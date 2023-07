Azentio Software et Nityo Infotech s'associent pour optimiser le retour sur investissement informatique des entreprises du secteur BFSI

Les clients bénéficieront d'une expertise combinée et d'équipes informatiques alignées sur les capacités

SINGAPOUR, 10 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Azentio Software (« Azentio »), une entreprise technologique basée à Singapour détenue par des fonds et conseillée par Apax Partners , et Nityo Infotech une société mondiale de services informatiques, ont annoncé aujourd'hui un partenariat formel visant à fournir des solutions technologiques innovantes et complètes au secteur de la banque, des services financiers et de l'assurance (BFSI).

Le partenariat réunit l'expertise éprouvée et la connaissance approfondie de l'industrie d'Azentio et celle de Nityo Infotech en matière de services informatiques et de conseil, afin d'accroître l'efficacité opérationnelle et d'accélérer la transformation alors que les fournisseurs de services BFSI adoptent de plus en plus la numérisation. Selon l'accord, Nityo Infotech devient le revendeur d'Azentio ainsi que son partenaire pour la mise en place de la solution, en se concentrant davantage sur le domaine BFSI.

Ce partenariat permettra aux clients de Nityo Infotech d'accéder à la suite logicielle innovante et complète d'Azentio pour différents domaines des services financiers, tels que le prêt, le financement du commerce, la finance islamique, la trésorerie, l'affacturage et le financement de la chaîne d'approvisionnement, la gestion des risques, la gestion de patrimoine et d'investissement, et l'assurance. Azentio offre ces solutions sous trois plateformes technologiques complètes, à savoir Azentio ONEBanking , Azentio ONECapitalMarkets et Azentio ONEInsurance .

Par ailleurs, les clients d'Azentio auront accès à la gamme complète des services de conseil en informatique de Nityo Infotech, notamment en matière de recrutement, d'assurance qualité, de gestion de projet et de mise en œuvre des solutions.

Krish Narayanaswami, directeur général - Banque, Services financiers et Assurance chez Azentio, commente : « Les organisations dans le secteur BFSI explorent et adoptent de plus en plus les solutions numériques, tout en cherchant à maximiser les retours sur leurs investissements dans les technologies de l'information, alors que la concurrence s'intensifie. Grâce à nos forces combinées et à nos compétences respectives, nous veillerons à ce qu'elles obtiennent la valeur maximale de leur investissement informatique ainsi que des résultats commerciaux supérieurs. »

Naveen Kumar, fondateur et PDG de Nityo Infotech, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Azentio pour fournir des solutions et des services de transformation numérique afin d'aider nos clients à acquérir un avantage concurrentiel. Notre collaboration nous permettra de fournir des services de bout en bout pour répondre aux besoins en constante évolution des clients. »

Brijendra Singh, directeur général - Partenariat et alliances stratégiques, BFSI, chez Azentio, a déclaré : « Soutenu par les forces de Nityo Infotech en matière de services de conseil informatique et de mise en œuvre des solutions, Azentio devient maintenant un partenaire stratégique incontournable pour les entreprises du secteur BFSI qui souhaitent exploiter les derniers logiciels financiers pour innover rapidement, réduire le délai de commercialisation, optimiser les conversions et augmenter le chiffre d'affaires ».

Elie Estephan, vice-président principal - Pratiques bancaires et produits bancaires financiers chez Nityo Infotech, a ajouté : « Azentio a fait ses preuves en aidant les entreprises du secteur BFSI à sutiliser la technologie de manière innovante pour stimuler leur croissance et atteindre leurs objectifs stratégiques. Nityo Infotech, quant à lui, compte plus de 23 000 professionnels qualifiés en services informatiques répartis sur 62 sites. Ces professionnels ont l'expérience et les compétences nécessaires pour compléter parfaitement la méthodologie de mise en œuvre agile et le délai de valorisation d'Azentio. »

À propos d'Azentio Software

Azentio fournit des produits logiciels essentiels aux banques, aux institutions financières islamiques et aux compagnies d'assurance dans l'ensemble de l'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Inde. La société propose également des solutions ERP aux entreprises de taille moyenne.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1978771/Azentio_Logo.jpg

SOURCE Azentio Software Pvt Ltd