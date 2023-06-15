Awqaf Real Estate Management & Services تختار منصة Yardi للإدارة الكاملة للممتلكات والاستثمار

إدارة الاستثمار للاستفادة من الحلول المستندة إلى السحابة لتبسيط العمليات والمساعدة في إدارة المحفظة المختلطة

الرياض، المملكة العربية السعودية, 15 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- Awqaf Real Estate Management & Services (ARMS)

) تختار منصة Yardi® كمنصة خاصة بها لإدارة الممتلكات والاستثمار.

Awqaf Real Estate Management & Services (ARMS), has selected Yardi(R) as its property management and investment platform. (PRNewsfoto/Yardi)

ستنفذ ARMS حلولًا من منصة Yardi الشاملة، على سبيل المثال. Yardi® Commercial Suite و Yardi Residential Suite . ستساعد منصة Yardi المنفردة ARMS في إدارة المحفظة المختلطة وتحسين الرؤية في بياناتها والسماح بإعداد ميزانية بشكل أسهل وإجراء التنبؤات والقضاء على الحاجة إلى أنظمة متباينة. ستعمل Yardi أيضًا على تمركز الإدارة التشغيلية والمالية وإدارة التأجير والصيانة لمحفظتها في قاعدة بيانات واحدة، مما يساعد ARMS في تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق أعلى مستويات للحوكمة والرقابة الداخلية.

وقال ثير العجمي، مدير فروع الشركة وخدمات العملاء في ARMS: "من خلال الاستفادة من تقنية Yardi، يمكننا تعزيز قدرات إدارة المحفظة لدينا وتحقيق هدفنا المتمثل في تحسين أداء المحفظة العقارية بفعالية". وأضاف: "يوفر حل Yardi الشامل كل ما نحتاجه في منصة واحدة، مما سيتيح لنا توفير الوقت والابتعاد عن العمليات اليدوية حتى نتمكن من توفير أفضل فائدة من الأوقاف التي تديرها ARMS".

وقال نيل جيماسمر، نائب الرئيس الدولي لـ Yardi: "يوفر حل Yardi المستند إلى السحابة موقعًا مركزيًا لـ ARMS لإدارة التعقيدات والحصول على تقارير أفضل والإطلاع على نظرة عامة واضحة على جميع الخصائص ضمن محفظتها المختلطة". وأضاف: "إنه من الرائع أن نرى Yardi وهي تواصل نموها ومساعدة العملاء في المملكة العربية السعودية ونتطلع إلى العمل مع ARMS".

تعرف على كيف يمكن أن تساعدك Yardi في تحقيق أهدافك في إدارة الممتلكات باستخدام الحل الشامل الحائز على جوائز الذي نقدمه.

نبذة عن ARMS

ARMS، وهي شركة تابعة لشركة Awqaf Investment Company "AIC"، الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف "GAA"، وتعمل على تطوير آليات الاستثمار للأوقاف التي تديرها الهيئة العامة للأوقاف، تنويع المحفظة الاستثمارية وتطوير استراتيجية الاستثمار من خلال إدارة وتشغيل الأوقاف التابعة للهيئة العامة للأوقاف والاستثمار العقاري وتطوير الأوقاف لصالح الوقف أو الهيئة العامة للأوقاف والاستثمار في الأوراق المالية من خلال إدارة المحافظ والصناديق. لمزيد من المعلومات,يُرجى زيارة awqaf.com.sa .

نبذة عن Yardi

تقوم Yardi® بتطوير برامج رائدة في الصناعة لجميع أنواع وأحجام الشركات العقارية في جميع أنحاء العالم. وبفضل أكثر من 8.500 موظف، تعمل Yardi مع عملائنا لدفع ابتكار كبير في قطاع العقارات. لمزيد من المعلومات عن كيف يتم تنشيط Yardi من أجل غدٍ أفضل، يُرجى زيارة yardi.ae .

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/737275/Yardi_Logo.jpg

صورة- https://mma.prnewswire.com/media/2102435/Awqaf_Investment.jpg

Yardi SOURCE