شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق) تختار Yardi لتعزيز إدارة العقارات المخصصة لقطاع التجزئة والتحول الرقمي

منصة سحابية تعزز التأجير وإدارة الأصول والكفاءة التشغيلية، وتدعم النمو المتواصل لمحفظة الميرة العقارية في قطاع التجزئة

الدوحة، قطر, 18 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ --

اختارت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق)، إحدى الشركات الوطنية الرائدة في تجارة التجزئة والتطوير العقاري في قطر، ®Yardi لدعم المرحلة التالية من عملياتها في إدارة العقارات المخصصة لقطاع التجزئة وتأجيرها. تدير الميرة، بحضور واسع في مختلف أنحاء البلاد، شبكة كبيرة من محلات السوبرماركت والهايبرماركت والمتاجر الصغيرة، وتوفر للمجتمعات تجارب تسوق عالية الجودة وسهلة الوصول.

Yardi's cloud-based platform to advance retail property management for almeera

تمثل هذه الشراكة محطة جديدة في مسيرة التحول الرقمي التي تخوضها الميرة، إذ تتيح كفاءة تشغيلية أكبر وتجارب محسّنة للمستأجرين وإدارة المحفظة القائمة على البيانات عبر شبكتها المتنامية في قطاع التجزئة.

ولتحقيق هذه الطموحات، ستطبق الميرة حلولًا من منصة Yardi السحابية المخصصة لقطاع التجزئة لتوحيد إدارة العقارات والعمليات المالية، وتعزيز وضوح الرؤية عبر محفظتها العقارية. تعمل أدوات التأجير المخصص لقطاع التجزئة وإدارة الأصول المبتكرة على تبسيط مسار الصفقات، وتحسين أداء الأصول، ودعم اتخاذ قرارات أكثر استراتيجية.

كما تتيح قدرات التنبؤ المتقدمة تخطيطًا دقيقًا وتحليلًا للمحفظة، فيما تعزز بوابة المستأجرين المتصلة وتطبيق الهواتف المحمولة التفاعل مع شركاء التجزئة عبر قنوات اتصال محسّنة وخيارات للخدمة الذاتية تتيح سداد المدفوعات وتقديم طلبات الصيانة وغيرها. إضافة إلى ذلك، تساعد مسارات عمل المشتريات المؤتمتة على توحيد عمليات الشراء وتحسين ضبط التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وقال أحمد بانا، المدير التنفيذي لإدارة الأصول والعقارات في شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق): «تمثل شراكتنا مع Yardi محطة مهمة في التزامنا ببناء منظومة لإدارة العقارات أكثر ترابطًا وكفاءة واستعدادًا للمستقبل. ومن خلال جمع بياناتنا وعملياتنا وأنشطة التأجير في منصة رقمية موحّدة، سنعزز الشفافية، ونيسّر اتخاذ قرارات أفضل، وندعم النمو المستدام لمحفظتنا العقارية في قطاع التجزئة. والأهم من ذلك، أن هذا الاستثمار سيساعدنا على توفير تجربة أفضل لمستأجرينا، مع تعزيز التميز التشغيلي في جميع أعمال الميرة.»

قال سعيد حيدر، مدير أول لدى :Yardi «تؤدي الميرة دورًا حيويًا في مشهد التجزئة والتنمية المجتمعية في قطر. ونفخر بدعم نموها المتواصل من خلال حل مرن وسلس صُمم لتعزيز الأداء التشغيلي والقدرة على الصمود على المدى الطويل.»

اكتشف كيف يمكن لـ Yardi دعم محفظتك العقارية في قطاع التجزئة من خلال حل سحابي متكامل.

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق)

تُعد شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق) إحدى سلاسل التجزئة الرائدة في قطر، إذ تدير شبكة فروع تغطي الدولة وتتيح للمجتمعات الحصول على الأغذية الطازجة والمنتجات الأساسية والاحتياجات المنزلية اليومية. وبفضل حضورها الواسع في قطاع التجزئة وشراكاتها القوية في التوريد، تؤدي الميرة دورًا مهمًا في دعم سلاسل الإمداد الغذائي الوطنية وضمان إتاحة السلع الأساسية بصورة موثوقة في جميع أنحاء دولة قطر. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة .corporate.almeera.com

نبذة عن Yardi

تطوّر ®Yardi وتدعم برمجيات رائدة في القطاع لإدارة الاستثمارات والعقارات، تلبي احتياجات شركات العقارات على اختلاف أنواعها وأحجامها. وبفريق يتجاوز 10,500 موظف، تعمل Yardi مع عملائها حول العالم لإحداث ابتكارات مهمة في قطاع العقارات. لمزيد من المعلومات عن نهج Yardi المتمثل في Energised for Tomorrow، يُرجى زيارة .yardi.com/me