BE OPEN تدعم المؤتمر الدولي الثاني للاستدامة في الرياض

لندن, 19 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- في 18 فبراير 2024، بدعم من BE OPEN، بدأ المؤتمر الدولي الثاني للاستدامة: التطورات والابتكارات في جامعة الأمير سلطان في الرياض، المملكة العربية السعودية، بحفل افتتاح مذهل.

يتركز مؤتمر ومعرض 2024 على أفضل الممارسات الهندسية المستخدمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويسعى لربط الأشخاص الموهوبين بصناع القرار والفرص غير المحدودة.

Elena Baturina, Founder of BE OPEN

يدعو ICSDI 2024 الزوار لرحلة تحولية عبر ستة مسارات محورية: البناء المستدام والبنية التحتية المرنة، التصنيع المستدام وعلم البيئة الصناعية، الابتكارات في الطاقة المتجددة، المدن المستقبلية، تصميم البيئات المبنية المستدامة، والسياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى العروض حول المهام التي تشكل تحدي، والمشاريع المبتكرة وأحدث الأبحاث، يقدم ICSDI 2024 محاضرات وورش عمل وحلقات نقاش تضم مجموعة من المتحدثين المتميزين. ممثلو وزارات الطاقة والاستثمار السعودية، وممثلو هياكل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسلطات والأعمال والمؤسسات البيئية السعودية والدولية، المتعلقة بشكل عميق بالاستدامة والابتكار، وقضايا البيئة.

في 21 فبراير، سيتحدث Gennady Terebkov مدير BE OPEN في حلقة النقاش المخصصة لدور المنظمات الدولية في تعزيز جوانب الاستدامة عن الإنجازات وطموح برنامج البرنامج المركز على أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمؤسسة. زملاؤه في الحلقة سيكونون نائب الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمملكة العربية السعودية الدكتورة Margaret Jones Williams، و Patrick Braunschweig المدير التنفيذي لـ Horváth الشرق الأوسط، و May Barber المعمارية المعتمدة کـ LEED Green Associate.

سوف تؤيد BE OPEN إدراج برامج الاستدامة في مناهج الجامعات حول العالم بقوة، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على بناء وعيهم الخاص والمساهمة الشخصية في قضايا الاستدامة.

تشرح Elena Baturina مؤسسة BE OPEN الأسباب وراء برنامج BE OPEN الموجه نحو أهداف التنمية المستدامة: "هناك حاجة إلى الجميع لتحقيق الأهداف الطموحة التي حددها برنامج الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة - الإبداع والمعرفة والتكنولوجيا والموارد المالية من الإنسانية بأكملها. يسعى برنامج BE OPEN لمساعدة تعليم جماهير أوسع بأن المستقبل المستدام يعتمد علينا جميعًا، ومع ذلك، أنا مقتنعة بأن الجيل الشاب اليوم هو جيل أكثر مسؤولية ووعي. أرى التزامًا واستجابة وجرأة لا يصدقوا في نهج تعاملهم مع أي مشاكل نطلب منهم حلها.".

BE OPEN هي مبادرة عالمية لتعزيز الإبداع والابتكار، وهي مركز أبحاث يهدف إلى ترقية الأفكار والأشخاص اليوم لبناء الحلول للغد. إنها مبادرة ثقافية واجتماعية مدعومة من قبل المتبرع الدولية وسيدة الأعمال Elena Baturina.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2342590/BE_OPEN_Elena_Baturina.jpg