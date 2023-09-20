Amer Al Ghurair Real Estate Group تختار Yardi لدفع النمو والكفاءة التشغيلية

مطور عقاري يقع مقره في دبي ويدير محفظته العقارية بحل سحابي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 20 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- Amer Al Ghurair، وهي شركة تطوير عقاري خاصة سريعة النمو، اختارت Yardi Voyager® لتوسيع نطاق عمليات البناء وتبسيط دورة حياة إدارة المبيعات الرائدة للمالك.

اختارت الشركة حلولًا من مجموعة Yardi الشاملة لإدارة العقارات والمحاسبة لدفع عمليات البناء والمبيعات وزيادة الإنتاجية وشفافية البيانات. مع وجود منصة سلسة، ستتمكن Amer Al Ghurair من إدارة البائعين بكفاءة من خلال Yardi® Procure to Pay وتعزيز خدمة العملاء مع زيادة الكفاءة التشغيلية.

Amer Al Ghurair, a fast-growing privately held real estate development company, has chosen Yardi Voyager® to further scale its construction operations.

وقال عبد الرحمن حاجيد، المدير المالي لـ Amer Al Ghurair Group: "ستساعد حلول Yardi البرمجية المبتكرة فريقنا على أن يكون أكثر كفاءة من خلال التشغيل الآلي للمهام التي تتطلب عمالة ووقتًا طويلًا". "من خلال عملية أكثر انسيابية، سوف نزيد من شفافية البيانات لتقليل فترات فراغ الوحدة وإنشاء نهج استباقي يركز على العملاء في إدارة عقاراتنا".

وقال Neal Gemassmer، نائب رئيس شركة Yardi الدولية: "ستوفر منصة Yardi لشركة Amer Al Ghurair Real Estate حلًا فعالًا للمساعدة في النمو والإنتاجية في المستقبل". "نحن متحمسون للعمل مع شركة Amer Al Ghurair Real Estate في رحلتهم للنمو والتوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة".

تعرف على كيف يمكن أن تساعدك Yardi على زيادة الكفاءة التشغيلية من خلال منصة إدارة العقارات والمحاسبة المتصلة بالكامل.

نبذة عن Amer Al Ghurair Real Estate Group

على مدى السنوات الـ 25 الماضية، أنشأت شركة Amer Al Ghurair Real Estate أكثر من 5000 منزل جديد و 1.5 مليون قدم مربع من مساحات العمل في أكثر من 60 مشروع تجديد. يتمثل هدف الشركة ورسالتها المستمرة في تقديم أعلى مستوى من الخدمة لعملائها. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة ameralghurair.com .

نبذة عن Yardi

تعمل منصة Yardi® على تطوير ودعم برمجيات الاستثمار وإدارة الممتلكات الرائدة في الصناعة لجميع أنواع وأحجام الشركات العقارية. مع 9000 موظف، تعمل Yardi مع العملاء على مستوى العالم لدفع ابتكار كبير في صناعة العقارات. لمزيد من المعلومات عن كيف يتم تنشيط Yardi من أجل غدٍ أفضل، يُرجى زيارة yardi.ae .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2213827/Yardi_Amer_Al_Ghurair.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/737275/Yardi_Logo.jpg

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