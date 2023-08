Azentio Software تكشف عن الجيل التالي من ONEERP Cloud المصممة لتمكين سلسلة التوريد والتصنيع والإدارة المالية

سنغفورة

18 غشت/آب 2023

/PRNewswire/ -- تفتخر شركة Azentio Software (المشار إليها في ما يلي بِـ"Azentio")، وهي شركة رائدة في مجال منتجات البرمجيات ومقرها في سنغافورة، بالكشف عن ONEERP Cloud، وهو تحول ثوري إلى السحابة الصناعية المتطورة. تمثل منصة ONEERP من Azentio قفزة كبيرة إلى الأمام في تمكين وظائف سلسلة التوريد والتصنيع والوظائف المالية بكفاءة ومرونة لا مثيل لهما.

من خلال تبني نموذج السحابة الصناعية، تم تصميم ONEERP Cloud بعناية لتلبية الاحتياجات الفريدة للتصنيع والتوزيع والقطاعات الإضافية، وبالتالي تقديم حل شامل للتحديات الخاصة بالصناعة. في عصر ديناميكي حيث تسود المرونة والقدرة على التكيف، تمثل هذه الخطوة لحظة حاسمة في تطور حلول المؤسسات.

سوف تجد مؤسسات التصنيع التي يقودها سعيها لتحقيق النمو والأرباح دعمًا لا مثيل له في التكامل السلس لـ ONEERP Cloud لعمليات الأعمال الأساسية في عمليات المتجر. تقدم المنصة عددًا لا يحصى من التحسينات على الوظائف الأساسية، مما يتيح عمليات التخطيط والإنتاج المتقدمة المدعومة بتوصيات في الوقت الفعلي، وبالتالي تقليل وقت التوقف عن العمل وتعزيز الإنتاجية. علاوة على ذلك، يضمن النظام إمكانية التتبع الدقيق للأمام والخلف للأصناف الدفعية وغير الدفعية، مما يغرس التتبع والامتثال الشاملين. تقدم ONEERP Cloud نظام فاتورة المواد (BOM) متعدد المستويات، مزودًا بتدفقات عمل مؤتمتة تسهل التوجيه الفعال إلى مراكز إنتاج متعددة. احتضانًا لمستقبل التحكم في المخزون، تشتمل المنصة على نهج انتهاء الصلاحية الأول، وانتهاء مدة الصلاحية الصادرة أولاً ((FEFO، مدعومًا بإدارة فعالة لدورة حياة المنتج. مع التأكيد على الامتثال القانوني الإقليمي والخاص بالصناعة، مثل MSDS للصناعة الكيماوية ولوائح إدارة الغذاء والدواء للأدوية، فإنه يعزز بشكل أكبر قدرات المنصة، مما يوفر للمنظمات ميزة تنافسية.

من أجل تلبية الاحتياجات المتطورة للصناعة، تشمل ONEERP Cloud عمليات الإنتاج الحلال والامتثال ذات الصلة داخل سلسلة التوريد وعمليات التصنيع. كما تقدم المنصة تقارير خاصة بالصناعة، وتنبيهات، وإدارة المستندات لإنشاء مسارات تدقيق، بينما تمهد واجهة برمجة التطبيقات (API) الطريق للإعداد والتخصيص بدون جهد، مما يمكّن المؤسسات من تصميم الحل وفقًا لمتطلباتهم الفريدة. يشتمل النظام الأساسي أيضًا على ONEERP Solution Manager (OSM)، مما يبسط إدارة دورة حياة تخطيط موارد المؤسسات في إعداد سحابي موزع. يسمح OSM بالإعدادات القياسية لقطاعات الصناعة المختلفة. كما يسمح للشركاء والاستشاريين بضبط الحل وفقًا لمتطلبات كل عميل. يحافظ المستودع المركزي لمجموعة حلول ONEERP على أفضل الممارسات، مما يجعل إعداد الحل للعملاء الجدد أسرع، وبالتالي توفير الوقت أثناء النشر.

تميزت ONEERP من Azentio بشكل ملحوظ في خدمة قطاع التصنيع. من خلال قاعدة عملاء واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، مكّن الحل المؤسسات باستمرار من تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة. تؤكد هذه القوة على التزام Azentio بتقديم حلول مخصصة تلبي المتطلبات الفريدة للصناعة التحويلية.

في مجال إدارة سلسلة التوريد، تعتبر علاقات الموردين أمرًا بالغ الأهمية، وترقى ONEERP Cloud إلى مستوى التحدي من خلال وحدات إدارة الموردين المحسّنة. يكتسب المستخدمون القدرة على تصنيف الموردين إلى طبقات بناءً على مقاييس الأداء والتكلفة والجداول الزمنية للتسليم والامتثال للاستدامة. تقدم المنصة كذلك اقتراحات ذكية للمورد الأنسب لكل عنصر، وتبسيط عمليات الشراء وتحسين كفاءة سلسلة التوريد.

في المجال المالي، تعمل أتمتة سير العمل داخل ONEERP Cloud على تقليل المهام اليدوية وإثراء إمكانية تتبع المعاملات، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين التحكم في التكلفة وتتبع أداء الأرباح للمؤسسات. يمكن للمستخدمين أيضًا إجراء إدخال آلي للبيانات ومطابقة البيانات للمعاملات المالية مثل ملاحظات الخصم/الائتمان، ومدفوعات البائعين، والشيكات القديمة ((PDC، وإدارة إصدار الإيصالات.

بالتوازي مع هذه التطورات، أعادت Azentio تنشيط واجهة مستخدم ONEERP Cloud، مع التركيز على التفاعل والتخصيص. يمكن للمستخدمين الآن تكوين وتخصيص لوحات معلومات تصور البيانات بناءً على الأدوار الوظيفية لكل منهم، مما يوفر وصولاً سريعًا إلى المعلومات المهمة للمهمة. تعمل لوحات الأدوار هذه على تمكين مديري التصنيع واللوجستيات من خلال مراقبة الأداء في الوقت الفعلي، بينما تقلل المساعدة والتوجيهات التفاعلية من الحاجة إلى تدريب إضافي للمستخدم، مما يعزز قابلية الاستخدام بشكل عام.

بالإضافة إلى ميزاتها المبتكرة، تتميز ONEERP Cloud بتقديمها السلس وخدمات الدعم القوية. من خلال التنفيذ الخالي من المتاعب ونموذج الدعم المخصص، يمكن للشركات الانتقال بسرعة إلى السحابة مع الاستمتاع بالمساعدة المستمرة. يضمن هذا النهج المبسط رحلة سلسة من التبني إلى الاستخدام الكفء.

قال سوريانارايان كاسيشينولا، الرئيس والمدير العالمي لتخطيط موارد المؤسسات في Azentio: "إن إطلاق ONEERP Cloud يمثل إنجازًا هائلاً لشركة Azentio ولحظة محورية في سوق تخطيط موارد المؤسسات الأوسع. لقد شهدنا ودرسنا بدقة الاحتياجات المتطورة للسوق، وONEERP Cloud هي استجابتنا الحازمة لمتطلبات المشهد التجاري الحديث. من خلال هذا الحل الرائد، نقوم بتمكين الشركات من رفع سلسلة التوريد والتصنيع والإدارة المالية إلى مستويات غير مسبوقة. بالنسبة لعملائنا الكرام وعملائهم، فإن ONEERP Cloud تعني مشاهدة تجربة تحويلية. من خلال الاستفادة من قوة السحابة الصناعية، فإنهم يستفيدون من الكفاءة والمرونة المعززة، والرؤى العميقة، التي ستؤدي في النهاية إلى نموهم ونجاحهم".

يعزز إطلاق ONEERP Cloud مكانة Azentio كشركة رائدة في مجال حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المخصصة الرأسية. يأخذ هذا الانتقال إلى سحابة الصناعة الإدارة المالية إلى مستويات أعلى، ويبسط علاقات الموردين، ويفتح حقبة جديدة من تجربة العملاء. نظرًا لأن Azentio Software تدفع إلى أبعد من حدود الابتكار والتميز، فإن الكشف عن ONEERP Cloud من المقرر أن يعيد تعريف مستقبل حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) السحابية، مما يمكّن الشركات من احتضان فرص الغد اليوم.

