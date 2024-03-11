Apollo Hospitals يزيح الستار عن ZAP-X لأول مرة في جنوب آسيا، ما يُحدث تحولًا في مجال رعاية أورام الدماغ

نيودلهي, 11 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- أصبح Apollo Hospitals أول مستشفى يقدم منصة الجراحة الإشعاعية الجيروسكوبية ZAP-X، وهو إنجاز مهم له كأول مستشفى في جنوب آسيا يقدم هذه التكنولوجيا الرائدة. يفتح ZAP-X بابًا إلى حقبة جديدة في علاج أورام الدماغ، حيث يقدم للمرضى بديلاً غير جراحي وخاليًا من الألم مع جلسات تستمر لمدة 30 دقيقة فقط.

Prof. John R. Adler, Founder and CEO, Zap Surgical and Professor of Neurosurgery, Stanford School of Medicine and Dr Prathap Chandra Reddy, Founder Chairman, Apollo Hospitals Group at the launch of Zap-X Gyroscopic Radiosurgery Platform in New Delhi

تضع هذه التقنية التحويلية معايير جديدة عالية للدقة، مع الحد الأدنى من التعرض للإشعاع، ما يتيح الوصول إلى آفاق غير مسبوقة في الفعالية وراحة المريض. وعلى العكس من الطرق التقليدية، يستخدم ZAP-X تصميم مسرع خطي جيروسكوبي محميًا ذاتيًا، لتوجيه حزم الجراحة الإشعاعية من آلاف الزوايا المحتملة، وتركيز الإشعاع بدقة على الورم أو الهدف المقصود. وعلاوة على ذلك، يتم استبدال جراحات الدماغ التقليدية، التي تستمر من 3 إلى 4 ساعات، بجلسة علاجية واحدة من ZAP-X لا تزيد عن 30 دقيقة، ما يسهل إجراءات الرعاية النهارية ويسمح للمرضى بالعودة إلى المنزل بعد جلسة العلاج، على العكس من العمليات الجراحية التقليدية التي تتطلب البقاء في المستشفى لفترة طويلة وتلقي التخدير. ويُظهر ZAP-X نجاحًا كبيرًا، حيث يضمن تحكمًا فعالاً وتخفيفًا لمختلف الحالات ولا يسبب إلا الحد الأدنى من الآثار الجانبية، ويحقق معدل تحكم في الورم يزيد عن 95% على مدار 10 سنوات ومعدل تحكم استثنائيًا في الورم بنسبة 99.4% على مدار 5 سنوات، للأورام الصغيرة والمحددة. تمكن هذه القدرات السريرية المؤكدة أطباء الأعصاب وجراحي الأعصاب من علاج الحالات المختلفة بدقة أفضل وآثار جانبية أقل.

قال الدكتور Prathap Chandra Reddy، مؤسس ورئيس مجموعة Apollo Hospitals Group: "على مدى أربعة عقود، كان Apollo Hospitals رائدًا في مجال الرعاية الصحية، حيث عمل على تطوير الرعاية بمستويات استثنائية. إننا نتعهد بنشر التكنولوجيا نشرًا عادلاً، وجعلها في متناول كل المواطنين والمجتمعات العالمية، ورفع معايير علاج أورام الدماغ وضمان نوعية حياة أفضل. إن ZAP-X يعزز قوتتنا في المعركة التي نخوضها ضد الأمراض غير المعدية، ولا سيَّما السرطانات، ويثمر النتائج المتفوقة."

وقال البروفيسور John R. Adler، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Zap Surgical وأستاذ جراحة الأعصاب بكلية الطب بجامعة ستانفورد: "تعدُّ الجراحة الإشعاعية المجسمة من بين أهم التطورات الطبية في القرن الماضي. إذ لم يعد يتعين على المرضى المؤهلين إجراء عمليات استئصال جراحي منهكة، ولا من المحتمل أن يفقدوا القدرة الإدراكية من جراء الخضوع للعلاج الإشعاعي لكامل الدماغ. وبدلاً من ذلك، وباستخدام الجراحة الإشعاعية باستخدام ZAP-X، يمكن الآن علاج المرضى بسرعة في العيادات الخارجية وغالبًا ما يعودون إلى أنشطتهم الطبيعية في نفس اليوم من دون جراح أو آلام."

يعد معهد Apollo Institute of Neurosciences رائدًا في مجال الرعاية العصبية في الهند وخارجها، حيث يضم مرافق متقدمة وأجريت به أكثر من 180 ألف عملية جراحية ناجحة للأعصاب. وبفضل التكنولوجيا الذكية، اندلعت ثورة في بروتوكولات معالجة السكتة الدماغية، من أجل توفير علاج أسرع ودقيق. وبدعم من أكثر من 300 متخصص، يعالج Apollo نحو 25 ألف مريض سنويًا. إن هذا الكشف عن منصة ZAP-X يؤكد من جديد التزام Apollo بدفع عجلة الابتكارات التي تغير حياة الناس إلى الأفضل.

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