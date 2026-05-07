Altea Partners nomme Nawaf AlOtaibi au poste de directeur général d'Altea Partners Saudi Arabia

LONDRES et RIYADH, Arabie Saoudite, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- Altea Partners, une banque d'affaires privée, a annoncé aujourd'hui la nomination de Nawaf AlOtaibi au poste de directeur général d'Altea Partners Saudi Arabia. Altea Partners Saudi Arabia, la plateforme onshore de la société dans le Royaume, a été établie grâce à un partenariat stratégique entre Altea Partners Group et une holding d'investissement saoudienne de premier plan. Cette nomination marque une étape clé dans le développement de la plateforme saoudienne d'Altea Partners, qui opérera à terre une fois que les licences réglementaires requises auront été obtenues.

Ce partenariat et cette nomination soulignent l'engagement d'Altea Partners à faciliter les flux de capitaux à l'appui du programme de transformation Vision 2030 de l'Arabie saoudite. Fondée en 2024, l'entreprise est présente en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

M. AlOtaibi rejoint Altea Partners après une décennie passée chez BSF Capital (anciennement Saudi Fransi Capital), où il occupait dernièrement le poste de responsable de la gestion de patrimoine. Il possède plus de 20 ans d'expérience en tant que dirigeant dans le secteur des services financiers en Arabie saoudite et est membre du CFA Institute et de la CFA Society Saudi Arabia.

Au cours de son mandat chez BSF Capital, M. AlOtaibi a mis en place l'une des principales plateformes de gestion de patrimoine du Royaume, conseillant des clients privés, des family offices et des investisseurs institutionnels dans l'ensemble du CCG. Il a dirigé la transformation de l'entreprise, qui est passée d'un modèle de vente axé sur les produits à une plateforme entièrement axée sur le conseil, renforçant ainsi sa position en tant que partenaire de confiance et améliorant la qualité et la profondeur de son offre d'investissement.

En tant que PDG d'Altea Partners Saudi Arabia, M. AlOtaibi dirigera les opérations nationales de la société et travaillera en étroite collaboration avec la plateforme élargie pour relier l'Arabie saoudite et le CCG à l'Europe et à l'Amérique du Nord, en fournissant des capitaux alignés et des conseils de confiance.

« Nous sommes ravis d'accueillir Nawaf au sein d'Altea Partners. Sa position au sein de la communauté financière du Royaume, son expérience dans la création d'une franchise de gestion de patrimoine de premier plan et son alignement sur notre approche axée sur le partenariat seront inestimables pour l'expansion de notre présence en Arabie saoudite et dans la région », ont déclaré Henning Behre et Kabir Chhatwani, cofondateurs d'Altea Partners.

M. AlOtaibi a ajouté : « La Vision 2030 de l'Arabie saoudite entraîne une transformation générationnelle et crée un besoin croissant de partenaires de confiance capables de déployer et d'attirer des capitaux avec discipline et alignement. La culture entrepreneuriale d'Altea Partners et son approche à long terme de la création de valeur sont précisément ce que je recherchais. Je suis impatient de travailler avec l'équipe pour faire d'Altea Partners Saudi Arabia un partenaire de choix pour les fondateurs, les familles et les investisseurs à long terme ».

A propos d'Altea Partners

Altea Partners est une banque d'affaires dirigée par un directeur qui fournit des capitaux alignés et des conseils de confiance. Nous travaillons en partenariat avec des fondateurs, des familles et des entreprises - ainsi qu'avec les investisseurs à long terme qui les soutiennent - dans toute l'Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

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