Automation Anywhere تعيّن Srikanth Iyengar في منصب رئيس النمو لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لتوسيع نطاق الأتمتة المؤسسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء المنطقة

ينضم قيادي في مجالي الذكاء الاصطناعي المؤسسي وخدمات التكنولوجيا في وقت تنتقل فيه المؤسسات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من تجريب الذكاء الاصطناعي إلى المؤسسة المستقلة

سان خوسيه، كاليفورنيا، 17 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Automation Anywhere اليوم تعيين Srikanth Iyengar في منصب رئيس النمو لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. في هذا المنصب، سيساعد Iyengar على تسريع تبنّي المؤسسات للأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك المؤسسات العاملة في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) والقطاع المصرفي والخدمات المالية والتأمين (BFSI).

تدخل المؤسسات مرحلة جديدة من تبنّي الذكاء الاصطناعي، إذ تنتقل من المشاريع التجريبية المعزولة وأدوات الإنتاجية الفردية نحو المؤسسة المستقلة، حيث يعمل الأفراد ووكلاء الذكاء الاصطناعي والأتمتة والأنظمة معًا لتنفيذ عمليات الأعمال بقدر أكبر من السرعة والذكاء والمساءلة. صُمّمت منصة الأتمتة الذاتية للعمليات التابعة لـ Automation Anywhere لدعم هذا التحول، إذ تجمع بين التنسيق الشامل والذكاء السياقي والحوكمة المركزية لمساعدة المؤسسات على نقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب إلى أتمتة العمليات من البداية إلى النهاية، مع تطبيق الحوكمة والتحكم الصارمين. تتجلى هذه الحاجة بوضوح خاص في قطاعات مثل القطاع المصرفي والخدمات المالية والتأمين، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، حيث تتعامل كثير من المؤسسات مع عمليات معقدة، ومتطلبات تنظيمية وخدمية، وبيئات تكنولوجية مجزأة، إلى جانب ضغوط لتحسين الإنتاجية من دون الاكتفاء بإضافة المزيد من الأدوات.

مع تزايد دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في تطبيقات المؤسسات وتدفقات العمل، تحتاج المؤسسات إلى منصات أتمتة تساعدها على حوكمة الذكاء الاصطناعي وتنسيقه وتوسيع نطاقه على مستوى الأعمال.

يظهر هذا الطلب بوضوح خاص في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تبحث المؤسسات الكبيرة، ذات البيئات المعقدة، والخاضعة لتنظيمات صارمة عن سبل عملية لتحويل طموحات الذكاء الاصطناعي إلى أثر تشغيلي. تستخدم إحدى أكبر مجموعات المستشفيات في إنجلترا الأتمتة الذاتية للعمليات لإعادة تصميم العمليات الإدارية، بهدف أن يُنجَز ما يصل إلى 70% من العمل الإداري بصورة مستقلة. ومن المتوقع أن تشمل الفوائد انخفاضًا كبيرًا في زمن التوظيف وتكاليف العمالة المؤقتة.

قال Mihir Shukla، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة :Automation Anywhere «تؤدي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا دورًا محوريًا في تسريع الأتمتة المؤسسية عالميًا. في أنحاء المنطقة، ينتقل العملاء من تجريب الذكاء الاصطناعي إلى تحوّل شامل على مستوى المؤسسة لأنهم بحاجة إلى أن يغيّر الذكاء الاصطناعي طريقة عمل المؤسسات الكبيرة، من خلال تحسين الإنتاجية وتقليل التعقيد وتعزيز الحوكمة وتقديم قيمة بوتيرة أسرع عبر العمليات الحيوية للأعمال. أمضى Srikanth مسيرته المهنية في مساعدة المؤسسات ذات البيئات المعقدة على التعامل مع تحولات كبرى في التكنولوجيا والخدمات، وهذا ما يجعله القائد المناسب لمساعدة العملاء والشركاء على توسيع نطاق الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا».

يتمتع Iyengar بخبرة تمتد لأكثر من عقدين في مساعدة المؤسسات الكبرى على التعامل مع تحولات التكنولوجيا والخدمات والمبيعات وتحوّل القوى العاملة. في الآونة الأخيرة، قاد مبادرة ترشيد المنصات لصالح مؤسسة عالمية كبرى في قطاع الخدمات المالية. شمل المشروع عدة أقسام، وتضمن تحسين العمليات وتوحيد البيانات وتبنّي الذكاء الاصطناعي، ما أدى في نهاية المطاف إلى وفورات تفوق عشرة ملايين دولار أمريكي.

شغل Iyengar سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة upGrad Enterprise. كما تولى مناصب قيادية عليا في Conduent وCapgemini وInfosys، بما في ذلك أدوار عالمية وأخرى ركزت على أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وشملت تطوير الأعمال وقيادة السوق الإقليمية. تمنحه خبرته في مجالات تقنيات المؤسسات والخدمات والخدمات المالية فهمًا مباشرًا للتحديات التشغيلية التي تعالجها Automation Anywhere من خلال منصة الأتمتة الذاتية للعمليات وحلولها المستقلة.

قال Srikanth Iyengar، رئيس النمو لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في :Automation Anywhere «أصبحت المؤسسات في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مستعدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتغيير كيفية إنجاز العمل، لكن المرحلة التالية تتطلب التركيز والثقة والتنفيذ. تساعد Automation Anywhere المؤسسات على تحديد العمليات المناسبة، وتوسيع نطاق الأتمتة على نحو مسؤول، والتركيز على قيمة قابلة للقياس عبر الفرق والأنظمة والعمليات. يسرّني العمل مع عملائنا وشركائنا وفرقنا الإقليمية لتسريع هذا التحول».

صُمّمت منصة الأتمتة الذاتية للعمليات التابعة لـ Automation Anywhere لمساعدة المؤسسات على تنسيق الأفراد ووكلاء الذكاء الاصطناعي وعمليات الأتمتة والأنظمة عبر عمليات المؤسسة. مع تعيين Iyengar، تعزز الشركة فريقها القيادي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في وقت تقيّم فيه المؤسسات في المنطقة كيفية توسيع نطاق الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة.

نبذة عن Automation Anywhere

تلتزم Automation Anywhere منذ أكثر من 20 عامًا برسم ملامح مستقبل العمل من خلال إطلاق الإمكانات البشرية عبر الأتمتة. تتيح الشركة هذا المستقبل من خلال نظام الأتمتة الذاتية للعمليات (APA) الرائد لديها لقادة تكنولوجيا المعلومات والمطورين، إلى جانب حلول الأتمتة الذاتية للعمليات المصممة خصيصًا لقادة الأعمال في الشؤون المالية وخدمة العملاء وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة www.automationanywhere.com

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