Technology، وZ.ai، وGan & Lee Pharmaceuticals، وTigermed، وZai Lab، وCanSino Biologics، وSchrödinger، وAPT Medical، وSanyou Medical، وAmoyDx، وSinocellTech، وInsilico Medicine، وAusperBio، وYuanxin Technology، وMedilink Therapeutics، وLaNova Medicines، وStepFun، وغيرها الكثير.