Artmarket.com: في CIHA 2024 ليون - فرنسا، Artprice هو الجهة الراعية للمؤتمر العالمي في دورته السادسة والثلاثين حيث يشارك أكثر من 50 دولة و1000 متحدث متخصص في أبحاث تاريخ الفن

باريس, 28 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- منذ عام 1873، يُعقد مؤتمر CIHA (Comité International d'Histoire de l'Art أو "اللجنة الدولية لتاريخ الفن") كل أربع سنوات، كأنه "أولمبياد تاريخ الفن". إن هذا الحدث العالمي الفريد في مجاله يسمح للباحثين والمهنيين من عالم الفن والتراث بالالتقاء لتبادل ومناقشة القضايا الراهنة. وسيكون هذا حدثًا كبيرًا في فرنسا في عام 2024، حيث يحتل مرتبة رفيعة بين أهم أحداث العام الأخرى، مثل أولمبياد باريس.

Artprice by Artmarket Headquarters at The Museum of Contemporary Art "Abode of Chaos" dixit NYT (Lyon - France) 36th CIHA World Congress - Lyon 2024 - Endorsed by the French Ministry of Culture, the French Ministry of Higher Education and Research, and the French Ministry of Europe and Foreign Affairs

وقد تم هذا العام اختيار French Committee for the History of Art (CFHA) (اللجنة الفرنسية لتاريخ الفن) لتنظيمه. وسيُعقد International Congress of Art History في مركز المؤتمرات في Cité Internationale de Lyon في الفترة من 23 إلى 28 يونيو 2024: https://www.cihalyon2024.fr/en/

قال Thierry Ehrmann، رئيس Artmarket.com ومؤسس Artprice: "من الواضح أن رعاية Artprice لهذا الحدث العالمي، الذي سيكون محوريًا بالنسبة لفرنسا وسياستها الثقافية الدولية، أمر بالغ الأهمية. ومع مشاركة أكثر من 50 دولة و1000 متحدث، لا سيَّما بالتزامن مع عام إقامة الألعاب الأولمبية 2024، يحظى الحدث بأهمية كبيرة. ويؤكد هذا الحدث الاستثنائي الذي يركز على تاريخ الفن، والذي يُعقد مرة كل أربع سنوات، على نهضة فرنسا، حيث تستعيد وفقًا لـ Artprice مكانتها كمركز أوروبي رائد في سوق الفن."

والموضوع المختار للدورة السادسة والثلاثين هو "Matter Materiality" (ماديَّة المادة). ويتعلق هذا الموضوع بكل الإنتاجات الفنية من فترات تاريخ الفن كافة، حيث تطرح ماديتها مشاكل في فهم رسالتها أو حفظها أو إعادة إنتاجها أو نسخها.

يسمح لنا هذا الموضوع بالتفكّر في آثار تجريد العمل الفني من جانبه المادي، أو وجوده الملموس، بسبب التكنولوجيا الرقمية وبفعلها، وبالتفكير أيضًا في البعد المادي للتكنولوجيا الرقمية، مثل تقنيات إعادة تجسيد المادية أو إدراك المادية. وهو يستكشف الأسئلة الحالية المعاصرة، ذات التطور الكامل، وعلى نحو يتماشى مع التحديات المجتمعية والبيئية والأخلاقية الكبرى.

وسيتناول المؤتمر العديد من تقنيات وفئات العناصر المادية، من الرسم إلى الطباعة، ومن التقنيات المعمارية إلى استخدام النفايات، ومن جسم الإنسان إلى الملابس، وغيرها، كما هو مفصل في البرنامج المنشور عبر الإنترنت (قيد التنفيذ): https://openagenda.com/en/ciha-2024

يقول Olivier Bonfait، رئيس اللجنة الفرنسية لتاريخ الفن (CFHA)، التي تنظم CIHA 2024: "إن القدوم إلى هذا المؤتمر الدولي في ليون يعني المشاركة في فعاليات احتفاء كبير بالمعرفة في تاريخ الفن، والوجود في واحد من الأحداث الشديدة الندرة. انعقد آخر مؤتمر لـ CIHA في فرنسا في عام... 1989! ونحن نعمل بجهد مكثف لإنجاح هذا الحدث الاستثنائي. ولرعاية Artprice مدلول عميق الأثر، يتضح كاملاً في هذه الدورة."

وسيتحدث خلال المؤتمر ما يقرب من 1000 مشارك من أكثر من 50 دولة. وسيكون ثمة برنامج من المؤتمرات العامة حافل بأكبر المتخصصين والفنانين المشهورين عالميًا، حيث سيتحدثون عن نهجهم في موضوع الحدث. وسيشارك Artprice ومتحف Organe للفن المعاصر في ورش عمل في شكل جلسات تعاونية لتبادل المعرفة. وفي المساء، ستستمر المناقشات خلال الفعاليات التي يتم تنظيمها بالتعاون مع المتاحف والمؤسسات الشريكة.

وسيتم تنظيم أمسية خاصة في المقر العالمي لـ Artprice من Artmarket، في قلب متحف Organe للفن المعاصر الذي يدير معرض La Demeure du Chaos / Abode of Chaos (بحسب ما جاء في The New York Times)، بما في ذلك زيارة إلى موقع هذه المجموعة الوثائقية التاريخية العالمية والفريدة، والتي تضم عناصر يعود تاريخها إلى عام 1700 حتى يومنا هذا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديد موعد لعقد اجتماع بين باحثي CIHA وخبراء قسم Artprice ورئيسه المؤسس.

وستُجرى أيضًا زيارات إلى المواقع التراثية في ليون ومنطقة أوفيرني رون ألب في اليوم الأخير من المؤتمر، الموافق الجمعة 28 يونيو 2024. وطوال الحدث، سيوفر معرض الكتاب الفني Art Book Fair الفرصة للقاء المؤلفين والناشرين الفرنسيين والعالميين، حيث سيكون Artprice من Artmarket بين الحضور.

ويحظى المؤتمر بدعم لجنة فخرية مرموقة يرأسها Orhan Pamuk الحائز على جائزة نوبل في الأدب. وهو يحظى أيضًا بالرعاية الكريمة من جانب الحكومة الفرنسية ويستفيد من دعم الأطراف المعنية البلدية والإقليمية.

لقد أولى المنظمون اهتمامًا خاصًا بالحدث لضمان قدرة المشاركين جميعًا على القدوم إلى ليون من أنحاء العالم كافة، مهما كانت الصعوبات المرتبطة بسياقهم الاقتصادي أو الجيوسياسي. وتم توفير المنح من قبل المؤسسات والجهات الراعية التالية: Gerda Henkel Stiftung (دوسلدورف)، Deutsches Forum Für Kunstgeschichte (باريس)، Fundación Proa (بوينس آيرس)، مؤسسة Getty Foundation (لوس أنجلوس)، Fondation Tiqitaq (فرنسا)، المعهد الثقافي Italian Cultural Institute de Lyon في ليون، مؤسسة Samuel H. Kress (نيويورك) مؤسسة Wu Zuoren International Foundation of Fine Arts للفنون الجميلة (بكين). وبرغم هذا الدعم السخي، لم تتم بعد تغطية الاحتياجات بالكامل.

يتم تنظيم هذا الحدث برعاية وزارة الثقافة ومعالي الوزيرة Rachida Dati، وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، ومعالي الوزير Stéphane Séjourné، وزارة التعليم العالي والبحث، ومعالي الوزيرة Sylvie Retailleau. وهو يتمتع أيضًا بدعم من المؤسسات العلمية الكبرى، مثل المركز الوطني للبحث العلمي، والمعهد الوطني لتاريخ الفن، ومدرسة اللوفر، وجامعة لوميير ليون 2، والمدرسة الوطنية العليا في ليون، وجامعة غرونوبل ألب.

وفي الوقت نفسه، تساهم المؤسسات والشركاء الثقافيون والشركات في التنظيم العلمي والمالي للمؤتمر: Artprice من Artmarket، ومؤسسة Bullukian (ليون)، macLYON – متحف الفن المعاصر في ليون، متحف الفنون الجميلة في ليون، متاحف Gadagne، متحف Organe للفن المعاصر الذي يدير معرض La Demeure du Chaos / Abode of Chaos، ومؤسسة Terra Foundation for American Art، وغيرها. يمكنك الاطلاع على كل الشركاء هنا: https://www.cihalyon2024.fr/en/partners

إن حملة الرعاية لا تزال مستمرة. ويأمل المنظمون في الحصول على تمويل جديد لتغطية تكاليف هذا الحدث الاستثنائي من حيث الحجم والطموح: لجعل الدورة السادسة والثلاثين من مؤتمر CIHA مكانًا بارزًا لتنشيط التبادلات العالمية في مجالات الثقافة وتاريخ الفن والتراث.

لدعم المؤتمر ماليًا: https://www.cihalyon2024.fr/en/help-us-intro/patronage

يفتح مؤتمر CIHA Lyon 2024 أبوابه لأي شخص مهتم بالفن وتاريخ الفن والتراث الثقافي.

وللتسجيل في المؤتمر والاستفادة من السعر التفضيلي قبل 31 مارس، تفضل بزيارة الموقع: https://www.cihalyon2024.fr/en/registration

مرحبًا بكم في ليون، العاصمة العالمية لتاريخ الفن في يونيو 2024.

لجنة الإدارة

Laurent Baridon، Judith Kagan، France Nerlich، Sophie Raux

