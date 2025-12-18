Alveo Technologies et Global Animal Health s'associent pour déployer une surveillance moléculaire de la grippe aviaire à l'échelle nationale en Égypte

Ce déploiement marque la première utilisation à grande échelle de diagnostics moléculaires sur site et en temps réel pour la surveillance des maladies des volailles, et il est prévu d'en étendre l'utilisation à travers le Moyen-Orient

SAN FRANCISCO, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Alveo Technologies, leader dans le domaine de la détection et du diagnostic moléculaires grâce à sa technologie de détection moléculaire exclusive, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Global Animal Health (GAH) pour introduire le test de la grippe aviaire chez la volaille Alveo Sense™ à grande échelle dans toute l'Égypte.

Le déploiement initial comprend 1 000 analyseurs Alveo Sense et 10 000 cartouches de test consommables, permettant un accès large et distribué à des tests de grippe aviaire rapides et sur site dans tout le pays. L'initiative introduit un nouveau modèle de surveillance de la grippe aviaire pour soutenir l'industrie de la volaille, en sortant les tests des laboratoires centralisés et en les effectuant directement sur le terrain.

L'Égypte est le premier pays au monde à adopter la plateforme Alveo Sense à ce niveau de distribution, établissant ainsi un modèle de surveillance des maladies et de réponse rapide au niveau national. Sponsorisé par l'industrie privée avec le soutien du gouvernement, le déploiement initial devrait couvrir environ 10 % de toutes les exploitations situées sur les principales voies de migration des oiseaux.

« La grippe aviaire n'est pas un problème propre à chaque exploitation, c'est un défi systémique à l'échelle mondiale », a déclaré Shaun Holt, PDG d'Alveo Technologies. « En permettant des tests de qualité moléculaire et la collecte de données en temps réel à grande échelle, nous pouvons construire un système de défense national pour la sécurité alimentaire et la santé publique. En mettant la précision moléculaire directement entre les mains des agriculteurs, des producteurs et des vétérinaires sur le terrain, le secteur passe d'une position réactive - attendre des jours les résultats pendant que le virus se propage - à une surveillance et une intervention proactives. Nous sommes fiers de nous associer à Global Animal Health pour apporter à l'Égypte, plaque tournante de l'industrie avicole de la région, cette technologie qui permet de sauver des vies et des secteurs d'activité. »

« Notre partenariat avec Alveo apporte une capacité de transformation aux acteurs de la santé animale en Égypte », a déclaré Mohamed Hussein, PDG de Global Animal Health Egypt. « Pour la première fois, les producteurs et les vétérinaires peuvent obtenir, en moins d'une heure, des résultats moléculaires confirmés, de qualité laboratoire, directement à la ferme. Cette avancée remodèle fondamentalement la prise de décision sur le terrain, accélère les temps de réponse et garantit aux autorités l'accès à des données fiables au moment le plus important. En alliant rapidité et rigueur scientifique, cette collaboration offre un outil fiable qui permet d'obtenir de meilleurs résultats dans l'ensemble du secteur. »

La grippe aviaire continue de représenter une menace persistante et croissante pour la production de volailles, la sécurité alimentaire et la santé publique à l'échelle mondiale. Au cours des dernières années et des derniers mois, des foyers apparus dans le monde entier ont entraîné l'abattage de centaines de millions d'oiseaux, de fortes augmentations des prix des œufs et de la volaille, ainsi que des coûts d'indemnisation importants pour les gouvernements. L'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) a souligné à plusieurs reprises que la détection précoce et l'endiguement rapide sont les outils les plus efficaces pour limiter la propagation.

Malgré cela, dans la plupart des régions, les tests de dépistage de la grippe aviaire dépendent encore aujourd'hui de laboratoires centralisés, et les résultats prennent souvent de trois à cinq jours, alors qu'il est prouvé que le virus peut parcourir jusqu'à cinq kilomètres en deux jours, se propageant rapidement entre les fermes, la faune et les communautés, tout en mettant en péril la santé des employés.

Le système de test portable Alveo Sense peut changer fondamentalement ce paradigme en fournissant, sur site et en 45 minutes environ, des tests de haute précision et de haute sensibilité, pour toutes les souches de grippe aviaire pertinentes. Dans les déploiements documentés chez des clients, le système Alveo a permis aux actions de confinement de commencer quelques jours plus tôt qu'avec les flux de travail traditionnels, soutenant ainsi les efforts de prévention des infections secondaires dans les fermes, réduisant l'exposition humaine et évitant des pertes régionales estimées à des millions de dollars. Cette valeur s'étend aux troupeaux vaccinés et non vaccinés, ce qui accroît l'utilité de la solution dans divers systèmes de production et environnements commerciaux internationaux.

La plateforme d'Alveo permet de mettre en place un réseau de surveillance basé sur les données, chaque résultat de test pouvant être téléchargé sans fil avec des données horodatées et géolocalisées, ce qui donne aux vétérinaires et aux autorités réglementaires une visibilité en temps quasi réel des risques émergents et de la dynamique des épidémies.

Collectivement, ces capacités permettent une intervention plus précoce, un confinement ciblé avec précision et une meilleure coordination entre les agriculteurs, les producteurs, les vétérinaires et les agences gouvernementales, ce qui contribue à protéger la santé animale, à stabiliser l'approvisionnement alimentaire, à atténuer les risques pour la santé humaine et à réduire les perturbations économiques.

Le déploiement en Égypte marque la première étape de l'introduction du système décentralisé de dépistage de la grippe aviaire d'Alveo dans l'ensemble du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, en partenariat avec GAH, dans une région où la densité de la production avicole, les itinéraires des oiseaux migrateurs et le commerce transfrontalier augmentent le risque systémique lié au virus.

Alveo Sense est actuellement disponible dans 32 pays et utilisé activement en Asie, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

À propos d'Alveo

Alveo Technologies redéfinit les diagnostics moléculaires en rendant la détection rapide et précise des pathogènes accessible au Point of Need™ (Point de besoin) - depuis les fermes et les cliniques jusqu'aux environnements agricoles et industriels. Notre plateforme Alveo Sense™ portable et compatible avec le multiplexage utilise la détection électrique directe brevetée de l'amplification de l'acide nucléique pour fournir des résultats rapides et abordables en dehors du laboratoire. En décentralisant les diagnostics moléculaires, Alveo permet une détection plus précoce, des décisions plus rapides et de meilleurs résultats en matière de santé animale et humaine, de sécurité alimentaire et de résilience de la chaîne d'approvisionnement. Know Sooner, Act Faster™ (Savoir plus tôt pour agir plus vite) avec Alveo. Pour en savoir plus, consultez le site alveotechnologies.com.

À propos de Global Animal Health

Global Animal Health (GAH) est l'un des principaux fournisseurs de médicaments vétérinaires et de solutions avancées de santé animale au Moyen-Orient et en Afrique. En travaillant en étroite collaboration avec les producteurs, les vétérinaires et les autorités gouvernementales, GAH fournit des outils pratiques qui améliorent la santé des troupeaux, réduisent les épidémies et soutiennent une production animale durable. Notre engagement va au-delà du traitement - nous nous attachons à faire progresser la prévention des maladies, à renforcer les systèmes de surveillance et à préserver la sécurité alimentaire des communautés dans toute la région. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://global-ah.net.

Contact médias

[email protected]

