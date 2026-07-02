Altea Partners تعيّن أحمد الفارابي كشريك ورئيس لقطاع النمو

لندن والرياض ، المملكة العربية السعودية ، 2 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم "ألتيا بارتنرز" (Altea Partners)، الشركة المصرفية التجارية ذات الملكية الخاصة والتي تعمل في تقاطع تدفقات رأس المال بين أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية ، عن تعيين أحمد الفارابي كشريك ورئيس لقطاع النمو ، مقيمًا في الرياض. يمثل هذا التعيين آخر خطوة في بناء وجود الشركة في المملكة.

ينضم السيد الفارابي من شركة "السعودي الفرنسي كابيتال" (BSF Capital)، حيث شغل منصب رئيس قسم حلول الاستثمار والاستشارات ، وقاد تطوير امتياز الشركة التقديري والاستشاري. على مدى أكثر من 15 عامًا ، شغل أدوارًا رفيعة المستوى في العلاقات في °كريدي سويس (Credit Suisse)، و"البنك السعودي الفرنسي" و"البنك الأهلي التجاري" (NCB)، حيث قدم المشورة للعملاء الخاصين والمكاتب العائلية والمستثمرين المؤسسيين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. على مدار حياته المهنية ، قاد ولايات المحافظ التقديرية ، والتمويل المنظم ، والحلول المخصصة للعملاء ذوي القيمة الصافية المرتفعة للغاية.

يأتي هذا التعيين في أعقاب إعلان نواف العتيبي مؤخرًا كشريك إداري ورئيس تنفيذي لشركة "ألتيا بارتنرز" في السعودية ويجمع بين اثنين من كبار الممارسين الذين ساعدوا معًا في بناء واحدة من منصات الثروة الرائدة في المملكة في شركة "السعودي الفرنسي كابيتال". سيرفع السيد الفارابي تقاريره للسيد العتيبي ويقود تغطية "ألتيا بارتنرز" للعملاء الخاصين والمكاتب العائلية وتشكيل رأس المال في جميع أنحاء المنطقة.

قال نواف العتيبي ، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة "ألتيا بارتنرز" في السعودية: "يحمل أحمد مزيجًا نادرًا من ثقة العملاء العميقة والحكم الحقيقي على الاستثمار". "لقد رأيت بنفسي الثقة التي يكسبها من العملاء والأسر التي يعمل معها. وصوله يقوي فريقنا في اللحظة المناسبة تمامًا ويسرّع من المنصة التي نبنيها."

قال "هينينغ بير" و"كابير تشاتواني"، المؤسسين المشاركين والشركاء الإداريين لشركة "ألتيا بارتنرز": "المملكة العربية السعودية لها ثقل مركزي في كيفية ربط شركة "ألتيا بارتنرز" لرأس المال في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية". "إن امتياز "أحمد" وحكمه يضيفان عمقًا حقيقيًا إلى تغطية عملائنا مع توسع المنصة ، وهو يشاركنا قناعتنا بأن رأس المال المتوافق والمشورة الموثوق بها لا ينفصلان".

وقال أحمد الفارابي: "(ألتيا بارتنرز) يقومون ببناء شيء مميز في المملكة؛ وهو المشورة المستقلة المقترنة برأس المال الذي يتوافق بشكل حقيقي مع نتائج العملاء". "هذا التوافق هو ما يتوقعه العملاء والعائلات بشكل متزايد ، وهذا هو السبب في أنني متحمس للانضمام إلى "نواف" و"هنينغ" و"كابير" والفريق".

نبذة عن Altea Partners

"ألتيا بارتنرز" هي شركة مصرفية تجارية يقودها الشركاء الرئيسيون فيها، وتوفر رأس مال متوائم ومشورة موثوقة. نحن نتعاون مع المؤسسين والعائلات والشركات، ومع المستثمرين على المدى الطويل الذين يدعمونهم، في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

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