Assembly تعين بيبول ماركان رئيسًا للأبحاث والرؤى لسوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تواصل الوكالة توسيع نطاق عملها في مجال الأبحاث والرؤى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومساعدة العملاء على التعامل مع المشهد الديناميكي للسوق في المنطقة من خلال استراتيجيات مدعومة بالبيانات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- عينت Assembly، وهي وكالة إعلامية عالمية رائدة متعددة القنوات تابعة لشبكة Stagwell العالمية (STGW)، بيبول ماركان كأول رئيس للأبحاث والرؤى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في هذا المنصب الافتتاحي، سيقوم ماركان بتعزيز قدرة Assembly على تزويد الشركاء بحلول ذكية قائمة على البيانات.

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مع أكثر من 15 عامًا من الخبرة في مجال الأبحاث والرؤى، عمل ماركان في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا لخدمة بعض أكبر العلامات التجارية في السوق العالمية، بما في ذلك Google وCoca-Cola وUnilever وIKEA وOrange Telecom وAkzo Nobel. ستضيف مشاركة ماركان في الاستشارات القائمة على الأبحاث والخبرة الواسعة في التعامل مع البيانات وتحليلها، قيمة كبيرة للتوسع الاستراتيجي لِـAssembly في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قال ماركان: "أنا متحمس للانضمام إلى Assembly". "من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن تكون الوكالات قادرة على تقديم معلومات في الوقت المناسب وذات صلة تستند إلى البيانات والرؤى لتقديم قيمة أكبر للعلامات التجارية. أنا مستعد للمساهمة بخبرتي في الفريق ومساعدة عملائنا على اتخاذ قرارات دقيقة تدعم نموهم."

سيعمل ماركان ضمن فريق استراتيجية Assembly، حيث سيقدم رؤى وتوصيات للعملاء بناءً على الاتجاهات الجديدة والمدعومة بتحليلات قوية.

وأضاف فيصل دين، الرئيس التنفيذي لشركة Assembly في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يجلب لنا بيبول ثروة من الخبرة في مجال الأبحاث والرؤى من كبرى الشركات. لقد قمنا ببناء عروض منتجات أكثر قوة تتمحور حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فترة زمنية قصيرة ونتطلع إلى مواصلة تقديمها لعملائنا من أجل تعزيز كفاءة وفعالية وسائل الإعلام."

يمثل تعيين ماركان إنجازا مهما آخرا لِـAssembly مع استمرارها في التوسع والنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد الانتصارات التجارية الأخيرة.

نبذة عن ASSEMBLY

تعد Assembly وكالة عالمية رائدة في مجال الإعلام متعدد القنوات تجمع بين البيانات والمواهب والتكنولوجيا لتحفيز النمو لأفضل العلامات التجارية في العالم. ويجمع نهجنا الشامل بين قصص العلامات التجارية المقنعة ومجموعة شاملة من القدرات الإعلامية العالمية، مما يؤدي إلى تعزيز الأداء وتوسيع نطاق الأعمال التجارية بشكل كبير. يتم دعم مبادراتنا من خلال نظام التشغيل الخاص بنا STAGE، ويعمل على تنفيذ تلك المبادرات فريق عالمي متخصص يضم أكثر من 2300 خبير عبر 35 مكتبًا حول العالم. تقود Assembly، من خلال التزامها بالعمل الهادف، الطريق في التأثير الاجتماعي والبيئي داخل نطاق الوكالة. باعتبارها عضوًا فخورا في شبكة Stagwell، وهي شبكة المنافسين المصممة لإحداث ثورة في مجال التسويق، تواصل Assembly وضع معايير جديدة للتميز. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة assemblyglobal.com.

للتواصل:

سارة أرفيزو

[email protected]

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