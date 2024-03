Apollo Hospitals dévoile le premier ZAP-X en Asie du Sud, pour transformer le traitement des tumeurs cérébrales

NEW DELHI, 11 mars 2024 /PRNewswire/ -- Apollo Hospitals devient le premier hôpital d'Asie du Sud à introduire la technologie révolutionnaire de la plateforme de radiochirurgie gyroscopique ZAP-X, constituant une étape majeure. ZAP-X marque le début d'une nouvelle ère dans le traitement des tumeurs cérébrales, en offrant aux patients une alternative non invasive et sans douleur avec des sessions d'une durée de 30 minutes seulement.

Prof. John R. Adler, Founder and CEO, Zap Surgical and Professor of Neurosurgery, Stanford School of Medicine and Dr Prathap Chandra Reddy, Founder Chairman, Apollo Hospitals Group at the launch of Zap-X Gyroscopic Radiosurgery Platform in New Delhi

Cette technologie transformatrice redéfinit la précision avec une exposition minimale aux rayonnements, permettant d'accéder à de nouvelles normes en matière d'efficacité et de confort du patient. Contrairement aux méthodes conventionnelles, ZAP-X utilise un accélérateur linéaire gyroscopique auto-blindé pour diriger les faisceaux radio-chirurgicaux à partir de milliers d'angles potentiels, en concentrant avec précision le rayonnement sur la tumeur ou la cible prévue. De plus, les chirurgies cérébrales traditionnelles, d'une durée de trois à quatre heures, sont remplacées par un traitement d'une seule séance de ZAP-X dont la durée n'excède pas 30 minutes, facilitant ainsi les procédures de soins quotidiens et permettant aux patients de rentrer chez eux après le traitement, contrairement aux chirurgies traditionnelles qui nécessitent une hospitalisation et une anesthésie prolongées. ZAP-X connaît un franc succès en assurant un contrôle et un soulagement efficaces de pathologies variées avec des effets secondaires minimes, atteignant un taux de contrôle de plus de 95 % sur 10 ans et un taux de contrôle exceptionnel de 99,4 % sur cinq ans pour les petites tumeurs bien définies. Ces capacités cliniques éprouvées permettent aux neurologues et aux neurochirurgiens de traiter diverses pathologies avec une meilleure précision et moins d'effets secondaires.

Le Dr Prathap Chandra Reddy, président fondateur du groupe Apollo Hospitals, a déclaré : « Pendant quatre décennies, Apollo Hospitals a été le pionnier dans le domaine des soins de santé en développant des soins exceptionnels. Nous nous engageons à démocratiser la technologie et à la rendre accessible aux citoyens et aux communautés du monde, en élevant les normes de traitement des tumeurs cérébrales et en assurant une meilleure qualité de vie. ZAP-X renforce la lutte contre les maladies non transmissibles, en particulier les cancers, avec des résultats supérieurs. »

Le Pr John R. Adler, fondateur et PDG de Zap Surgical et professeur de neurochirurgie à la Stanford School of Medicine, a ajouté que « la radiochirurgie stéréotaxique est l'une des avancées médicales les plus importantes de ce siècle. Les patients éligibles ne doivent plus subir de résections chirurgicales débilitantes, ou potentiellement perdre en capacité cognitive suite à une radiothérapie du cerveau entier. Au lieu de cela, grâce à la radiochirurgie ZAP-X, les patients peuvent désormais être traités rapidement lors d'une consultation externe, sans incision ni douleur, et souvent reprendre leurs activités le jour même. »

L'Apollo Institute of Neurosciences est le pionnier des soins neurologiques en Inde et au-delà, avec des installations de pointe et plus de 180 000 neurochirurgies menées avec succès. Grâce à la technologie intelligente, les protocoles en cas d'AVC sont révolutionnés pour un traitement plus rapide et plus précis. Chaque année, Apollo traite 25 000 patients avec l'aide de plus de 300 spécialistes. Le dévoilement de la plateforme ZAP-X réaffirme l'engagement d'Apollo à conduire des innovations qui changent la vie.