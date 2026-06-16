Automation Anywhere ernennt Srikanth Iyengar zum Leiter für Wachstum in der EMEA-Region, um die KI-gestützte Unternehmensautomatisierung in der gesamten Region auszubauen

Ein führender Anbieter von KI- und Technologiedienstleistungen für Unternehmen tritt dem Unternehmen bei, während Organisationen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika den Schritt von KI-Experimenten hin zum autonomen Unternehmen umsetzen

SAN JOSE, Kalifornien, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere gab heute die Ernennung von Srikanth Iyengar zum Leiter der Wachstumsabteilung für Europa, den Nahen Osten und Afrika bekannt. In dieser Funktion wird Iyengar dazu beitragen, die Einführung von KI-gestützter Automatisierung in Unternehmen in der gesamten Region voranzutreiben, darunter Organisationen aus den Bereichen IT-Service-Management (ITSM) sowie Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI).

Unternehmen treten in eine neue Phase der KI-Einführung ein und bewegen sich weg von isolierten Pilotprojekten und einzelnen Produktivitätswerkzeugen hin zum „Autonomous Enterprise" – einem Unternehmen, in dem Menschen, KI-Agenten, Automatisierung und Systeme zusammenarbeiten, um Geschäftsprozesse schneller, intelligenter und verantwortungsbewusster auszuführen. Die Agentic-Process-Automation-Plattform von Automation Anywhere ist auf diesen Wandel ausgelegt und kombiniert universelle Orchestrierung, kontextbezogene Intelligenz und zentralisierte Steuerung, um Unternehmen dabei zu unterstützen, KI vom Experimentierstadium hin zur durchgängigen Prozessautomatisierung unter strenger Steuerung und Kontrolle zu überführen. Dieser Bedarf zeigt sich besonders deutlich in Branchen wie dem Bankwesen, den Finanzdienstleistungen und Versicherungen sowie im IT-Servicemanagement, wo viele Unternehmen komplexe Abläufe, regulatorische und servicebezogene Anforderungen, fragmentierte Technologieumgebungen sowie den Druck zur Produktivitätssteigerung bewältigen müssen, ohne einfach nur weitere Tools hinzuzufügen.

Da KI-Agenten zunehmend in Unternehmensanwendungen und Arbeitsabläufe eingebettet werden, benötigen Unternehmen Automatisierungsplattformen, die ihnen helfen, KI unternehmensweit zu steuern, zu orchestrieren und zu skalieren.

Dieser Bedarf ist besonders in der EMEA-Region sichtbar, wo große, komplexe und stark regulierte Unternehmen nach praktischen Wegen suchen, um ihre KI-Ambitionen in operative Ergebnisse umzusetzen. Eine der größten Krankenhausgruppen Englands nutzt Agentic Process Automation, um Verwaltungsabläufe neu zu gestalten, mit dem Ziel, bis zu 70 % der Verwaltungsarbeit zu automatisieren. Zu den erwarteten Vorteilen gehören eine deutlich verkürzte Zeit bis zur Personalbeschaffung sowie geringere Kosten für Zeitarbeitskräfte.

„EMEA ist eine wichtige Region für die weltweite Beschleunigung der Unternehmensautomatisierung", sagte Mihir Shukla, CEO, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von Automation Anywhere. „In der gesamten Region bewegen sich Kunden weg von KI-Experimenten hin zu einer unternehmensweiten Transformation, da sie KI benötigen, um die Arbeitsweise großer Organisationen zu verändern – um die Produktivität zu steigern, die Komplexität zu reduzieren, die Governance zu stärken und schneller Mehrwert in geschäftskritischen Prozessen zu schaffen. Srikanth hat seine Karriere damit verbracht, komplexen Unternehmen dabei zu helfen, große Technologie- und Dienstleistungswandel zu bewältigen, was ihn zur richtigen Führungskraft macht, um Kunden und Partnern dabei zu helfen, KI-gestützte Automatisierung in der gesamten EMEA-Region zu skalieren."

Iyengar verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung darin, große Unternehmen beim Wandel in den Bereichen Technologie, Dienstleistungen, Vertrieb und Personal zu unterstützen. Zuletzt leitete er die Plattformrationalisierung für ein großes globales Finanzdienstleistungsunternehmen. Das Projekt betraf mehrere Geschäftsbereiche und umfasste Prozessoptimierung, Datenstandardisierung und die Einführung von KI, was letztlich zu Einsparungen in zweistelliger Millionenhöhe in US-Dollar führte.

Zuvor war Iyengar als Chief Executive Officer von upGrad Enterprise tätig. Er hatte zudem Führungspositionen bei Conduent, Capgemini und Infosys inne, darunter globale und auf die EMEA-Region ausgerichtete Funktionen in den Bereichen Geschäftsentwicklung und regionale Marktführung. Seine Erfahrung in den Bereichen Unternehmenstechnologie, Dienstleistungen und Finanzdienstleistungen verschafft ihm einen direkten Einblick in die betrieblichen Herausforderungen, denen sich Automation Anywhere mit seiner Agentic-Process-Automation-Plattform und autonomen Lösungen stellt.

„Unternehmen in der gesamten EMEA-Region sind bereit, KI und Automatisierung einzusetzen, um die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird, zu verändern, aber die nächste Phase erfordert Fokus, Vertrauen und Umsetzung", sagte Srikanth Iyengar, Head of EMEA Growth bei Automation Anywhere. „Automation Anywhere unterstützt Unternehmen dabei, die richtigen Prozesse zu identifizieren, verantwortungsbewusst zu skalieren und sich auf messbaren Mehrwert über Teams, Systeme und Betriebsabläufe hinweg zu konzentrieren. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Kunden, Partnern und regionalen Teams diesen Wandel voranzutreiben."

Die Agentic-Process-Automation-Plattform von Automation Anywhere wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Mitarbeiter, KI-Agenten, Automatisierungen und Systeme über Unternehmensprozesse hinweg zu koordinieren. Mit der Ernennung von Iyengar stärkt das Unternehmen seine Führungsposition in der EMEA-Region, während Unternehmen in der Region prüfen, wie sie KI-gestützte Automatisierung verantwortungsbewusst skalieren können.

Informationen zu Automation Anywhere

Automation Anywhere setzt sich seit mehr als 20 Jahren dafür ein, die Zukunft der Arbeit zu gestalten, indem es durch Automatisierung das menschliche Potenzial freisetzt. Das Unternehmen ebnet den Weg in diese Zukunft durch sein führendes System Agentic Process Automation (APA) für IT-Führungskräfte und Entwickler sowie durch speziell entwickelte agentische Lösungen für Führungskräfte in den Bereichen Finanzen, Kundenservice, IT und Personalwesen. Weitere Informationen finden Sie unter www.automationanywhere.com.

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Medienkontakt:

Rachel Morrison, Unternehmenskommunikation

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