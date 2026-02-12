شركة Axera، رائدة رُقاقات الذكاء الاصطناعي الطرفي الصينية، تُدرج أسهمها في بورصة هونغ كونغ

شانغهاي، 12 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- شركة Axera، هي إحدى شركات محفظة Qiming Venture Partners وشركة رائدة صينية في رُقاقات الذكاء الاصطناعي الطرفي، تُدرِج أسهمها بنجاح في بورصة هونغ كونغ بتاريخ 10 فبراير 2026، بتوقيت بكين، لتصبح أول شركة من نوعها تطرح أسهمها للاكتتاب العام. طرحت Axera (مؤشر بورصة هونغ كونغ: 00600.HK) أسهمها بسعر 28.2 دولار هونغ كونغي للسهم، لتبلغ قيمتها السوقية 16.58 مليار دولار هونغ كونغي.

بصفتها من أوائل المستثمرين في الشركة، فقد قادت شركة Qiming Venture Partners جولة التمويل التمهيدية للسلسلة أ (Pre-A) لشركة Axera في أوائل عام 2020، وواصلت دعم نمو الشركة في الجولتين التاليتين. قبل الطرح العام الأولي للشركة، كانت Qiming Venture Partners تمتلك حصة تزيد عن 6% في Axera، وكانت ثاني أكبر مستثمر مؤسسي فيها. ومع بداية عام 2026، صارت الشركة ثالث شركة ضمن محفظة Qiming Venture Partners في مجال الذكاء الاصطناعي تُدرج في البورصة هذا العام.

تأسست Axera في مايو 2019، وهي ملتزمة بإنشاء رُقاقات رائدة عالميًا للذكاء الاصطناعي الإدراكي (AI Perception) والحوسبة الطرفية للأسواق مثل المركبات الذكية وتطبيقات الحوسبة الطرفية. تعتمد شركة Axera إستراتيجية "التكنولوجيا العامة والرُقاقات المخصصة"، وتُطوِّر رُقاقات مُخصصة لأسواق مختلفة بالاستناد إلى تقنياتها الأساسية المطوَّرة ذاتيًا، مثل AXProton AI-ISP وAXNeutron NPU. كما تمتلك الشركة سلسلة أدوات تطوير متكاملة ونظام تعاون بين المنظومات المتنوعة.

تم تسويق عدة أجيال من الرُقاقات المطوّرة ذاتيًا من قِبل Axera، تغطي عشرات الأنواع، ودخلت في الإنتاج بكميات في مجالات الحوسبة الطرفية للمرئيات، والمركبات الذكية، وتطبيقات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي القائم على الحوسبة الطرفية، ما رسّخ مكانتها الريادية في الأسواق الرئيسية.

لم تُدرج شركة Axera ضمن أكبر خمسة مورّدين عالميًا لرُقاقات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي الطرفي المرئي من حيث حجم الشحنات في عام 2024 فحسب، بل تحتل أيضًا المركز الأول في فئة السوق المتوسطة إلى العليا بحصة سوقية تبلغ 24.1%. في قطاع المركبات الذكية، صعدت Axera بسرعة لتصبح ثاني أكبر مورّد صيني لرُقاقات أنظمة القيادة المساعدة الذكية المحلية من حيث حجم تركيب الرُقاقات في المركبات الذكية خلال عام 2024. وبحلول نهاية عام 2025، بلغ إجمالي الشحنات التراكمية لرُقاقات المركبات الذكية التي طورتها الشركة نحو مليون وحدة. علاوة على ذلك، أطلقت Axera رسميًا في عام 2025 خطًا تجاريًا جديدًا بالكامل للحوسبة الطرفية، بهدف بناء مجتمع للذكاء الطرفي وتعزيز التطبيق واسع النطاق للذكاء الاصطناعي في جميع مناحي الحياة. ثم نمت الشركة لتصبح واحدة من أكبر ثلاث شركات مورّدة لرُقاقات الذكاء الاصطناعي للحوسبة الطرفية في الصين.

قالت الدكتورة Xiaoxin Qiu، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة Axera: "يمثل هذا الطرح العام الأولي محطة مفصلية في مسيرة نمو Axera، إذ يضع على عاتقنا مسؤولية اجتماعية أكبر ويفتح فصلًا جديدًا في تاريخ الشركة. وفي المرحلة المقبلة، سنواصل تنفيذ إستراتيجية منصتنا لدفع حدود الابتكار التكنولوجي، وتوسيع نطاق أعمالنا، وتسريع انتقال الذكاء الاصطناعي من الإدراك الرقمي الذكي إلى الذكاء المتجسد".

وأضاف Alex Zhou، الشريك الإداري في Qiming Venture Partners: "لقد راكَمَت Axera خبرة عميقة في صناعة الرُقاقات وأرست قدرات أساسية رائدة في خوارزميات الذكاء الاصطناعي، كما تلتزم بإستراتيجية المنصة ونجحت في بناء ميزة تنافسية مختلفة من خلال ترقية تقنيات الملكية الفكرية (IP) وتوسيع مجالات التطبيق، مما يجعلنا نؤمن بقوة بأن الشركة سوف تنمو بشكلٍ مستدام في مجال رُقاقات الذكاء الاصطناعي. وأتوقع أن تحقق Axera مزيدًا من الابتكارات وتسّرع وتيرة نموها بعد الطرح العام الأولي. لطالما آمنت Qiming Venture Partners بأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي هو الرهان الأكثر يقينًا في الصين خلال العقدين المقبلين، وتتبنى فلسفة استثمارية تقوم على مبدأ 'التقدم بنصف خطوة'، أي اتخاذ قرارات حاسمة عندما يتم التحقق من الاختراقات التقنية بينما لم يتشكل بعد إجماع السوق حولها. وفي الوقت نفسه، تدعم Qiming Venture Partners الشركات بعمق من خلال نهج 'الاستثمار المبكر والمرافقة حتى النهاية'، عبر تقديم الدعم في البحث والتطوير للتقنيات الأساسية، والتسويق التجاري، وجميع مراحل الإدراج في أسواق رأس المال. ويُعد الطرح العام الناجح لشركة Axera الدليل الأقوى على صحة فلسفتنا الاستثمارية ومنهجيتنا في الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة".

نبذة عن Qiming Venture Partners

تأسست شركة Qiming Venture Partners في عام 2006. حاليًا، تدير Qiming Venture Partners أحد عشر صندوقًا بالدولار الأمريكي وسبعة صناديق باليوان الصيني مع إجمالي رأس مال مُجمّع قدره 9.5 مليارات دولار. منذ تأسيسنا، استثمرنا في شركات متميزة في صناعتي التكنولوجيا والرعاية الصحية في المرحلة المبكرة ومرحلة النمو.

منذ ظهورنا لأول مرة، قمنا بدعم أكثر من 580 شركة سريعة النمو ومُبتكَرة. أكثر من 210 من شركات محفظتنا حققت عمليات خروج عبر عمليات الطرح العام الأولي في بورصة نيويورك (NYSE) أو ناسداك (NASDAQ) أو هونغ كونغ (HKEX) أو شانغهاي للأوراق المالية، أو شينزين للأوراق المالية، أو من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، أو بوسائل أخرى. وأكثر من 80 من شركات محفظتنا حققت مرتبة يونيكورن أو سوبر يونيكورن.

كما أن العديد من شركات محفظتنا ضمن أكثر الشركات تأثيرًا اليوم في قطاعاتها المختلفة، بما في ذلك: Xiaomi، وMeituan، وBilibili، وZhihu، وRoborock، وHesai Technology، وUBTech، وWeRide، وHyperStrong، وInsta360، وUnisound، وBiren Technology، وZ.ai، وGan & Lee Pharmaceuticals، وTigermed، وZai Lab، وCanSino Biologics، وSchrödinger، وAPT Medical، وSanyou Medical، وAmoyDx، وSinocellTech، وInsilico Medicine، وAusperBio، وYuanxin Technology، وMedilink Therapeutics، وLaNova Medicines، وStepFun، وغيرها الكثير.