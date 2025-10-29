ATFX تشارك في معرض الفوركس دبي 2025 كراعٍ إقليمي وتحصد جوائز مرموقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- شاركت ATFX ، الشركة العالمية الرائدة في خدمات التداول عبر الإنترنت، كراعٍ إقليمي في معرض الفوركس دبي 2025، الذي أقيم يومي 6 و7 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

بعد مشاركتها كراعٍ تيتانيوم في عام 2024، تعود ATFX إلى أكبر معرض للتداول في الشرق الأوسط، مما يعزز التزام الشركة طويل الأمد بالابتكار وتمكين العملاء ونمو السوق في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تواصل ATFX في هذا الحدث تعزيز شراكاتها الإقليمية من خلال عرض تقنيات التداول المتقدمة لديها والتفاعل مباشرة مع المتداولين والمستثمرين ونظراء الصناعة. من أبرز فعاليات الحدث حصول ATFX على جائزة "أفضل وسيط فوركس عالمي"، مما يعكس ريادتها العالمية وفعالية استراتيجيتها التي تركز على العملاء، فيما حصل ذراعها المؤسسي، ATFX Connect ، على جائزة "أفضل مزود سيولة وهامش لقطاع الأعمال ( B2B )". تؤكد هذه المبادرات التزام ATFX بتمكين العملاء من خلال الأدوات المتطورة والتعليم.

بصفتها راعياً إقليمياً، تهدف ATFX إلى زيادة التواصل مع مجتمع التداول من خلال العروض التوضيحية الحية، ورؤى معمقة حول المنتجات، والجلسات التعليمية المصممة لتعزيز فهم المتداولين للأسواق العالمية والتطورات التكنولوجية.

تسلط مشاركة ATFX المستمرة في معرض الفوركس دبي الضوء على حضورها المتنامي في الشرق الأوسط، مدعوماً بشبكة عالمية وخبرة محلية. تواصل ATFX تركيزها على تقديم حلول تداول موثوقة ومدفوعة بالتكنولوجيا تمكن العملاء من التعامل مع الأسواق المالية بثقة.

نُبذة عن ATFX

ATFX هي وسيط تكنولوجيا مالية (فينتك) عالمي رائد يتمتع بحضور محلي في 24 موقعاً حول العالم ويحمل 9 تراخيص من سلطات تنظيمية، بما في ذلك سلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) ، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) ، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) ، وهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية (SCA) ، وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) ، وهيئة سلوك القطاع المالي في جنوب أفريقيا (FSCA) ، ولجنة الخدمات المالية في موريشيوس (FSC) ، وهيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA) ، وهيئة تنظيم الأوراق المالية والبورصات في كمبوديا ( SERC ). بفضل التزامها القوي برضا العملاء، والتكنولوجيا المبتكرة، والامتثال التنظيمي الصارم، تقدم ATFX تجارب تداول استثنائية للعملاء في جميع أنحاء العالم.

