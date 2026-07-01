Altea Partners nomme Ahmad AlFarabi au poste d'associé et de directeur de la croissance

LONDRES et RIYAD, Arabie saoudite, 1er juillet 2026 /PRNewswire/ -- Altea Partners, société privée de banque d'affaires opérant à la croisée des flux de capitaux entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Ahmad AlFarabi au poste d'associé et de directeur de la croissance, basé à Riyad. Cette nomination marque une nouvelle étape dans le développement de la présence de l'entreprise au Royaume.

M. AlFarabi nous rejoint après avoir travaillé chez BSF Capital, où il occupait le poste de responsable des solutions d'investissement et du conseil, et où il a dirigé le développement des activités de gestion discrétionnaire et de conseil de la société. Depuis plus de 15 ans, il a occupé des postes à responsabilités dans le domaine de la gestion de la relation client chez Credit Suisse, Banque Saudi Fransi et NCB, où il a conseillé des clients privés, des family offices et des investisseurs institutionnels dans l'ensemble des pays du CCG. Tout au long de sa carrière, il a dirigé des mandats de gestion discrétionnaire de portefeuille, des opérations de financement structuré et la mise en place de solutions sur mesure pour une clientèle très fortunée.

Cette nomination fait suite à la récente nomination de Nawaf AlOtaibi au poste d'associé gérant et de PDG d'Altea Partners Arabie saoudite et réunit deux professionnels chevronnés qui ont contribué ensemble à la création de l'une des principales plateformes de gestion de patrimoine du Royaume au sein de BSF Capital. M. AlFarabi sera placé sous la responsabilité de M. AlOtaibi et dirigera les activités d'Altea Partners auprès des clients privés et des family offices, ainsi que la levée de capitaux dans toute la région.

« Ahmad allie à la perfection une confiance profonde de la part de ses clients et un véritable sens de l'investissement », a déclaré Nawaf AlOtaibi, associé gérant et PDG d'Altea Partners Arabie saoudite. « J'ai pu constater par moi-même la confiance qu'il inspire aux clients et aux familles avec lesquelles il travaille. Son arrivée vient renforcer notre équipe au moment idéal et accélère le développement de la plateforme que nous mettons en place. »

« L'Arabie saoudite joue un rôle central dans la manière dont Altea Partners mobilise des capitaux en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord », ont déclaré Henning Behre et Kabir Chhatwani, cofondateurs et associés gérants d'Altea Partners. « L'expérience et le discernement d'Ahmad apportent une réelle profondeur à notre accompagnement des clients à mesure que la plateforme se développe, et il partage notre conviction selon laquelle un capital bien adapté et des conseils fiables sont indissociables. »

« Altea Partners met en place une offre unique au Royaume : un conseil indépendant associé à des capitaux véritablement alignés sur les objectifs de ses clients », a déclaré Ahmad AlFarabi. « C'est précisément cette vision que les clients privés et les familles attendent de plus en plus, et c'est pourquoi je suis ravi de rejoindre Nawaf, Henning, Kabir et toute l'équipe. »

À propos d'Altea Partners

Altea Partners est une société de banque d'affaires dirigée par ses associés, qui apporte à la fois des capitaux adaptés et des conseils fiables. Nous travaillons en partenariat avec des fondateurs, des familles et des entreprises – ainsi qu'avec les investisseurs à long terme qui les soutiennent – à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord.

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