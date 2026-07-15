ATFX تُطلق بطولة كأس التداول العالمي، لترتقي بمسابقات التداول المحلية إلى الساحة العالمية

هونغ كونغ، 15 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- تستعد ATFX لإطلاق بطولة كأس التداول العالمي تحت شعار "نافس من أجل منطقتك. تداول للفوز بالتاج"، وهى مسابقة تداول متعددة المراحل تنقل المتداولين من المنافسات المحلية إلى التحدي العالمي. يُفتح باب التسجيل المسبق في 20 يوليو 2026 لعملاء ATFX الجدد والحاليين المؤهلين في جميع المناطق المشاركة، مما يتيح للمشاركين فرصة التنافس على مقعد في النهائيات العالمية في ديسمبر. مع جوائز نقدية بقيمة 210,000 دولار أمريكي يمكن الفوز بها طوال فترة البطولة، سيتنافس المشاركون على فرصة تمثيل مناطقهم والانضمام إلى نخبة المتداولين الأعلى أداءً على المستوى العالمي.

ATFX Launches World Trading Cup, Bringing Regional Trading Competitions to a Global Stage

تتألف بطولة كأس التداول العالمي من ثلاث مراحل، تبدأ بالتصفيات المحلية وتتطور إلى النهائيات المحلية وصولاً إلى النهائيات العالمية. يتنافس المشاركون داخل مناطقهم للتأهل إلى كل مرحلة، وصولًا إلى النهائيات العالمية، حيث تتزايد حدة المنافسة بين 15 متداولًا متأهلًا من خمس مناطق مشاركة للظفر بلقب كأس التداول العالمي والتتويج بالتاج.

في هذا الصدد ، قال السيد / جو لي، رئيس مجلس إدارة ATFX:

"تم إطلاق بطولة كأس التداول العالمي لمنح المتداولين فرصة المنافسة خارج أسواقهم المحلية وإثبات جدارتهم على الساحة العالمية. أردنا بناء تجربة تُلهم المشاركين لتمثيل مناطقهم، وتحدى قدراتهم، والوقوف إلى جانب نخبة المتداولين من مختلف أنحاء العالم. نأمل أن تخلق هذه البطولة فرصًا للمتداولين للتواصل، والتنافس، وإبراز مهاراتهم على نطاق أوسع."

للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول متطلبات المشاركة، وجدول المنافسات، والجوائز، والشروط والأحكام الخاصة ببطولة "كأس التداول العالمي"، يُرجى زيارة الصفحة الرسمية للبطولة على موقع ATFX.

إخلاء مسؤولية عن المخاطر

ينطوي تداول الأدوات المالية والمشتقات المالية ذات الرافعة المالية على مخاطر كبيرة، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المرتبطة بالتداول ومدى تعرض رأس المال لاحتمالات الخسارة. هذه المسابقة غير متاحة في المناطق التي يحظر فيها القانون تنظيمها أو تقديمها.

نبذة عن شركة ATFX

ATFX هي شركة وسيطة متخصصة في التكنولوجيا المالية عالمية ورائدة تتمتع بحضور محلي في 24 موقعًا حول العالم وتحمل 9 تراخيص من سلطات تنظيمية، بما في ذلك سلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، وهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية (SCA)، وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC)، وهيئة سلوك القطاع المالي في جنوب أفريقيا (FSCA)، ولجنة الخدمات المالية في موريشيوس (FSC)، وهيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA)، وهيئة تنظيم الأوراق المالية والبورصات في كمبوديا (SERC). بفضل التزامها القوي برضا العملاء، والتكنولوجيا المبتكرة، والامتثال التنظيمي الصارم، تقدم ATFX تجارب تداول استثنائية للعملاء في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات حول ATFX، يُرجى زيارة موقع ATFX الإلكتروني: https://www.atfx.com.

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