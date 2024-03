Artprice الصادر عن Artmarket.com: التقرير السنوي الثامن والعشرون - متجر Art Market لعام 2023. رقم قياسي جديد من الأعمال الفنية المباعة في مزاد. أكبر سوق محلي: الولايات المتحدة الأمريكية. أظهرت الفنانات تطورًا مذهلاً

باريس, 9 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- يقدم تقريرنا السنوي الثامن والعشرون لـ Artprice بعنوان "سوق الفن في عام 2023" ملخصًا وتحليلًا عالميًا لنتائج المزادات لأعمال الفنون الجميلة – اللوحات، والمنحوتات، والرسومات، والصور الفوتوغرافية، والمطبوعات، ومقاطع الفيديو، التركيبات والمفروشات والرموز غير القابلة للاستبدال NFTs– على مدار العام (من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023). ولا يغطي التحف أو الممتلكات الثقافية مجهولة الهوية أو الأثاث.

Artprice's 2023 Art Market Report cover, featuring the NFT “Chaos under the Pure Light” (2023) created by 1dontknows Principal marketplaces by Fine Art & NFT auction turnover in 2023



تشير جميع الأسعار الموضحة في تقرير Artprice الصادر عن Artmarket إلى نتائج المزاد العلني، بما في ذلك رسوم المشترين. يشير الرمز $ إلى الدولار الأمريكي.

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/03/image1-artmarket-com-artprice-com-2023-art-market-report-cover-featuring-nft-chaos-under-the-pure-light-by-1dontknows.jpg]

تعد المحصلة النهائية لسوق الفن العالمي في عام 2023 إيجابية مع ارتفاع المعاملات بشكل ملحوظ بنسبة (+5٪) والوصول إلى رقم تاريخي في عدد الأعمال المباعة.

يبرز عام 2023 باعتباره العام الأكثر فعالية في تاريخ سوق الفن العالمي، وذلك بعرض أكثر من مليون عمل فني للبيع بالمزاد وإتمام 763,000 معاملة.

وفقًا لـ thierry Ehrmann، الرئيس التنفيذي لموقع Artmarket.com ومؤسس Artprice: "نتج هذا النمو عن التطور الرائع في أنشطة المزايدين على الإنترنت مع نمو بنسبة 545% في الإعلان عن المزادات الإلكترونية، ونمو بنسبة 285% في عدد "المبيعات المباشرة" حول العالم، بعد ثلاث سنوات من جائحة كوفيد . وكانت أرقام النمو هذه متوقعة سابقًا للفترة 2027-2029."

حافظت الولايات المتحدة على الصدارة حيث حققت 35% من إجمالي مبيعات مزادات سوق الفن العالمي، وتليها الصين بنسبة 33%.

علاوة على ذلك، في هذا العام من التعاون الثقافي والسياحي الفرنسي الصيني، يتوقع متخصصو سوق الفن توسعًا كبيرًا في سوق الفن الصيني، وربما يأخذون مكانة رائدة في عام 2024.

لإعداد أحدث تقريراتنا السنوية (التقرير الأكثر شمولاً في العالم عن سوق الفن العالمي)، واصلت Artprice عن طريق Artmarket.com - الشركة الرائدة عالميًا في معلومات سوق الفن - تعاونها - للسنة الخامسة عشرة على التوالي - مع شريكها، الـChinese State group، Artron. لقد أدت التغطية العالمية للمزادات الفنية التي أصبحت ممكنة بفضل التعاون بين Artprice وArtron ARAA إلى رؤية شاملة للتطور الهيكلي لسوق الفن العالمي وصيحاته على نطاق عالمي.

في هذا التقرير، تقدم Artprice، من بين بيانات أخرى، تصنيفاتها الشهيرة الحالية، وتشمل أفضل 500 فنان من حيث مبيعات المزادات السنوية (على الفنون الجميلة وNFTs) في عام 2023، بالإضافة إلى أفضل 100 عمل فني وNFT مباعين في مزاد في عام 2023، ويوضح ذلك بشكل ملحوظ النجاح المذهل للفنانات.

أصبح إزالة الطابع المادي لسوق الفن على الإنترنت هو الصيحة السائدة اليوم في قارات العالم الخمس، محيلًا بذلك غرف المزادات المادية إلى القرن العشرين.

يسر Artprice عن طريق Artmarket أن تعلن عن نشر تقريرها الثامن والعشرين "سوق الفن في عام 2023"، وهو متاح مجانًا، بالكامل وبثلاث لغات، عبر الإنترنت وكذلك بتنسيق PDF:

الفرنسية:

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2023 https://fr.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/le-marche-de-lart-en-2023.pdf الإنجليزية:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2023 https://www.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/the-art-market-in-2023.pdf الماندرين:

https://zh.artprice.com/artprice-reports/zh-the-art-market-in-2023 https://zh.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/zh-the-art-market-in-2023.pdf

نظرة عامة على عام 2023: من "سوق البائع" إلى "سوق المشتري"

وصل حجم معاملات مزاد الفنون الجميلة وNFT إلى مستوى قياسي: بيعت 762,800 قطعة مقارنة بـ 723,700 قطعة في عام 2022 (+5%).

بلغ إجمالي مبيعات مزادات الفنون الجميلة وNFTs مبلغ 14.9 مليار دولار، مقارنة بـ 17.4 مليار دولار في عام 2022. ويمكن تفسير هذا الانخفاض في حجم المبيعات في الفترة 2023/2022 بشكل أساسي بسبب تقليل شحنة الأعمال بقيمة أكثر من 50 مليون دولار، مما أدى إلى عجز قدره حوالي 1.5 مليار دولار مقارنة بعام 2022. وبالفعل، شهد عام 2022 على أن 24 عملاً تزيد قيمتهم عن 50 مليون دولار حققوا مبيعات بمبلغ 1.95 مليار دولار مقارنة بست قطع فقط فوق هذا الحد السعري ولكن حققوا مبلغ 494.5 مليون دولار في عام 2023.

ارتفع المتوسط العالمي لمعدل غير المباع من 35% في عام 2022 إلى 38% في عام 2023، مما يشير إلى أن المشترين كانوا أكثر انتقائية في عام 2023.

وفقًا لـ Artprice عن طريق الرئيس التنفيذي المؤسس لـ Artmarket، "القول المأثور حول سوق الفن: "العمل المناسب، والموضوع المناسب، والفترة المناسبة، والمصدر المناسب، والفنان المناسب" أصبح صحيحًا أكثر من أي وقت مضى في عام 2023".

بلغ متوسط سعر المزاد للعمل الفني في عام 2023، 19,550 دولارًا.

بيعت نصف الأعمال (السعر المتوسط) بأقل من 700 دولار في عام 2023، مما يجعل الفن بشكل عام في متناول الجميع.

بيعت 80% من الأعمال الفنية بأقل من 4,130 دولارًا.

ارتفع مؤشر أسعار Artprice العالمي بنسبة +2% بين 1 يناير 2023 و31 ديسمبر 2023.

ويمثل الفن المعاصر 17% من سوق الفن، مقارنة بـ 16% في عام 2022 و3% فقط في عام 2000. في عام 2000، حقق الفن المعاصر 69 مليون دولار مقارنة بـ 2.53 مليار دولار في عام 2023. وبالتالي، فقد زاد سوق الفن المعاصر بمقدار 36 ضعفًا خلال 23 عامًا، مما يعكس ظاهرة تاريخية حيث أصبح الفن المعاصر المحرك الأساسي لسوق الفن العالمي.

ومازال الفن الحديث يشكل الجزء الأكبر من سوق الفن، حيث يمثل 40% من إيرادات المزادات (مقارنة بـ 38% في عام 2022).

وتجاوز عملان الحد الرمزي البالغ 100 مليون دولار في 2023، أحدهما في نيويورك والآخر في لندن (مقابل 6 نتائج أعلى من 100 مليون دولار في 2022).

في عام 2023، أحصى Artprice عدد 1,548 نتيجة مزاد مكونة من سبعة أرقام بالإضافة إلى نتيجتين NFT فوق هذا الحد (مقابل 1,682 ونتيجة واحدة NFT في عام 2022).

ومن بين 1550 نتيجة مزاد مكونة من سبعة أرقام، كان هناك 206 نتيجة للفنانات الإناث، أو ما يشكل نسبة 13%.

القوة الناعمة: تحافظ الولايات المتحدة على الصدارة

حققت الولايات المتحدة (حتى بعد انكماش بنسبة 28% مقارنة بعام 2022) 174,600 نتيجة مزاد بمبلغ 5.2 مليار دولار، أو ما يمثل 35% من إجمالي مبيعات المزاد الفني في سوق الفن العالمي (مقابل بيع 160,000 قطعة و7.3 مليار دولار في عام 2022، أو ما يمثل 42% من مبيعات المزاد الفني العالمي). كان سبب الانكماش أساسًا انخفاض عدد الشحنات عالية الجودة (أعمال تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار).

عادت الصين إلى النمو بنسبة (+4%)، حيث حققت 4.9 مليار دولار، أو ما يمثل 33% من إجمالي مبيعات المزاد الفني العالمي. (مقابل 5.9 مليار دولار في عام 2022 و35% من إجمالي المبيعات العالمية).

وعززت المملكة المتحدة(-15%) مركزها الثالث بمبلغ 1.8 مليار دولار، أو 12% من السوق العالمية

(مقابل 2.1 مليار دولار في عام 2022 و12% من إجمالي المبيعات العالمية). سجلت دار Sotheby's للمزادات في لندن رقمًا قياسيًا جديدًا في مزاد لعمل فني جميل في المملكة المتحدة: 108 مليون دولار لفيلم Lady with a Fan لـ Gustav Klimt في الفترة (1917/18). عند النظر إلى الأمر على الأمد البعيد، يتضح أن الانفصال البريطاني قد أثر سلبًا على سوق المزادات الفنية في المملكة المتحدة.

بلغ إجمالي فرنسا (-11%) بمبلغ 875 مليون دولار (6% من إجمالي المبيعات العالمية) من بيع 106000 قطعة

(مقابل 988 مليون دولار في عام 2022 وهو ما يمثل 6% من السوق العالمية). وبهذا عززت مكانتها الرائدة في القارة الأوروبية من حيث حجم مبيعات المزادات الفنية. وفيما يتعلق بحجم المعاملات، فهي تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. تتمتع فرنسا بالفعل بقوة في الشريحة عالية الجودة. بالنظر إلى هذا العقد، أظهرت مبيعات مزاداتها الفنية نموًا قويًا مع زيادة كبيرة في عدد النتائج المكونة من سبعة أرقام (بزيادة 80% تقريبًا منذ الأعوام 2011-2014).

تقلصت مبيعات المزادات الفنية في ألمانيا بنسبة 3٪ بعد أربع سنوات من النمو: 372 مليون دولار أمريكي بما يمثل 2.5% من السوق العالمية (مقابل 383 مليون دولار أمريكي في عام 2022 بما يمثل 2.2% من إجمالي المبيعات العالمية).

عززت إيطاليا مكانتها السادسة في السوق العالمية (+2%) بمبلغ 197 مليون دولار من44,500 قطعة مباعة (مقابل 193 مليون دولار في عام 2022 من 40,400 قطعة مباعة).

سجلت الهند أقوى نمو في حجم مبيعاتها (+76%)، ورسخت مكانتها بين الأسواق الآسيوية متقدمة على اليابان (144 مليون دولار). في عام 2023، حققت 152 مليون دولار من بيع 2,075 قطعة فقط (مقابل 87 مليون دولار في عام 2022 من 1,500 قطعة مباعة).

كما حطمت أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا بالمزاد لعمل فني جميل مباع في الهند عندما بيعت لوحة (1937)The Story Teller لـ Amrita Sher-Gil بمبلغ 7.4 مليون دولار في Safronart في Mumbai.

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/03/image2-artmarket-com-artprice-principal-marketplaces-fine-art-and-nft-auction-turnover-in-2023.jpg]

دور المزادات والمبيعات

أصبحت Sotheby's مرة أخرى دار المزادات الرائدة على هذا الكوكب لبيع الفنون الجميلة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، حيث حققت 3.8 مليار دولار.

سجلت Christie's مبيعات بقيمة 3.5 مليار دولار في عام 2023.

تفوقت Sotheby's قليلاً على Christie's في نيويورك ولندن وهونج كونج وميلانو.

وفي باريس، كانت دار Christie's هي المزايد الأقوى.

استحوذت Sotheby's (بنسبة 26%) وChristie's (بنسبة 24%) على نصف حجم مبيعات المزادات الفنية العالمية (مقابل 24% و35% على التوالي في عام 2022).

كانت المجموعة الأكثر ربحًا التي بيعت في عام 2023 هي تلك التي تخص Emily Fischer Landau، والتي بلغ إجماليها 406 ملايين دولار في 8 نوفمبر 2023 في دار Sotheby's في نيويورك (بعيدًا عن بيع Paul G. Allen في عام 2022 والذي بلغ إجماليه 1.6 مليار دولار في Christie's).

ظلت Phillips ثالث أكبر بائع للمزادات الفنية في العالم بإجمالي 573 مليون دولار واستضافت أول عملية بيع على الإطلاق في باريس.

كانت شركة China Guardian دار المزادات الصينية الرائدة بإجمالي 539 مليون دولار، متفوقة على Poly Auction بمبلغ (517 مليون دولار)

أضيف إجمالي Bonhams (219 مليون دولار) من خلال استحواذهم على Cornette de Saint Cyr (38 مليون دولار)، وBukowskis (31 مليون دولار)، وBrun Rasmussen (27 مليون دولار)، وSkinner (8 ملايين دولار).

كانت Artcurial (بقيمة 78 مليون دولار مقابل 92 مليون دولار في عام 2022) الشركة الفرنسية الرائدة في مجال مزادات الفنون الجميلة.

الأعمال الفنية والفنانين – حسب الفترة الإبداعية

الفنانون القدامى (الفنانون المولودون قبل 1759)

تمثل مبيعات الفنانين القدامى نسبة 11% من القطع المباعة و9% من مبيعات مزادات الأعمال الفنية العالمية (مقابل 11% من القطع المباعة و7% من مبيعاتها في عام 2022).

تجاوز رسم من القرن الرابع عشر للفنان الصيني الكبير Wang Meng، مبلغ 40 مليون دولار في 30 نوفمبر 2023 في بكين، في China Guardian.

في نيويورك، بيعت لوحتان لـ Rubens مقابل 26 مليون دولار و25 مليون دولار في دار Sotheby's للمزادات (في يناير ثم في مايو).

القرن التاسع عشر (الفنانون المولودون بين 1760 و1859)

استحوذت أعمال الفن في القرن التاسع عشر على 9% من إجمالي القطع المباعة و8% من إجمالي مبيعات المزادات (مقابل 10% من القطع المباعة و14% من إجمالي مبيعاتها في عام 2022).

سجلت لوحة (1910) Les Flamants رقماً قياسياً جديداً في مزاد شخصي جديد لـ Douanier Rousseau، بمبلغ 43.5 مليون دولار في دار Christie's في نيويورك.

الفن الحديث (الفنانون المولودون بين 1860 و1919)

يظل الفن الحديث، أكثر من أي وقت مضى، هو القطاع الرائد في سوق الفن، حيث يمثل 36% من الأعمال المباعة في عام 2023 و40% من إجمالي مبيعات مزادات الأعمال الفنية العالمية (مقابل 36% من الأعمال المباعة و38% من إجمالي مبيعات الأعمال في عام 2022).

كان Pablo Picasso هو الفنان الأكثر مبيعًا لهذا العام في المزادات، حيث حقق 596 مليون دولار (الثالث في عام 2022 بمبلغ 494 مليون دولار).

أصبحت لوحة Picasso بعنوان (1932)Woman with a watchعاشر أغلى عمل فني في تاريخ المزادات (بسعر 139,363,500 دولار في 8 نوفمبر 2023 في Sotheby's في نيويورك) وثاني أفضل نتيجة له على الإطلاق بعد The Les Femmes d'Alger (الإصدار O) (1955) والتي حققت 179 مليون دولار في عام 2015.

حققت لوحة (1917/19)Lady with a Fan للفنان Gustav Klimt أعلى نتيجة مزاد فني على الإطلاق في المملكة المتحدة بقيمة 108 ملايين دولار.

كان Zhang Daqian مرة أخرى من بين أكثر الفنانين نجاحًا في العالم في مزاد عام 2023 بقيمة مبيعات بلغت 230 مليون دولار.

فن ما بعد الحرب (الفنانون المولودون بين عامي 1920 و1944)

استحوذت أعمال ما بعد الحرب على 26% من الأعمال المباعة و25% من إجمالي مبيعات المزادات الفنية العالمية (مقابل 26% من الأعمال المباعة و26% من إجمالي مبيعات الأعمال في عام 2022).

كان Gerhard Richter هو الفنان الحي الأكثر مبيعًا في عام 2023 في مزاد حيث بيعت 303 قطعة مقابل 214 مليون دولار.

وفي غياب اللوحات الاستثنائية، تراجع Andy Warhol إلى المركز الخامس بين الفنانين الأكثر مبيعاً في العالم بمبلغ 198 مليون دولار في عام 2023 (مقابل المركز الأول في عام 2022 بمبلغ 590 مليون دولار).

صعدت Yayoi Kusama إلى المركز الثامن بين الفنانين الأكثر مبيعًا في العالم بمبلغ 189 مليون دولار. وكانت الفنانة الوحيدة في المراكز العشرة الأولى.

حققت Joan Mitchell رقمًا قياسيًا جديدًا في مزاد شخصي جديد بقيمة 29 مليون دولار للوحة Untitled(c.1959) في Christie's في نيويورك في 9 نوفمبر 2023.

الفن المعاصر (الفنانون المولودون بعد عام 1945)

استحوذ الفن المعاصر على 18% من الأعمال المباعة و17% من إجمالي مبيعات مزادات الأعمال الفنية العالمية (مقابل 18% من الأعمال المباعة و16% من إجمالي مبيعات الأعمال في عام 2022).

صعد Jean-Michel Basquiat إلى المركز الثاني في تصنيف Artprice بمبلغ 238 مليون دولار (مقابل المركز السابع في عام 2022 بمبلغ 221 مليون دولار).

عمل Nicole Eisenman's (مواليد 1965) بعنوان أنظمة دعم للنساء، رقم 1 (1998) بيع بمبلغ 10,800 دولار في عام 2006 في Phillips في نيويورك، وأعيد بيعه مقابل 400,000 دولار من قبل دار Sotheby's للمزادات في لندن.

مزادات NFT

حققت المزادات العامة لـ NFTs إجمالي 22.7 مليون دولار أمريكي مع 350 قطعة بيعت و53 قطعة غير مباعة (مقابل 13.8 مليون دولار، مع 384 قطعة بيعت و171 قطعة غير مباعة في عام 2022).

كان Dmitri Cherniak (1988) فنان NFT الأكثر مبيعًا في العالم في مزاد عام 2023 حيث تم بيع 14 عملاً مقابل 7.9 مليون دولار.

حقق فيلمه Ringers #879 (The Goose) عام (2021) مبلغ 6.2 مليون دولار في Sotheby's في نيويورك في 15 يونيو 2023.

The "Grails: بلغت قيمة الممتلكات من جلسة "الجزء الثاني من المجموعة الفنية الرقمية المميزة" التي استضافتها Sotheby's في 15 يونيو 2023، 10.9 مليون دولار.

يعد الذكاء الاصطناعي والفن التوليدي وانتعاش العملات المشفرة Bitcoin و Ethereum كلها عوامل مواتية لسوق NFT في عام 2024.

نما الطلب على أعمال الفنانات نموًا مذهلًا

تمنح أعظم الفنانات في القرن العشرين المكانة التي تستحقها في سوق الفن. يرجع هذا الاتجاه إلى السياسة المتعمدة بين الجهتين الرئيستين في السوق لإعادة تقييم أعمالهم تاريخيًا وماليًا. وقد شمل ذلك إدراج عدد متزايد من أعمالهم في كتالوجات المبيعات، الأمر الذي ساهم بشكل طبيعي في زيادة تواجدهم في السوق. وكان التقدم سريعًا حيث تضاعف عدد المعاملات المتعلقة بالفنانات خلال خمس سنوات ثم تضاعف ثلاث مرات خلال عشر سنوات. هذا العام، وصل عدد أعمال الفنانات المباعة في المزادات إلى ذروة تاريخية، وهذه ديناميكية لم تنته بعد.

في الختام، وعلى عكس ما يتبادر للذهن، ونظرًا للسياق الجيوسياسي والاقتصادي الصعب للغاية، يُظهر سوق الفن صحة مرنة، مع تسجيل أرقام قياسية منتظمة لأعمال من جميع الفترات الإبداعية والمناطق في العالم خلال المبيعات الأخيرة. لم نلاحظ أي إلغاء لمبيعات الكتالوجات الكلاسيكية و/أو المرموقة لعامي 2023 و2024 حتى الآن، وهي المؤشرات الرئيسية لصحة سوق الفن.

تدرك دور المزادات الكبرى والمستثمرون جيدًا أن سوق الفن هو ملاذ آمن، واستثمار، كما يتضح من مؤشر Artprice100©، الذي يتفوق بوضوح على مؤشرات أسواق الأسهم التقليدية. ومع ذلك، فإن الفترة الحالية من عدم اليقين في أسواق الأسهم تجلب أموالًا واستثمارات جديدة إلى سوق الفن.

وقد لاحظت Artprice بالفعل أنه على الرغم من الأزمات الكبرى، مثل تلك المتعلقة بانهيار مؤشر Nasdaq في عام 2000، والهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، والحرب ضد طالبان التي بدأت في عام 2001، وحرب العراق التي بدأت في عام 2003، والرهن العقاري و أزمات مقايضات العجز الائتماني في عام 2007 وبعده، وأسعار الفائدة "السلبية" الفعلية التي بدأت (في الغرب) في عام 2011، وأزمة كوفيد التي بدأت في عام 2019... كان سوق الفن أقل تأثرًا نسبيًا من الأسواق المالية والاقتصاد ككل.

أصبح الآن إلغاء الطابع المادي على سوق الفن على الإنترنت هو الاتجاه السائد في جميع القارات الخمس، وهو الآن بصدد نقل غرف المزادات المادية إلى القرن العشرين. لا يمكن إنكار أن سوق الفن في القرن العشرين كان ظاهرة غربية في المقام الأول، وأنه من الآن فصاعدًا، تلعب منطقة آسيا والمحيط الهادئ على قدم المساواة مع الغرب.

بفضل خبرتها البالغة 27 عامًا في سوق الفن، لاحظت Artprice عن طريق Artmarket أن متوسط عمر عملائها وأعضائها البالغ 7.2 مليون انخفض من 63 عامًا في عام 1997 إلى 41 عامًا في عام 2023.

من الواضح أن سوق الفن، أحد أقدم الأسواق في العالم، يتحرك الآن بسرعة وبشكل لا رجعة فيه نحو العصر الرقمي (وبالتالي إنهاء تخلفه الرقمي الواضح بشكل خاص قبل بضع سنوات) وجيل جديد بالكامل (جيل 30 عامًا) -45 سنة) على نطاق عالمي. هذا الجيل الآن تحت المراقبة الدائمة عبر الإنترنت من خلال الهاتف المحمول.

من خلال اتصالها بالإنترانت مع دور المزادات الشريكة البالغ عددها 7200 دار مزادات، يمكن لـ Artprice عن طريق Artmarket رؤية هذا التحول النموذجي كل يوم: من الإغلاق المجدول لغرف المزادات المادية و الانتقال الدائم إلى أنشطة الإنترنت.

التقرير السنوي الثامن والعشرون لـ Artprice من Artmarket "سوق الفن في 2023"، متاح مجانًا، بالكامل وثلاث لغات، عبر الإنترنت وكذلك بتنسيق PDF:

الفرنسية:

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2023 https://fr.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/le-marche-de-lart-en-2023.pdf الإنجليزية:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2023 https://www.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/the-art-market-in-2023.pdf الماندرين:

https://zh.artprice.com/artprice-reports/zh-the-art-market-in-2023 https://zh.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/zh-the-art-market-in-2023.pdf

الصور:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/03/image1-artmarket-com-artprice-com-2023-art-market-report-cover-featuring-nft-chaos-under-the-pure-light-by-1dontknows.jpg] [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/03/image2-artmarket-com-artprice-principal-marketplaces-fine-art-and-nft-auction-turnover-in-2023.jpg]

Copyright 1987-2024 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

• لا تتردد في الاتصال بقسم الاقتصاد القياسي لدينا لمعرفة متطلباتك فيما يتعلق بالإحصاءات والدراسات الشخصية: [email protected]

• جرب خدماتنا (عرض تجريبي مجاني): https://www.artprice.com/demo

• اشترك بخدماتنا: https://www.artprice.com/subscription

معلومات عن Artmarket:

Artmarket.com مدرج في Eurolist بواسطة Euronext Paris، وEuroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

اكتشف Artmarket وقسم Artprice بمشاهدة الفيديو: www.artprice.com/video

تأسست Artmarket وقسم Artprice التابع لها في عام 1997 على يد رئيسها التنفيذي Thierry Ehrmann. ويتم الإشراف على Artmarket وقسم Artprice التابع لها بواسطة Groupeserveur، التي تم إنشاؤها في عام 1987.

انظر السيرة الذاتية المعتمدة في Who's who ©‎:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/02/2024_Biographie_thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

تعد Artmarket جهةً عالميةً في سوق الفن، من بين الهياكل الأخرى، وقسم Artprice التابع لها، هو رائد عالمي في تجميع وإدارة واستغلال معلومات سوق الفن التاريخية والحالية (تم الحصول على المحفوظات الوثائقية الأصلية ومخطوطات المخطوطات والكتب المشروحة وكتالوجات المزادات على مر السنين) في بنوك البيانات التي تحتوي على أكثر من 30 مليون مؤشر ونتائج مزادات، تغطي أكثر من 825000 فنان.

وضع Artprice من Artmarket، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المعلومات المتعلقة بسوق الفن، لنفسه طموحًا من خلال سوقه العالمي الموحد ليصبح منصة للرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) في مجال الفنون الجميلة، ويتحلى بالريادة العالمية.

تتيح Artprice Images®‎ إمكانية الوصول غير المحدود إلى أكبر بنك لصور Art Market في العالم، الذي يتضمن ما لا يقل عن 180 مليون صورة رقمية للصور الفوتوغرافية أو النسخ المنقوشة للأعمال الفنية من عام 1700 حتى يومنا هذا، والتي علق عليها مؤرخو الفن لدينا.

وتقوم Artmarket مع قسم Artprice التابع لها بتجميع البيانات بشكل دائم من 7200 دار مزادات وتنتج معلومات أساسية عن سوق الفن لوكالات الصحافة والإعلام الرئيسية (7200 منشور). ويمكن لمستخدميها البالغ عددهم 7.2 ملايين (بحسب "تسجيل دخول الأعضاء" + وسائل التواصل الاجتماعي) الوصول إلى الإعلانات التي ينشرها أعضاء آخرون، وهي شبكة تمثل اليوم السوق العالمية الموحدة الرائدة لشراء الأعمال الفنية وبيعت بسعر ثابت أو سعر مزايدات (مزادات تنظمها الفقرتان 2 و3 من المادة L 321.3 من القانون التجاري الفرنسي).

أصبح مستقبل Art Market الآن أكثر إشراقًا من أي وقت مضى مع Artmarket® Intuitive AI من Artprice

حصلت Artmarket، مع قسم Artprice التابع لها، مرتين على لقب "الشركة المبتكرة" من قبل Public Investment Bank (BPI)، الذي دعم الشركة في مشروعها لتعزيز مكانتها كطرف عالمي في سوق الفن.

تقرير Artprice الصادر عن Artmarket حول سوق الفن العالمي، "سوق الفن في عام 2023"، المنشور في مارس 2024:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2023

ونشر Artprice من Artmarket تقريره عن سوق الفن المعاصر لعام 2023:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2023

فهرس البيانات الصحفية التي نشرتها Artmarket مع قسم Artprice التابع لها:

https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

تابع كل أخبار Art Market في الوقت الفعلي مع Artmarket وقسم Artprice التابع لها على Facebook وTwitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (أكثر من 6.5 ملايين متابع)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

اكتشف أسرار وعالم Artmarket وقسم Artprice التابع لها https://www.artprice.com/video في المقر الرئيسي لها في معرض "The Abode of Chaos" بمتحف Organe Contemporary Art Museum ، معرض "The Abode of Chaos" (بحسب The New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

La Demeure du Chaos / Abode of Chaos

GESAMTKUNSTWERK & SINGULAR ARCHITECTURE

العمل السري الثنائي اللغة متاح الآن للعامة:

https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

• L'Obs - The Museum of the Future: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

• www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (أكثر من 4 ملايين متابع)

• https://vimeo.com/124643720

للتواصل مع Artmarket.com وقسم Artprice التابع له - اتصل بـ: [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2357185/2023_Art_Market_Report.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2357186/Fine_Art_and_NFT_marketplaces.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2260897/Artmarket_logo.jpg