Automation Anywhere nomme Srikanth Iyengar au poste de directeur de la croissance pour la région EMEA afin de développer l'automatisation d'entreprise basée sur l'IA dans toute la région

Un leader des services technologiques et d'IA pour les professionnels rejoint les rangs d'Automation Anywhere alors que les entreprises d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique passent de la phase d'expérimentation de l'IA à celle de l'« entreprise autonome »

SAN JOSE, Californie, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere a annoncé aujourd'hui la nomination de Srikanth Iyengar comme directeur de la croissance pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. À ce poste, M. Iyengar contribuera à accélérer l'adoption par les entreprises de l'automatisation fondée sur l'IA dans toute la région, notamment au sein des entités actives dans la gestion des services informatiques ainsi que le secteur bancaire, des services financiers et des assurances.

Les entreprises entrent dans une nouvelle phase d'adoption de l'IA, passant de projets pilotes et d'outils de productivité isolés à l'« entreprise autonome », qui fait collaborer le personnel, les agents d'IA, l'automatisation et les systèmes pour exécuter les processus métier avec plus de rapidité, d'intelligence et de responsabilité. La plateforme d'automatisation agentique des processus d'Automation Anywhere est conçue pour répondre à cette évolution, en combinant orchestration universelle, intelligence contextuelle et gouvernance centralisée afin d'aider les entreprises à faire passer l'IA du stade expérimental à celui de l'automatisation de bout en bout des processus, dans le respect d'une gouvernance et d'un contrôle rigoureux. Cette nécessité est particulièrement manifeste dans des secteurs tels que la banque, les services financiers et l'assurance ainsi que la gestion des services informatiques, où de nombreuses entreprises doivent gérer des opérations complexes, des exigences réglementaires, des demandes de services et des environnements technologiques fragmentés, tout en subissant la pression d'améliorer leur productivité sans se contenter d'ajouter de nouveaux outils.

À mesure que les agents d'IA s'intègrent aux applications et aux flux de travail des entreprises, celles-ci ont besoin de plateformes d'automatisation qui leur permettent de gérer, de coordonner et de déployer systématiquement l'IA.

Cette exigence concerne surtout la région EMEA, où les grandes entreprises complexes et soumises à une réglementation stricte recherchent des moyens concrets de traduire en résultats opérationnels leurs ambitions en matière d'IA. L'un des plus grands groupes hospitaliers d'Angleterre a recours à l'automatisation agentique des processus pour repenser ses opérations administratives, dans le but d'automatiser jusqu'à 70 % des tâches administratives. Parmi les avantages escomptés figure une réduction significative des délais de recrutement et des coûts liés au personnel temporaire.

« La région EMEA joue un rôle clé dans l'accélération mondiale de l'automatisation des entreprises », a déclaré Mihir Shukla, directeur général, cofondateur et président du conseil d'administration d'Automation Anywhere. « Dans toute la région, les clients passent d'une phase d'expérimentation de l'IA à une transformation de l'entreprise par l'IA, car ils ont besoin de l'IA pour revoir le mode de fonctionnement des grandes entreprises : améliorer la productivité, réduire la complexité, renforcer la gouvernance et générer plus rapidement de la valeur dans les processus stratégiques. Srikanth, qui a passé toute sa carrière à aider des entreprises complexes à s'adapter à des changements majeurs dans les domaines des technologies et des services, est le dirigeant idéal pour accompagner nos clients et partenaires dans le déploiement à grande échelle de l'automatisation basée sur l'IA dans toute la région EMEA. »

M. Iyengar apporte plus de vingt ans d'expérience au service des grandes entreprises dans leurs projets de transformation liés aux technologies, aux services, aux ventes et à la gestion des ressources humaines. Il a dernièrement dirigé la rationalisation des plateformes d'une grande entreprise mondiale du secteur des services financiers. Concernant plusieurs divisions, ce projet a porté sur l'optimisation des processus, la normalisation des données et l'adoption de l'IA pour finalement entraîner plusieurs dizaines de millions de dollars américains d'économies.

M. Iyengar occupait auparavant le poste de directeur général d'upGrad Enterprise. Il a par ailleurs exercé des fonctions de haute direction chez Conduent, Capgemini et Infosys, principalement à l'échelle mondiale et axées sur la région EMEA, dans les domaines du développement commercial et de la direction des marchés régionaux. Son expérience en technologies d'entreprise, services professionnels et services financiers fait de lui la personne la plus compétente pour cerner les défis opérationnels qu'Automation Anywhere entend résoudre grâce à sa plateforme d'automatisation agentique des processus et à ses solutions autonomes.

« Les entreprises de la région EMEA sont prêtes à recourir à l'IA et à l'automatisation pour transformer leurs méthodes de travail, mais la prochaine étape exige de l'attention, de la confiance et une mise en œuvre efficace », a commenté Srikanth Iyengar, directeur de la croissance pour la région EMEA chez Automation Anywhere. « Automation Anywhere donne aux entreprises les moyens de définir les processus pertinents, de se développer de manière responsable et de se concentrer sur la création de valeur mesurable au sein des équipes, des systèmes et des opérations. J'ai hâte de collaborer avec nos clients, nos partenaires et nos équipes régionales pour accélérer cette transition. »

La plateforme d'automatisation agentique des processus d'Automation Anywhere est pensée pour permettre aux entreprises d'assurer la coordination entre leur personnel, les agents d'IA, les automatisations et les systèmes au sein de leurs processus métier. Avec la nomination de M. Iyengar, Automation Anywhere renforce sa position de leader dans la région EMEA, au moment où les entreprises de cette région réfléchissent à la manière de déployer de manière responsable l'automatisation fondée sur l'IA.

À propos d'Automation Anywhere

Automation Anywhere se consacre depuis plus de 20 ans à définir l'avenir du travail en libérant le potentiel humain grâce à l'automatisation. La société ouvre la voie à cet avenir grâce à son système phare d'automatisation agentique des processus, destiné aux responsables informatiques et aux développeurs, ainsi qu'à des solutions agentiques spécialement conçues pour les dirigeants d'entreprise dans les domaines de la finance, du service à la clientèle, de l'informatique et des ressources humaines. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.automationanywhere.com

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