لندن والرياض، المملكة العربية السعودية, 8 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Altea Partners، وهي شركة مصرفية تجارية مملوكة للقطاع الخاص، اليوم تعيين نواف العتيبي رئيسًا تنفيذيًا لـ Altea Partners Saudi Arabia. أُسست Altea Partners Saudi Arabia، المنصة المحلية في المملكة التابعة للشركة، من خلال شراكة استراتيجية بين Altea Partners Group وشركة استثمارية قابضة سعودية رائدة. ويمثل هذا التعيين محطة مهمة في مسيرة Altea Partners لبناء منصتها السعودية، التي ستباشر أعمالها داخل المملكة فور الحصول على التراخيص التنظيمية المطلوبة.

تؤكد هذه الشراكة وهذا التعيين التزام Altea Partners بتيسير تدفقات رأس المال، دعمًا لأجندة التحول لرؤية السعودية 2030. تأسست الشركة في عام 2024، وتمارس أعمالها في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

ينضم السيد العتيبي إلى Altea Partners بعد عقد أمضاه في BSF Capital (سابقًا السعودي الفرنسي كابيتال)، حيث شغل مؤخرًا منصب رئيس إدارة الثروات. ويتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة القيادية في قطاع الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية، وهو عضو في معهد CFA والجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين.

وخلال فترة عمله في BSF Capital، بنى السيد العتيبي واحدة من أبرز منصات إدارة الثروات في المملكة، مقدمًا المشورة لعملاء من الأفراد والمكاتب العائلية والمستثمرين المؤسسيين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. كما قاد تحوّل النشاط من نموذج مبيعات محوره المنتجات إلى منصة قائمة بالكامل على الاستشارات، بما عزز مكانتها كشريك موثوق ورفع جودة وعمق عروضها الاستثمارية.

وبصفته الرئيس التنفيذي لـ Altea Partners Saudi Arabia، سيتولى السيد العتيبي قيادة العمليات المحلية للشركة والعمل عن كثب مع المنظومة الأوسع للشركة لربط المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي عمومًا بأوروبا وأمريكا الشمالية، وتوفير رأس مال متوائم ومشورة موثوقة.

قال Henning Behre وKabir Chhatwani، المؤسسان المشاركان لـ :Altea Partners

«يسرّنا انضمام نواف إلى .Altea Partners فمكانته ضمن الأوساط المالية في المملكة، وسجله الحافل في بناء منصة رائدة لإدارة الثروات، وانسجامه مع نهجنا القائم على الشراكة، ستكون جميعها ذات قيمة بالغة لنا مع توسيع حضورنا في المملكة العربية السعودية والمنطقة الأوسع».

وأضاف السيد العتيبي: «تقود رؤية السعودية 2030 تحولًا يمتد أثره عبر الأجيال وتخلق حاجة متزايدة إلى شركاء موثوقين قادرين على توظيف رأس المال واجتذابه بانضباط وبما يحقق مواءمة المصالح. إن ثقافة Altea Partners الريادية ونهجها طويل الأجل لخلق القيمة يمثلان تمامًا ما كنت أبحث عنه. وأتطلع إلى التعاون مع الفريق في بناء Altea Partners Saudi Arabia لتصبح الشريك المفضل للمؤسسين والعائلات والمستثمرين على المدى الطويل».

نبذة عن Altea Partners

Altea Partners هي شركة مصرفية تجارية يقودها الشركاء الرئيسيون فيها، وتوفر رأس مال متوائم ومشورة موثوقة. نتعاون مع المؤسسين والعائلات والشركات، ومع المستثمرين على المدى الطويل الذين يدعمونهم، في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

