Azentio Software و Nityo Infotech يتشاركان لتحسين عائد الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات لمنظمات BFSI

يستفيد العملاء من الخبرة المشتركة وفرق تكنولوجيا المعلومات المتوافقة في القدرات

سنغافورة، 10 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- Azentio Software ("Azentio")، وهي شركة تكنولوجيا يقع مقرها في سنغافورة مملوكة لصناديق يديرها Apax Partners ، و Nityo Infotech الشركة العالمية لخدمات تكنولوجيا المعلومات، أعلنتا اليوم عن شراكة رسمية تهدف إلى توفير حلول تقنية مبتكرة وشاملة لقطاع الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين (BFSI).

تجمع هذه الشراكة بين الخبرة المثبتة والمعرفة العميقة بالصناعة لدى كل من Azentio و Nityo Infotech في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات، لزيادة الكفاءة التشغيلية وتسريع التحول حيث أن مقدمو خدمات BFSI يتعمقون في التحول الرقمي. وفقًا للاتفاقية، تصبح Nityo Infotech موزعًا لشركة Azentio وشريكًا في التنفيذ، مع التركيز بشكل أكبر على مجال BFSI.

ستتيح هذه الشراكة لعملاء Nityo Infotech الوصول إلى مجموعة منتجات البرامج المبتكرة والشاملة من Azentio لمجالات الخدمات المالية المختلفة، مثل الإقراض والتمويل التجاري والخدمات المصرفية الإسلامية والخزانة والعوملة تمويل سلسلة التوريد وإدارة المخاطر وإدارة الثروات والاستثمار والتأمين. تقدم Azentio هذه الحلول من خلال ثلاث منصات تقنية شاملة، وهي Azentio ONEBanking و Azentio ONECapitalMarkets و Azentio ONEInsurance .

وفي الوقت نفسه، سيحصل عملاء Azentio على مجموعة كاملة من خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات من Nityo Infotech، والتي تتضمن التوظيف وضمان الجودة وإدارة المشاريع وتنفيذها.

وعلق Krish Narayanaswami، المدير الإداري للخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين في Azentio، قائلًا: "تستكشف اليوم مؤسسات BFSI التحول الرقمي وتعتمده بشكل متزايد، بينما تتطلع أيضًا إلى تعظيم العائدات من استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات مع تصاعد المنافسة. من خلال نقاط قوتنا المشتركة وكفاءاتنا في مجال استشارات تكنولوجيا المعلومات، سنضمن حصولهم على أقصى قيمة من استثماراتهم في تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى نتائج أعمال متفوقة."

وقال Naveem Kumar، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Nityo Infotech: "نحن متحمسون للشراكة مع Azentio لتقديم حلول وخدمات التحول الرقمي لمساعدة عملائنا على اكتساب ميزة تنافسية. سيمكننا تعاوننا من تقديم خدمات شاملة لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار."

وقال Brijendra Singh، الرئيس العالمي للشراكات والتحالفات الاستراتيجية في BFSI في Azentio: "بدعم من نقاط قوة Nityo Infotech في خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات وتنفيذها، أصبحت Azentio الآن شريكًا استراتيجيًا مقنعًا لشركات BFSI التي ترغب في الاستفادة من أحدث البرامج المالية للابتكار بسرعة وتقليل الوقت اللازم للوصول إلى السوق وتحسين التحويلات وزيادة الإيرادات."

وأضاف Elie Estephan، نائب الرئيس الأول للممارسات المصرفية والمنتجات المصرفية المالية في Nityo Infotech، "تتمتع Azentio بسجل حافل في مساعدة شركات BFSI على الاستفادة من التكنولوجيا بشكل مبتكر لدفع النمو وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وفي الوقت نفسه، لدى Nityo Infotech أكثر من 23000 من المتخصصين المهرة في خدمات تكنولوجيا المعلومات المنتشرين في 62 موقعًا. يتمتع هؤلاء المحترفون بالخبرة والمهارات اللازمة لاستكمال منهجية تنفيذ Azentio المرنة والوقت اللازم لتحقيق القيمة بشكل مثالي."

نبذة عن Azentio Software

توفر Azentio منتجات برمجية ذات مهام مهمة في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا والهند للبنوك وللمؤسسات المالية الإسلامية ولشركات التأمين. كما توفر حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للشركات ذات سوق متوسط.

