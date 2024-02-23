ATFX تولي Aditya Singh منصب مدير تنمية الأعمال المؤسسية في الشركة التابعة لها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ATFX MENA للخدمات المالية عن تعيينها السيد Aditya Singh في منصب مدير تنمية الأعمال المؤسسية لديها، لما يتمتع به من خبرة واسعة وسجل حافل في دفع عجلة نمو الأعمال التجارية وإقامة الشراكات الإستراتيجية.

Aditya

تتمثل مسؤوليات السيد Aditya في منصبه الجديد في وضع إستراتيجية تهدف إلى تنمية الأعمال التجارية لصالح عملاء شركة ATFX MENA من المؤسسات المالية وتنفيذ هذه الإستراتيجية، وسيستفيد من خبرته الواسعة في ديناميكيات السوق والاتجاهات الصاعدة حديثًا في معرفة الفرص المتاحة لتعزيز ما تقدمه الشركة من عروض لخدماتها وتقديم حلول مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملاء الشركة من المؤسسات المالية كلٍ على حدة.

إن التزام Aditya بالتميز وقدرته على تنمية علاقات قوية كان له دور فعال في المناصب التي تولاها سابقًا، فقد كان دائمًا ما يحقق ما هو أكثر من الأهداف المطلوبة منه ودائمًا ما كانت نتائج نجاحاته ملموسة، مما يجعله إضافة قيِّمة لفريق عمل شركة ATFX MENA، وبفضل فهمه العميق للصناعة المالية وشغفه بالابتكار، يتمتع Aditya بمكانة جيدة لدفع عجلة النمو وتحقيق أهداف شركة ATFX MENA في أن تصبح شريكًا موثوقًا به في قطاع المؤسسات المالية.

علق السيد خلدون شرايحة رئيس شركة ATFX MENA التنفيذي على هذا الخبر قائلًا: "يسرنا أن نرحب بالسيد Aditya في فريقنا، فما يتمتع به من خبرة واسعة وسجل حافل في مجال تنمية الأعمال التجارية لا يقدر بثمن بالنسبة لنا بينما نواصل توسيع أعمالنا المؤسسية، وتتوافق عقلية Aditya الإستراتيجية وقدرتها على تحقيق النتائج تمامًا مع قيم شركتنا وأهدافها، ونحن نتطلع إلى العمل معه جنبًا إلى جنب لزيادة تعزيز مكانتنا في قطاع الخدمات المالية".

عبر Aditya Singh عن سعادته بالانضمام إلى فريق عمل شركة ATFX MENA ومساهمته في نجاحها قائلًا: "أتشرف بانضمامي لفريق عمل شركة ATFX MENA المعروفة بالتزامها بالتميز والابتكار، وأتطلع إلى الاستفادة من تجاربي وخبراتي لدفع عجلة نمو الأعمال التجارية وتحقيق نتائج استثنائية لصالح عملاء الشركة من المؤسسات المالية، فإن شركة ATFX MENA تتمتع بسمعة عظيمة في هذه الصناعة، وأنا متحمس لأنني سأنضم إلى فريق عملها الديناميكي".

تواصل شركة ATFX MENA الاستثمار في أفضل المواهب على الساحة والحلول المبتكرة حتى تتمكن من تقديم خدمات استثنائية إلى عملائها من المؤسسات المالية، وبانضمام Aditya Singh إلى فريق عمل الشركة في منصب مدير تنمية الأعمال المؤسسية، تكون قد نجحت في تأمين مكانتها لأن تصبح شريكًا موثوقًا به في قطاع الخدمات المالية.

معلومات عن شركة ATFX MENA

تُعد شركة ATFX MENA شركة تابعة لشركةAT Capital Group Limited، المملوكة للعلامة التجارية ATFX Group، وATFX هي علامة تجارية تتشاركها كيانات مختلفة تعمل تحت ضوابط تنظيمية مختلفة، من بينها هيئة السوق المالية السعودية، وهيئة الخدمات المالية في سيشيل (Seychelles)، وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، ولجنة الخدمات المالية في موريشيوس (FSC)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات في قبرص (CySec). تعرف على مزيد من المعلومات عن ATFX MENA للخدمات المالية من خلال زيارة موقعها الإلكتروني على الرابط التالي https://www.atfxmena.com

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