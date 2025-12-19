Alveo Technologies وGlobal Animal Health تتعاونان لإطلاق برنامج ترصّد وطني جزيئي لإنفلونزا الطيور في مختلف أنحاء مصر

يمثل هذا الإطلاق أول استخدام واسع النطاق للتشخيص الجزيئي الميداني شبه الآني لمتابعة أمراض الدواجن، مع خطط للتوسع لاحقاً في الشرق الأوسط

سان فرانسيسكو, 19 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Alveo Technologies، الرائدة في تقنيات الاستشعار الجزيئي والتشخيص الجزيئي بفضل تقنيتها المملوكة للكشف الجزيئي، عن شراكة استراتيجية مع شركة Global Animal Health (GAH) لإتاحة اختبار Alveo Sense™ Poultry Avian Influenza Test للكشف عن إنفلونزا الطيور على نطاق واسع في أنحاء مصر.

ويشمل الإطلاق الأولي 1,000 جهاز تحليل من طراز Alveo Sense و10,000 خرطوشة اختبار مُستهلكة، بما يوفّر إتاحة واسعة وموزعة جغرافياً لاختبارات سريعة للكشف عن إنفلونزا الطيور في موقع التربية على مستوى البلاد. وتطرح المبادرة نموذجاً جديداً لترصّد إنفلونزا الطيور دعماً لصناعة الدواجن، إذ تنقل الاختبارات من المختبرات المركزية إلى مواقع التربية والميدان مباشرة.

وتعد مصر أول دولة في العالم تتبنى منصة Alveo Sense بهذا المستوى من الانتشار، بما يرسّخ نموذجاً مرجعياً للترصّد والاستجابة السريعة على مستوى الدول. وبتمويل من القطاع الخاص وبدعم من الحكومة، يستهدف الإطلاق الأولي تغطية ما يقرب من %10 من جميع المزارع الواقعة ضمن مسارات هجرة الطيور الرئيسية.

وقال شاون هولت، الرئيس التنفيذي لشركة :Alveo Technologies «إنفلونزا الطيور ليست مشكلة تخص مزرعة بعينها، بل هي تحدٍ منظومي على نطاق عالمي. ومن خلال إتاحة اختبارات بمعايير التشخيص الجزيئي وجمع البيانات في الوقت الفعلي على نطاق واسع، نستطيع بناء منظومة وطنية لحماية الأمن الغذائي والصحة العامة. كما أن وضع دقة التشخيص الجزيئي مباشرة في أيدي المزارعين والمنتجين والأطباء البيطريين في الميدان يحوّل القطاع من نهج تفاعلي، ننتظر فيه أياماً لصدور النتائج بينما يواصل الفيروس انتشاره، إلى ترصّد وتدخل استباقيين. ونحن فخورون بالشراكة مع Global Animal Health لإدخال هذه التقنية المنقذة للأرواح وللقطاع إلى مصر، باعتبارها مركزاً حيوياً لصناعة الدواجن في المنطقة».

ومن جانبه، قال محمد حسين، الرئيس التنفيذي لشركة :Global Animal Health Egypt «تقدم شراكتنا مع Alveo نقلة نوعية لأصحاب المصلحة في مجال صحة الحيوان في مصر. وللمرة الأولى، يستطيع المنتجون والأطباء البيطريون الحصول على نتائج جزيئية مؤكدة بجودة مختبرية خلال أقل من ساعة، مباشرة في المزرعة. ويُحدث هذا التطور تغييراً جذرياً في آليات اتخاذ القرار ميدانياً، ويُسرّع الاستجابة، ويضمن للسلطات المعنية الوصول إلى بيانات موثوقة في الوقت الحاسم. ومن خلال الجمع بين السرعة والصرامة العلمية، يقدّم هذا التعاون أداة موثوقة تدعم تحقيق نتائج أفضل عبر القطاع».

لا تزال إنفلونزا الطيور تشكل تهديداً مستمراً ومتزايداً لإنتاج الدواجن عالمياً، وللأمن الغذائي، وللصحة العامة. وخلال السنوات والأشهر الماضية، أدى تفشي المرض في أنحاء العالم إلى إعدام مئات الملايين من الطيور، وارتفاع حاد في أسعار البيض والدواجن، وتحمّل الحكومات تكاليف تعويضات مرتفعة. شدّدت المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) مراراً على أن الكشف المبكر والاحتواء السريع هما الأداتان الأكثر فاعلية للحد من انتشار المرض.

ومع ذلك، ما تزال اختبارات إنفلونزا الطيور في معظم المناطق تعتمد على المختبرات المركزية، وغالباً ما تستغرق النتائج من ثلاثة إلى خمسة أيام، رغم وجود أدلة تشير إلى أن الفيروس قد ينتقل لمسافة تصل إلى خمسة كيلومترات خلال يومين، ما يؤدي إلى انتشاره سريعاً بين المزارع والحياة البرية والمجتمعات، فضلاً عن تعريض صحة العاملين للخطر.

ويمكن لنظام الاختبار المحمول Alveo Sense أن يبدّل هذا الواقع جذرياً، إذ يوفّر اختبارات عالية الدقة والحساسية لجميع سلالات إنفلونزا الطيور ذات الصلة، مباشرة في موقع التربية، خلال نحو 45 دقيقة. وفي عمليات نشر موثقة لدى العملاء، مكّن نظام Alveo من إطلاق إجراءات الاحتواء قبل أيام مقارنة بالإجراءات التقليدية، بما يدعم منع العدوى الثانوية في المزارع، ويقلل تعرض البشر للعدوى، ويجنب المناطق خسائر تُقدَّر بملايين الدولارات. وتشمل هذه القيمة قطعان الدواجن المُحصّنة وغير المُحصّنة على حد سواء، ما يزيد من جدوى الحل ضمن أنظمة إنتاج مختلفة وبيئات التجارة الدولية.

كما تتيح منصة Alveo إنشاء شبكة ترصّد قائمة على البيانات، إذ يمكن رفع نتيجة كل اختبار لاسلكياً مرفقة بطابع زمني ووسم جغرافي، بما يمنح الأطباء البيطريين والسلطات الرقابية رؤية شبه آنية للمخاطر الناشئة وديناميكيات التفشي.

وتدعم هذه القدرات مجتمعة التدخل المبكر، وتنفيذ إجراءات احتواء موجّهة بدقة، وتحسين التنسيق بين المزارعين والمنتجين والأطباء البيطريين والجهات الحكومية، بما يساعد على حماية صحة الحيوان، واستقرار الإمدادات الغذائية، والحد من مخاطر صحة الإنسان، وتقليل الاضطرابات الاقتصادية.

ويعد الإطلاق في مصر الخطوة الأولى لتوسيع اعتماد نظام Alveo اللامركزي لاختبار إنفلونزا الطيور على نطاق أوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع GAH، في منطقة تزيد فيها كثافة إنتاج الدواجن ومسارات هجرة الطيور والتجارة عبر الحدود من المخاطر المنظومية المرتبطة بالفيروس.

ويتوفر Alveo Sense حالياً في 32 دولة، وهو مستخدم فعلياً في آسيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

نبذة عن Alveo

تُعيد Alveo Technologies تعريف التشخيص الجزيئي عبر إتاحة الكشف السريع والدقيق عن مسببات الأمراض عند Point of Need™ (نقطة الحاجة)، من المزارع والعيادات إلى البيئات الميدانية والصناعية. وتستخدم منصة Alveo Sense™ المحمولة، القادرة على الاختبار متعدد الإرسال، تقنية استشعار كهربائي مباشر حاصلة على براءة اختراع لرصد تضخيم الأحماض النووية، بما يتيح نتائج سريعة وبكلفة معقولة خارج المختبر. ومن خلال لامركزية التشخيص الجزيئي، تمكّن Alveo الكشف المبكر، وتسريع اتخاذ القرار، وتحقيق نتائج أفضل في مجالات صحة الحيوان والإنسان، والأمن الغذائي، ومرونة سلاسل الإمداد. Know Sooner, Act Faster™ with Alveo (اعرف مبكراً، وتحرّك أسرع مع .(Alveo للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: alveotechnologies.com.

نبذة عن Global Animal Health

تعد Global Animal Health (GAH) مزوداً رائداً للأدوية البيطرية وحلول صحة الحيوان المتقدمة في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن خلال العمل الوثيق مع المنتجين والأطباء البيطريين والجهات الحكومية، تقدم GAH أدوات عملية تُحسّن صحة القطعان، وتقلل تفشي الأمراض، وتدعم الإنتاج الحيواني المستدام. ولا يقتصر التزامنا على العلاج؛ إذ نركز على تعزيز الوقاية من الأمراض، وتقوية أنظمة الترصّد، وصون الأمن الغذائي للمجتمعات في أنحاء المنطقة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: .https://global-ah.net

للتواصل الإعلامي

[email protected]

