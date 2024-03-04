ATFX تُعيِّن رائد الفوركس Drew Niv في منصب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية

لندن، 4 مارس 2024 /PRNewswire/ -- تعلن ATFX بكل فخر عن تعيين Drew Niv، الرائد المتميز وقائد الفكر في مجال الفوركس، في منصب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية. بفضل مسيرته المهنية اللامعة التي امتدت لأكثر من عقدين من الزمن، جلب Drew Niv ثروة من الخبرة والمعرفة إلى دوره الجديد في ATFX.

يشتهر Drew Niv على نطاق واسع بدوره المحوري في تأسيس FXCM في عام 1999 حيث عمل كرئيس تنفيذي لها لمدة 19 عامًا. وخلال فترة عمله، قام بتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع العملاء المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التحوط الكبرى والبنوك البارزة والمؤسسات المالية الشهيرة في كل أنحاء العالم. لقد تركت قيادته الحكيمة أثرًا راسخًا في مجال الفوركس، مع مساهمات ملحوظة في المبادرات الرائدة مثل تطوير FastMatch بالتعاون مع Credit Suisse وإنشاء Grid Sight كرائد في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحليل تحركات الأسعار والتنبؤ بها في أسعار العقود مقابل الفروقات.

وبصفته الجديدة كرئيس تنفيذي للإستراتيجية في ATFX، سيعمل Drew Niv تحت قيادة Joe Li، رئيس مجلس إدارة مجموعة ATFX. لقد أعرب Joe Li عن حماسه لتعيين Drew Niv قائلاً: "يسعدنا أن نرحب بـ Drew Niv في فريق ATFX. ستكون خبرته الواسعة ورؤيته الإستراتيجية عظيمة القيمة ونحن نرسم مسار نمونا وتطورنا في المستقبل. ومع انضمام Drew Niv إلى فريقنا، نصبح على استعداد لإحداث ثورة في مشهد الخدمات المالية. وستلعب خبرته الواسعة ورؤاه الإستراتيجية دورًا حاسمًا في توجيه جهودنا لتقديم منتجات مالية رائدة وأدوات متقدمة في النظام البيئي الحالي لـ ATFX. وعلاوة على ذلك، ستكون خبرته مفيدة في إقامة شراكات إستراتيجية من شأنها أن تدفع التزامنا بتقديم خدمات لا مثيل لها تلبي المتطلبات الديناميكية للعملاء الأفراد والمؤسسات على مستوى العالم."

يتجلى التزام ATFX بالابتكار في سجلها الحافل في تقديم تقنيات رائدة مثل تطبيق تقنيات البلوكتشين في برنامج الولاء، والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي في سير عمل e-KYC. تعكس هذه التطورات النهج الاستباقي الذي تتبعه ATFX للبقاء في طليعة مجالها والالتزام بتمكين المتداولين من خلال تعزيز تجاربهم التجارية.

ويأتي تعيين Drew Niv في سياق إستراتيجية ATFX الأوسع نطاقًا لضم نخبة المحترفين وتوسيع نطاق حضورها العالمي. وتشمل التعيينات الأخيرة Linton White في منصب الرئيس الإقليمي لشركة ATFX Africa، وHormoz Faryar في منصب المدير العام للمبيعات المؤسسية، وAditya Singh في منصب المدير الدولي الجديد لتطوير الأعمال في ATFX الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،على التوالي. ومن خلال توظيف محترفين ذوي خبرة عالية مثل Drew Niv وتعزيز ثقافة الابتكار والتميز، تستعد ATFX لتحقيق نجاح طويل الأمد وتعزيز مكانتها كلاعب مهيمن في السوق المالية العالمية.

معلومات عن ATFX

إن ATFX هي شركة وساطة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية تتمتع بحضور عالمي وتمتلك تراخيص من السلطات التنظيمية، بما في ذلك FCA في المملكة المتحدة، وCySEC القبرصية، وSCA في الإمارات العربية المتحدة، وASIC الأسترالية، وFSCA في جنوب إفريقيا. وبفضل التزامها القوي برضا العملاء، والتكنولوجيا المبتكرة، والامتثال التنظيمي الصارم، توفر ATFX تجارب تداول استثنائية للعملاء في كل أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات عن ATFX، تُرجى زيارة مواقع ATFX الإلكترونية https://www.atfx.com.