Azentio Software dévoile la nouvelle génération de ONEERP Cloud, conçue pour améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement, de la fabrication et des finances

SINGAPOUR, 17 août 2023 /PRNewswire/ -- Azentio Software (« Azentio »), une société de produits logiciels de premier plan dont le siège social se trouve à Singapour, dévoile fièrement ONEERP Cloud, une transition révolutionnaire vers le cloud industriel de pointe. La plateforme ONEERP d'Azentio représente un bond en avant significatif dans l'autonomisation de la chaîne d'approvisionnement, de la fabrication et des fonctions financières avec une efficacité et une flexibilité inégalées.

En adoptant le paradigme du cloud industriel, ONEERP Cloud est conçu pour répondre aux besoins uniques des secteurs de la fabrication, de la distribution et des secteurs auxiliaires, offrant ainsi une solution complète aux défis spécifiques de l'industrie. Dans une époque dynamique où règnent l'agilité et l'adaptabilité, ce mouvement marque un moment décisif dans l'évolution des solutions d'entreprise.

Les entreprises manufacturières en quête de croissance et de profits trouveront un soutien inégalé dans l'intégration transparente des processus d'affaires fondamentaux dans les opérations de l'atelier, grâce à ONEERP Cloud. La plateforme présente une myriade d'améliorations des fonctionnalités de base, permettant une planification avancée et des processus de production soutenus par des recommandations en temps réel, minimisant ainsi les temps d'arrêt et stimulant la productivité. De plus, le système assure une traçabilité méticuleuse en amont et en aval pour les articles en lots et non en lots, ce qui permet un suivi et une conformité complets. ONEERP Cloud introduit un système de nomenclature de fabrication (BOM) à plusieurs niveaux, équipé de flux de travail automatisés qui facilitent l'acheminement efficace vers plusieurs centres de production. S'inscrivant dans l'avenir du contrôle des stocks, la plateforme incorpore l'approche de péremption FEFO (First Expired, First Out), soutenue par une gestion efficace du cycle de vie des produits. L'accent mis sur la conformité statutaire aux réglementations régionales et spécifiques à l'industrie, telles que les fiches de données de sécurité pour l'industrie chimique et les réglementations de la FDA pour les produits pharmaceutiques, renforce encore les capacités de la plateforme et confère aux entreprises un avantage concurrentiel.

Répondant aux besoins évolutifs de l'industrie, ONEERP Cloud englobe les processus de production halal et les conformités connexes au sein de la chaîne d'approvisionnement et des opérations de fabrication. La plateforme offre en outre des rapports spécifiques à l'industrie, des alertes et une gestion des documents pour établir des pistes d'audit, tandis que l'interface de programmation d'applications (API) ouvre la voie à une configuration et une personnalisation sans effort, permettant aux organisations d'adapter la solution à leurs exigences uniques. La plateforme comprend également le ONEERP Solution Manager (OSM), qui rationalise la gestion du cycle de vie de l'ERP dans une configuration cloud distribuée. L'OSM permet des configurations standard pour différents secteurs d'activité. Il permet également aux partenaires et aux consultants d'ajuster la solution en fonction des exigences de chaque client. Un référentiel central de la suite de solutions ONEERP maintient les meilleures pratiques, ce qui accélère la mise en place de la solution pour les nouveaux clients et permet de gagner du temps lors du déploiement.

ONEERP d'Azentio a notamment excellé dans le secteur de la fabrication. Avec une large base de clients au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique, la solution a constamment permis aux organisations d'atteindre des niveaux d'efficacité plus élevés. Cette force souligne l'engagement d'Azentio à fournir des solutions sur mesure qui répondent aux exigences uniques de l'industrie manufacturière.

Dans le domaine de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les relations avec les fournisseurs sont cruciales, et ONEERP Cloud relève le défi avec des modules de gestion des fournisseurs améliorés. Les utilisateurs ont la possibilité de classer les fournisseurs par niveau en fonction des mesures de performance, des coûts, des délais de livraison et de la conformité au développement durable. La plateforme propose en outre des suggestions intelligentes sur le fournisseur le plus approprié pour chaque article, rationalisant ainsi les processus d'approvisionnement et optimisant l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.

Dans le domaine financier, l'automatisation des flux de travail au sein de ONEERP Cloud réduit les tâches manuelles et enrichit la traçabilité transactionnelle, améliorant au final le contrôle des coûts et le suivi de la performance des bénéfices pour les organisations. Les utilisateurs sont en outre en mesure d'effectuer des saisies et des rapprochements de données automatisés pour les transactions financières telles que les notes de débit/crédit, les paiements fournisseurs, les chèques postdatés et la gestion de l'émission des reçus.

Parallèlement à ces avancées, Azentio a revitalisé l'interface utilisateur de ONEERP Cloud, en mettant l'accent sur l'interactivité et la personnalisation. Les utilisateurs peuvent désormais configurer et personnaliser les tableaux de bord de visualisation des données selon leurs fonctions respectives, ce qui leur permet d'accéder rapidement aux informations critiques. Ces tableaux de rôles permettent aux responsables de la fabrication et de la logistique de suivre les performances en temps réel, tandis que l'aide et les conseils interactifs minimisent le besoin de formation supplémentaire des utilisateurs, améliorant ainsi la convivialité globale.

Au-delà de ses fonctionnalités innovantes, ONEERP Cloud se distingue par sa livraison transparente et ses services de support robustes. Avec une mise en œuvre sans tracas et un modèle de support dédié, les entreprises peuvent rapidement passer au cloud tout en bénéficiant d'une assistance continue. Cette approche rationalisée garantit un parcours sans heurts de l'adoption à l'utilisation efficace.

Suryanarayan Kasichainula, président et responsable mondial de l'ERP chez Azentio, a déclaré : « Le lancement de ONEERP Cloud représente une réalisation monumentale pour Azentio et un moment charnière pour le marché de l'ERP au sens large. Nous avons observé et étudié méticuleusement l'évolution des besoins du marché, et ONEERP Cloud est notre réponse résolue aux exigences du paysage commercial moderne. Avec cette solution révolutionnaire, nous permettons aux entreprises d'élever leur chaîne d'approvisionnement, leur fabrication et leur gestion financière à des niveaux sans précédent. Pour nos clients et leurs clients, ONEERP Cloud signifie être témoin d'une expérience transformatrice. En tirant parti de la puissance du cloud industriel, ils bénéficient d'une efficacité et d'une flexibilité accrues, ainsi que d'informations plus approfondies qui, en fin de compte, stimuleront leur croissance et leur succès. »

Le lancement de ONEERP Cloud consolide la position d'Azentio en tant que leader de l'industrie des solutions ERP verticales. Cette transition vers le cloud industriel permet d'améliorer la gestion financière, de rationaliser les relations avec les fournisseurs et d'entrer dans une nouvelle ère d'expérience client. Alors qu'Azentio Software repousse les limites de l'innovation et de l'excellence, le dévoilement de ONEERP Cloud est prêt à redéfinir l'avenir des solutions ERP en cloud, permettant aux entreprises de saisir les opportunités de demain, aujourd'hui.

