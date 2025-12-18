Alveo Technologies und Global Animal Health schließen Partnerschaft zur Einführung einer landesweiten molekularen Überwachung der Vogelgrippe in Ägypten

Der Einsatz markiert den ersten großflächigen Einsatz von molekularer Diagnostik vor Ort und in Echtzeit zur Überwachung von Geflügelkrankheiten, wobei eine weitere Ausweitung im Nahen Osten geplant ist

SAN FRANCISCO, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Alveo Technologies, ein führendes Unternehmen im Bereich der molekularen Sensorik und Diagnostik mit seiner proprietären Molekulardetektionstechnologie, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Global Animal Health (GAH) bekannt, um den Alveo Sense™ Poultry Avian Influenza Test (Vogelgrippetest) in großem Umfang in Ägypten einzuführen.

Die erste Bereitstellung umfasst 1.000 Alveo-Sense-Analysegeräte und 10.000 Verbrauchsmaterialien in Form von Testkartuschen, wodurch ein breiter, dezentraler Zugang zu schnellen Vor-Ort-Tests auf Vogelgrippe im ganzen Land ermöglicht wird. Die Initiative führt ein neues Überwachungsmodell für Vogelgrippe ein, das die Geflügelindustrie unterstützt und die Tests über zentralisierte Labore hinaus direkt in den Feldebene bringt.

Ägypten ist das erste Land weltweit, das die Alveo-Sense-Plattform in diesem Umfang einsetzt und damit einen Entwurf für die landesweite Krankheitsüberwachung und schnelle Reaktion erstellt. Die erste Einführung wird von der Privatwirtschaft mit Unterstützung der Regierung finanziert und soll etwa 10 % aller landwirtschaftlichen Betriebe abdecken, die sich in den wichtigsten Zugvogelkorridoren befinden.

„Die Vogelgrippe ist kein Problem einzelner Betriebe, sondern eine systemische Herausforderung auf globaler Ebene", sagte Shaun Holt, CEO von Alveo Technologies. „Durch die Einführung molekularer Tests und die Erfassung von Echtzeitdaten in großem Maßstab können wir ein nationales Verteidigungssystem für die Lebensmittelsicherheit und die öffentliche Gesundheit aufbauen. Indem wir Landwirten, Produzenten und Tierärzten vor Ort molekulare Genauigkeit direkt an die Hand geben, verlagern wir die Branche von einer reaktiven Haltung – tagelanges Warten auf Ergebnisse, während sich das Virus ausbreitet – hin zu proaktiver Überwachung und Intervention. Wir sind stolz darauf, mit Global Animal Health zusammenzuarbeiten, um diese lebensrettende und branchenrettende Technologie nach Ägypten zu bringen, einem wichtigen Zentrum für die Geflügelindustrie der Region."

„Unsere Partnerschaft mit Alveo eröffnet den Akteuren im Bereich Tiergesundheit in Ägypten transformative Möglichkeiten", sagte Mohamed Hussein, CEO von Global Animal Health Egypt. „Zum ersten Mal können Produzenten und Tierärzte in weniger als einer Stunde direkt auf dem Hof bestätigte molekulare Ergebnisse in Laborqualität erhalten. Dieser Fortschritt verändert die Entscheidungsfindung vor Ort grundlegend, beschleunigt die Reaktionszeiten und stellt sicher, dass die Behörden in entscheidenden Momenten Zugang zu zuverlässigen Daten haben. Durch die Kombination von Schnelligkeit und wissenschaftlicher Genauigkeit liefert diese Zusammenarbeit ein zuverlässiges Instrument, das bessere Ergebnisse in der gesamten Branche ermöglicht."

Die Vogelgrippe stellt weiterhin eine anhaltende und eskalierende Bedrohung für die weltweite Geflügelproduktion, die Lebensmittelsicherheit und die öffentliche Gesundheit dar. In den letzten Jahren und Monaten haben Ausbrüche auf der ganzen Welt zur Keulung von Hunderten Millionen Vögeln, zu einem starken Anstieg der Eier- und Geflügelpreise und zu erheblichen Entschädigungskosten für die Regierungen geführt. Die Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH) hat wiederholt betont, dass Früherkennung und schnelle Eindämmung die wirksamsten Mittel sind, um die Ausbreitung zu begrenzen.

Trotzdem sind die Vogelgrippetests in den meisten Regionen nach wie vor von zentralisierten Labors abhängig, wobei die Ergebnisse oft drei bis fünf Tage auf sich warten lassen – obwohl nachgewiesen ist, dass sich das Virus innerhalb von zwei Tagen biszu fünf Kilometer weit ausbreiten kann, sich schnell zwischen landwirtschaftlichen Betrieben, Wildtieren und Gemeinden verbreitet und gleichzeitig die Gesundheit der Mitarbeiter gefährdet.

Das tragbare Alveo-Sense-Testsystem kann dieses Paradigma grundlegend ändern, indem es vor Ort in etwa 45 Minuten hochpräzise und hochempfindliche Tests für alle relevanten Vogelgrippeviren durchführt. In dokumentierten Kundenanwendungen hat das Alveo-System es ermöglicht, Eindämmungsmaßnahmen Tage früher als bei herkömmlichen Arbeitsabläufen zu beginnen, wodurch Bemühungen zur Verhinderung von Sekundärinfektionen in landwirtschaftlichen Betrieben unterstützt, die Exposition von Menschen reduziert und regionale Verluste in Millionenhöhe vermieden werden konnten. Dieser Vorteil gilt sowohl für geimpfte als auch für nicht geimpfte Herden, was den Nutzen der Lösung in verschiedenen Produktionssystemen und internationalen Handelsumgebungen erhöht.

Die Plattform von Alveo ermöglicht ein datengestütztes Überwachungsnetzwerk, in dem jedes Testergebnis mit Zeitstempel und Geotagging-Daten drahtlos hochgeladen werden kann, sodass Tierärzte und Aufsichtsbehörden nahezu in Echtzeit Einblick in aufkommende Risiken und die Dynamik von Ausbrüchen erhalten.

Zusammen unterstützen diese Funktionen ein frühzeitiges Eingreifen, eine präzise gezielte Eindämmung und eine verbesserte Koordination zwischen Landwirten, Produzenten, Tierärzten und Regierungsbehörden und tragen so zum Schutz der Tiergesundheit, zur Stabilisierung der Lebensmittelversorgung, zur Minderung von Risiken für die menschliche Gesundheit und zur Verringerung wirtschaftlicher Störungen bei.

Der Einsatz in Ägypten ist der erste Schritt zur breiteren Einführung des dezentralen Vogelgrippetestsystems von Alveo im Nahen Osten und in Nordafrika in Zusammenarbeit mit GAH. Damit wird eine Region unterstützt, in der die dichte Geflügelproduktion, Zugvogelrouten und der grenzüberschreitende Handel das systemische Risiko durch das Virus erhöhen.

Alveo Sense ist derzeit in 32 Ländern verfügbar und wird in Asien, Europa, Afrika und dem Nahen Osten aktiv eingesetzt.

Informationen zu Alveo

Alveo Technologies definiert die Molekulardiagnostik neu, indem es eine schnelle und genaue Erkennung von Krankheitserregern am Point of Need™ ermöglicht – von landwirtschaftlichen Betrieben und Kliniken bis hin zu Feldern und industriellen Umgebungen. Unsere tragbare, multiplexfähige Alveo-Sense™-Plattform nutzt die patentierte direkte elektrische Messung der Nukleinsäureamplifikation, um schnelle und kostengünstige Ergebnisse außerhalb des Labors zu liefern. Durch die Dezentralisierung der Molekulardiagnostik ermöglicht Alveo eine frühzeitigere Erkennung, schnellere Entscheidungen und bessere Ergebnisse in den Bereichen Tier- und Menschengesundheit, Lebensmittelsicherheit und Widerstandsfähigkeit der Lieferkette. Mit Alveo wissen Sie früher Bescheid und können schneller handeln (Know Sooner, Act Faster™). Erfahren Sie mehr unter alveotechnologies.com.

Informationen zu Global Animal Health

Global Animal Health (GAH) ist ein führender Anbieter von Tierarzneimitteln und fortschrittlichen Lösungen für die Tiergesundheit im Nahen Osten und in Afrika. In enger Zusammenarbeit mit Produzenten, Tierärzten und Behörden liefert GAH praktische Hilfsmittel, die die Gesundheit von Tierherden verbessern, Krankheitsausbrüche reduzieren und eine nachhaltige Tierhaltung unterstützen. Unser Engagement geht über die Behandlung hinaus – wir konzentrieren uns auf die Förderung der Krankheitsprävention, die Stärkung der Überwachungssysteme und die Gewährleistung der Ernährungssicherheit für Gemeinden in der gesamten Region. Weitere Informationen finden Sie unter: https://global-ah.net.

