تُعزز ATFX هيكلها القيادي بتعيين Charbel Raffoul رئيسًا لقسم الامتثال في ATFX MENA

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- تُعلن مجموعة ATFX Group، إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال الوساطة المالية عبر الإنترنت في مجالي تجارة الأعمال المؤسسية وكذلك تجارة البيع بالتجزئة، بفخر عن تعيين Charbel Raffoul في منصب رئيس قسم الامتثال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). ويأتي هذا التعيين الاستراتيجي تأكيداً لالتزام ATFX الثابت بتعزيز منظومة الحوكمة والإطار التنظيمي لديها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم تعيين Charbel لقيادة مبادرات الامتثال الجديدة، بما يضمن التزام شركة ATFX المستمر بأعلى معايير النزاهة والحوكمة والالتزام التنظيمي بما يتماشى مع المعايير المحلية والدولية، وبالتوازي مع مسيرة الابتكار والتوسع الاستراتيجي للمجموعة.

ويمتلك Charbel خبرة تمتد لأكثر من 15 عاماً في قطاع الامتثال المالي، ومكافحة غسل الأموال (AML)، والجرائم المالية، والشؤون التنظيمية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتضمن سجله الحافل مناصب قيادية عليا، مثل رئيس الامتثال الإقليمي ومدير ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) في مؤسسات مالية كبرى، مما يُظهر قدرته القيادية.

وخلال مسيرته المهنية، نجح Charbel في تصميم وتنفيذ أطر امتثال قوية، وإدارة الالتزامات التنظيمية المعقدة عبر مختلف الولايات القضائية، وبناء علاقات قوية مع السلطات التنظيمية.

بالإضافة إلى ذلك، قدّم مساهمات بارزة كعضو نشط في لجنة أسواق رأس المال التابعة لهيئة الخدمات المالية (FSA) في سيشيل لمدة ثلاث سنوات متتالية.

وصرح السيد خلدون شرايحة، الرئيس التنفيذي لمجموعة ATFX فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاً: "إن خبرة Charbel الواسعة في المشهد التنظيمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب التزامه الراسخ بالنزاهة، تجعله الخيار الأمثل لقيادة قسم الامتثال لدينا في هذه المنطقة الحيوية. ويعكس تعيينه عزمنا على الالتزام بأعلى معايير الحوكمة بينما ننطلق في التوسع الاستراتيجي ونعزز ثقة عملائنا."

كما أعرب Joe Li، رئيس مجلس إدارة مجموعة ATFX Group، عن حماسه لانضمام Charbel قائلاً: "الامتثال والثقة أساس استراتيجيتنا العالمية. ويسعدنا الترحيب بـ Charbelفي عائلة ATFX. وتتوافق خبرة Charbel الواسعة كشخص معتمد في مختلف الولايات القضائية الرئيسية تمامًا مع رؤيتنا للعمل بشفافية وتميز على نطاق عالمي. وسيلعب دورًا حاسمًا في ترسيخ ثقافة الحوكمة القوية التي تميز مؤسستنا، ATFX."

نبذة عن ATFX MENA

شركة ATFX MENA Financial Services LLC هي شركة ذات مسؤولية محدودة في دولة الإمارات العربية المتحدة تنظمها هيئة الأوراق المالية والسلع بموجب الفئة 5 (الرخصة رقم 20200000078) لتقديم الخدمات الاستشارية والتعريفية المالية. وهي شركة تابعة لمجموعة AT Capital Group وشركة تابعة لمجموعة ATFX Group، وتعمل بشكلٍ مستقل لتعريف العملاء على المنتجات والخدمات التي تقدمها كيانات AT Capital Group الخاضعة للتنظيم، بما في ذلك AT Global Markets. ولا تحتفظ ATFX MENA بأموال العملاء أو تنفذ الصفقات؛ ويقتصر دورها على التوعية المالية والتعريف ضمن الإطار التنظيمي المعتمد.